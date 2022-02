Según una noticia distribuida en redes en octubre de 2020, enjuagues nasales, bucales o champú para bebés inactivan el SARS-COV-2 e incluso lo neutralizan al 99%. La idea parte de un estudio científico que tiene matices y no garantiza, según los expertos, que estos colutorios puedan ser de ayuda en la prevención o transmisión del SARS-CoV-2.

A finales de enero de 2022 han circulado nuevos mensajes sobre enjuagues bucales. Afirman que que hay un “enjuague bucal que desactiva el covid en un 99,9%”(1 y 2). Citan un estudio que menciona esa eficacia en un laboratorio. El Consejo General de Dentistas nos ha seguido dejando claro que aún se desconoce su “eficacia real” en personas. “Se trata de un estudio de laboratorio y no de un ensayo clínico. Los resultados obtenidos, incluso siendo excelentes para algunos de los productos testados, no tienen por qué repetirse cuando se evalúen en condiciones reales en boca”, explica a VerificaRTVE Óscar Castro, presidente de esta institución.

Nos han consultado esta noticia en el servicio de Whatsapp de VerificaRTVE. La hemos visto con variantes (enjuagues que “atacan” al coronavirus, lo “neutralizan” o lo “inactivan”) en varios medios de comunicación y en las redes sociales, especialmente en Facebook. Se parte de una investigación realizada sobre antisépticos y enjuagues bucales y nasofaríngeos en los que se incluyeron tanto peróxidos como una solución al 1% de champú para bebés. Este es un ejemplo de cómo se describen los resultados: “La solución de champú para bebés reducido al 1% inactivó más del 99,9% del coronavirus tras un tiempo de contacto de dos minutos. Varios de los productos de enjuague bucal y gárgaras también fueron eficaces para inactivar el virus infeccioso. Muchos neutralizaron más del 99,9% del virus después de sólo 30 segundos de tiempo de contacto”.

El estudio original puede consultarse en el Journal of Medical Virology (Lowering the transmission and spread of human coronavirus –Reduciendo la transmisión y expansión del coronavirus humano). Es una investigación in vitro, realizada en laboratorio y no sobre pacientes. De hecho, en las conclusiones los investigadores destacan las propiedades virucidas de estos elementos tan presentes en la vida diaria pero también apuntan que “son necesarios ensayos clínicos [sobre personas] para confirmar el potencial de estos productos y determinar su habilidad para limitar la transmisión del HCoV en la población general”.

Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España, nos ha hecho llegar la percepción de esta institución. El trabajo es de suma importancia pero “no reúne aún los criterios exigibles como para establecer que estos colutorios ensayados usados por la población puedan realmente ser de ayuda en la prevención de la transmisión del SARS-CoV-2”. La investigación “puede no reflejar en su totalidad lo que ocurre en situaciones habituales en la boca” y los resultados son excelentes pero “requieren de mayor confirmación”, entre otras cosas para conocer durante cuánto tiempo confieren su supuesta protección estos productos.

Además, el Consejo puntualiza que por motivos de seguridad la investigación “no se ha realizado utilizando el virus SARS-CoV-2 sino una variante conocida como HCoV-229e, por lo que no pueden realizarse extrapolaciones en sentido estrictamente científico”.

Jaime Barrio, vocal de Investigación en la Junta Directiva de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SoMaMFyC), también reclama estudios clínicos antes de realizar esas aseveraciones “para confirmar el potencial viricida de estos productos y evaluar su capacidad real para limitar la transmisión. Ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni ningún otro organismo oficial recoge en sus recomendaciones frente al SARS-CoV-2 que los vahos/enjuagues nasales o enjuagues/dentífricos bucales sean métodos efectivos para prevenir o para curar la COVID-19”. Como el Consejo, Barrio pide “seguir respetando las únicas medidas que están demostradas como efectivas para la prevención, que son el correcto lavado de manos, el uso de mascarilla y la distancia social”.

Mar Casal, odontóloga y especialista en Microbiología, afirma que la idea “podría ayudar a reducir la transmisión, más que nuestro propio contagio”. Dice que se están realizando estos estudios “porque el coronavirus está también en las glándulas salivares, en la lengua y el paladar. Su concentración en la boca puede ser importante, y si la reducimos podríamos disminuir el riesgo de transmisión. La misma idea que lleva a recomendar que realices lavados de manos con productos desinfectantes nos lleva a recomendar que se mantenga una correcta higiene bucal en estos tiempos. También aconsejamos evitar cosas como que los niños, tras lavarse los dientes, dejen los restos en el lavabo compartido de un colegio”.

No obstante, Casal constata como sus colegas científicos que “son necesarios estudios clínicos para validar los resultados en un escenario real”. La redacción de algunos textos comprobados puede llevar a los ciudadanos a pensar que si se enjuagan estarán protegidos frente al SARS-CoV-2, una idea engañosa.

* 27-10-2020 10:12. Actualización para corregir el apellido Barrios por Barrio y Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Preventiva por Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria.

** 01-02-2022. 15:07. Actualización para introducir el desmentido a nuevos mensajes de redes que dicen que un colutorio desactiva el coronavirus.

Primera fecha de publicación de este artículo: 26-10-2020.