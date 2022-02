El presidente del Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha advertido de que "la agenda legislativa del Gobierno no puede depender de una tecla mal pulsada", de una "carambola", sino que "tiene que lograr la estabilidad a través del bloque de la investidura". Así se ha referido en La Hora de La 1 a la votación de la reforma laboral que salió adelante por un solo voto erróneo de un diputado del PP.

El "plan B" que trabajó el PSOE, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, era "muy arriesgado", según ha afirmado Asens, y "habría fracasado si no fuera por un error humano de un diputado del PP, por tanto creo que tenemos que volver al bloque de la investidura", ha dicho.

Un diputado del PP vota a favor de la reforma laboral por error y salva la aprobación ante el 'no' inesperado de UPN

También se ha mostrado crítico con ERC, que votó en contra de la convalidación del decreto en el Congreso, y ha dicho que "podría haberse abstenido" y ha calificado su 'no' como "un acto de irresponsabilidad".

"Ahora hay que serenar los ánimos", ha dicho Asens sobre el voto en contra de ERC, "todos tenemos que hacer una reflexión y tomar lecciones sobre lo que ha sucedido" porque "cuando hay un acuerdo hay que avanzar en el acuerdo y dejar el desacuerdo para más adelante".

Sobre el voto de los diputados de UPN: "La trama existe"

En relación con los dos diputados de UPN que votaron en contra de la convalidación del decreto ley, Jaume Asens ha dicho que lo "más grave" es el "tamayazo 2.0, esa compra de votos" que hizo que "rompieran la disciplina de voto" de su partido.

Aunque en este caso, ha dicho, "a diferencia de Murcia, no sabemos el precio" y estuvieron "engañando a los periodistas, al Gobierno", con el objetivo, ha afirmado de que "no tuviera margen de buscar otros apoyos". Sin embargo, ha dicho, ese "plan oculto basado en el engaño no triunfó porque hubo un error humano como los que se producen en cada votación".

Se trataba, según ha dicho, de "una emboscada" la prueba de ello es, según ha dicho, que "los diputados engañaron a la opinión publica, cambiaron su posición" y por eso, ha agregado, "parece que había un concurso de voluntades entre el PP y ellos".

También ha señalado como "muchos comentaban que los habían visto a lo largo del día hablando con diputados de Vox y del PP", y ha agregado "la trama existe".

Asens ha acusado al PP de "intentar ocultar tanto esa operación de transfuguismo como el error humano con un discurso muy peligroso de desprestigio de las instituciones democráticas", y ha calificado de "grave" que el PP "cuestione el sistema de votación de un Congreso democrático".