El asalto al Ayuntamiento de Lorca (Murcia) durante una manifestación contra la modificación de la normativa de instalación de granjas porcinas ha desembocado en un nuevo desencuentro entre el PP y el PSOE, que se han lanzado reproches mutuos por los altercados.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que su partido condena "cualquier actitud violenta" y ha recalcado que no se puede "violentar" un Pleno municipal. Dicho esto, ha dejado claro que su formación apoya las "reclamaciones pacíficas" de los ganaderos, que están "muy preocupados" por los "ataques" del Gobierno al sector primario.

También ha recordado que "no se puede escrachear un domicilio como algún partido que está en el Gobierno alentaba", en alusión a Podemos. Así, ha apostillado que no se puede violentar el desarrollo de un Pleno, "sea en el Congreso de los Diputados como nos hacían en 2012, donde teníamos que salir escoltados con las plataformas que habían creado personas que ahora incluso están en alcaldías o ministerios, o sea en un ayuntamiento".

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, también ha hecho referencia "a los escraches contra dirigentes" de su formación. El 'popular' ha recordado que a él le hicieron uno "en la época en la que Ada Colau defendía a la gente que se quedaba sin vivienda, no ahora en la época que está imputada por corrupción". "La falta de diálogo que hay en Lorca es la suma de PSOE, Podemos y Cs que en este momento han dejado tirados a los ganaderos", ha sostenido.

A ellos se suma el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien ha reiterado su condena por los actos violentos y ha rechazado que el gobierno local intente "sacar rédito político" de estos hechos fomentando la "crispación" y el "enfrentamiento".

Planas lamenta la politización que se está haciendo del campo

El PSOE, por su parte, dice que es "ejemplo" de la política de "confrontación" del PP y Vox. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado lo ocurrido de "inadmisible", al tiempo que ha asegurado que lo sucedido "poco tiene que ver" con los ganaderos y las macrogranjas, si no "con el respeto a las personas e instituciones".

Planas ha lamentado la politización que se está haciendo actualmente del medio rural, coincidiendo con la campaña electoral de Castilla y León. "Se está agitando una situación que no me gusta, porque el sector está en un momento complicado con el incremento de costes. Politizar no sirve para nada, sirve el dar soluciones", ha recalcado.

01.56 min Un grupo de ganaderos entran por la fuerza en el pleno del Ayuntamiento de Lorca

"Lo vivido en Lorca es un claro ejemplo de la instrumentalización y de la actitud con la que la derecha de España lleva a confrontar en su máxima expresión el buen funcionamiento de las administraciones", ha manifestado también el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez.