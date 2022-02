'Invisibles', la mirada de les persones sense llar a través de la fotografia

Les persones sense llar també són éssers humans i formen part de la nostra societat. Aquest és el principal missatge que recull l'exposició 'Invisibles' que aquest dijous arriba a la Fundació Sa Nostra.

Vida en conjunt

“No és com als albergs on només tenen sostre nocturn i carrer diari“

Es tracta de més de 130 homes, dones i infants que viuen a l'empara de l'Associació Tardor. Ho fan a dos centres de l'habitatge de Palma on es poden reunir i fer vida en conjunt. "No és com als albergs on només tenen sostre nocturn i carrer diari", denuncia el cartell de la mostra.