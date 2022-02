Al entrar en el Museo Británico, en el suelo, se puede leer: "Y deja que tus pies/se afinquen por milenios/en medio del conocimiento". Los versos de Alfred Tennyson describen a la perfección la sensación que se tiene al llegar a Stonehenge, el monumento neolítico ubicado en la planicie de Salisbury que, 4.000 años después de su construcción sigue conteniendo misterios. La ciencia trabaja para descifrarlos y, cuando faltan explicaciones científicas, buenas son las poéticas, porque este lugar -que va a ser objeto de una gran exposición en el museo londinense- tiene mucho de mágico.

Stonehenge, en una descripción física estricta, son cuatro círculos concéntricos de piedras rodeados por un foso. A partir de ahí, se despliega el acertijo. ¿Por qué pusieron las rocas así? ¿Para qué servía este punto? ¿Cuál era su función? ¿De dónde trajeron estas piedras? ¿Quiénes las trajeron? ¿Cómo vivían esas personas, nuestros ancestros, hace tantos miles de años?

La ambiciosa exposición del Museo británico, comisariada por Neil Wilkin, responsable de las colecciones europeas del neolítico y la edad de bronce que nos acompaña en este viaje, tratará de dar respuestas poniendo el monumento en un contexto más amplio: regional, ya que la zona es rica en yacimientos arqueológicos como los de Avebury o Dorset; e internacional, puesto que se han demostrado conexiones entre las comunidades que vivían en Gran Bretaña y otras del continente.

Stonehenge y su carácter ceremonial

Stonehenge es un calendario. Las piezas que lo componen no están colocadas de forma aleatoria, sino de una forma tan precisa que marcan el ritmo con el que se suceden las estaciones del año, en una conexión perfecta con el sol y con la luna. Un templo astronómico, importante para comunidades que vivían en estrecha relación con la tierra. "Los ritos al sol son importantes en toda Europa y de hecho, las comunidades que aquí comenzaron a trabajar la agricultura venían del continente como se ha demostrado con distintos enterramientos hallados en la zona", explica Wilkin. En la exposición, de hecho, se puede ver el Disco de Nebra llegado desde Alemania, una pieza que data de hace 3.600 años y que supone la primera representación de las estrellas y el cosmos en la Historia.

Este lugar ritual aún hoy sigue atrayendo a miles de personas en cada solsticio de invierno y verano para celebrar ritos paganos, como si fueran druidas celtas, aunque parece que esos chamanes pasaran por aquí.

De lo que no cabe duda, aunque las hipótesis sobre su función sean varias, es de que tenía carácter ceremonial. No es habitable y no podía defenderse. Otra teoría es que fuera un sitio para ritos funerarios -se han encontrado restos humanos en los alrededores; o incluso que fuera punto de peregrinación sanatorio a donde enfermos de toda Europa acudían a sanarse al contacto con sus piedras azules, traídas desde Gales, de una zona a 250 kilómetros.

El monumento Stonehenge visto al amanecer Museo Británico de Londres

¿Cómo transportaban esas piedras? Y sobre todo ¿Por qué? "Evidentemente tenían que estar motivados por algo. Esto sería como un templo, como una iglesia, quizá por eso su interior está bastante limpio, se han encontrado objetos en los alrededores, pero este lugar era especial. Quizá los que lo construyeron estaban en una especie de peregrinación, como quien hoy en día va a la Meca", explica la guía Susan Greney. Lejos de nosotros en el tiempo, quizá no lo estaban tanto en sus planteamientos. También les preocupaba la salud, su bienestar, el futuro.

No hay textos escritos en aquella época, tal vez por eso, Stonehenge, construida en el mismo tiempo que la Esfinge de El Cairo, sigue siendo en muchos sentidos un misterio que alimenta leyendas, un reto para arqueólogos que utilizan tecnología de vanguardia para seguir descifrando secretos ocultos tras esas piedras, bajo esas tierras. Muchos, quizá, nunca llegaremos a desentrañarlos y en parte, ese es su atractivo.