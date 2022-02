BASES PREMIS SANT JORDI DE CINEMATOGRAFIA 2022

Objecte:

La CORPORACIÓN DE RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E (d'ara endavant, RTVE) amb NIF nº A84818558 i domicili social a Pozuelo de Alarcón (Madrid) a través de su emisora RADIO 4, DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA convoca els Premis Anuals de Cinematografia, Premis Sant Jordi 2022, amb la finalitat de reconèixer a les pel·lícules llargmetratges espanyoles i estrangeres estrenades en sales a Espanya entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021 i als professionals que les han realitzat, juntament amb la indústria que ho impulsa. Aquesta convocatòria, que suposa la 66a edició, es regirà pel que disposen les presents Bases.

No cal inscripció ni presentació de candidatura pels interessats, seran considerades totes les pel·lícules que compleixin les presents bases (pel·lícules llargmetratges espanyoles i estrangeres estrenades a sales al territori d'Espanya durant l'any 2021 i els seus professionals i indústria que les impulsa, ja siguin productores, distribuïdores, exhibidores, etc).

Les presents Bases són públiques i estaran a disposició dels interessats a la pàgina web de RTVE, RNE i/o Ràdio 4. També es protocol·litzaran notarialment. Els Premis San Jordi suposen un reconeixement a la qualitat ia una tasca professional, per la qual cosa són merament honorífics i manquen de dotació econòmica. En cap cas els premis concedits no podran ser bescanviats per un pretès valor en metàl·lic.

Categories de premis:

Els Premis Sant Jordi 2022 es concediran d'acord amb les categories següents:

Atorgats pel Jurat:

Premi Sant Jordi a la Millor Pel·lícula Espanyola

Premi Sant Jordi a la Millor Pel·lícula Estrangera

Premi Sant Jordi al Millor Actor en Pel·lícula Espanyola

Premi Sant Jordi a la Millor Actriu en Pel·lícula Espanyola

Premi Sant Jordi al Millor Actor en Pel·lícula Estrangera

Premi Sant Jordi a la Millor Actriu en Pel·lícula Estrangera

Premi Sant Jordi a la Millor Òpera Prima

Atorgats per votació dels Oients de Ràdio 4:

Premi Roses de Sant Jordi a la Millor Pel·lícula Espanyola

Premi Rosas de Sant Jordi a la Millor Pel·lícula Estrangera

-c) Atorgat per RNE:

Premi Sant Jordi a la Trayectoria.

d) Atorgat per la Generalitat de Catalunya:

Premi Sant Jordi a la Indústria.

Guardons i entrega dels mateixos:

Com ja s'ha indicat, els premis manquen de dotació econòmica i són merament honorífics i de reconeixement a una tasca professional.

RTVE celebrarà un acte públic per al lliurament dels premis, en data propera a la festivitat de Sant Jordi, el 23 d'abril del 2022, a Barcelona. La data s'anunciarà prèviament.

Els guanyadors de cadascuna de les categories de rebran un trofeu representatiu del Premi Sant Jordi obtingut, consistent en una estatueta amb la imatge de Sant Jordi. Els trofeus seran fabricats en edició exclusiva expressament per a aquest fi.

En el cas d'estar absent el premiat a l'hora de recollir el trofeu, es podrà designar a una persona vinculada per recollir l'estatueta en l'acte que se celebri.

Selecció de GUANYADORS:

En el cas dels Premis Sant Jordi atorgats pel Jurat:

a) El Jurat estarà compost per 10 membres seleccionats per la Direcció de RTVE, conforme a la següent composició: 5 professionals de reconeguda trajectòria professional pertanyents al món de la comunicació i el periodisme especialitzats en cinema i/o ficció audiovisual i 5 professionals, també sector de la cinematografia i/o la ficció audiovisual vinculats professionalment a RTVE.

b) El jurat actuarà de manera plenament independent i la seva participació implicarà l'acceptació d'aquestes bases. No podran formar part del jurat aquelles persones que puguin tenir un conflicte d'interessos per estar vinculats, directament o indirectament, amb entitats mercantils o amb professionals dels sectors artístics, de producció, distribució o exhibició de les pel·lícules participants.

c) Les votacions es realitzaran prèvia convocatòria al jurat, sent necessària l'assistència de la meitat més un dels membres del jurat a les deliberacions, i es desenvoluparan pel sistema de majoria simple. La reunió es podrà celebrar per mitjans telemàtics i les seves deliberacions es mantindran secretes. El president del Jurat té vot de qualitat. No es podrà delegar el vot. Tampoc no es podrà declarar deserta cap categoria.

Per assegurar la bona mecànica i el degut rigor en el desenvolupament de les deliberacions, els membres del jurat hauran de romandre a la reunió des del començament fins al final.

En el cas dels Premis Roses de Sant Jordi atorgats pels oients de Ràdio 4:

RTVE establirà un sistema de vot digital gratuït a través de la pàgina web de Ràdio 4, en les dates que s'anunciïn a l'emissora ia la mateixa pàgina web i conforme al plantejament proposat.

En els casos del Premi Sant Jordi a la Trajectòria atorgat per RNE, i del Premi Sant Jordi a la Indústria atorgat per la Generalitat de Catalunya, els finalistes seran seleccionats per la Direcció de RTVE.

Tots els veredictes i les decisions de qualsevol de les categories seran inapel·lables, i s'elaboraran actes que es faran públiques i comunicaran als premiats amb caràcter previ a la celebració de l'acte de lliurament.

