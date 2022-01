Elecciones en Castilla y León

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este sábado al PP que su formación no pactará en Castilla y León con "un cheque en blanco" porque lo que quieren es cambiar la "orientación" de las políticas en España, a la vez que ha asegurado que salen "a ganar".

"Si de Vox depende un gobierno, o si Vox forma parte de un Gobierno o lidera un Gobierno en Castilla y León, va a ser para que exista un cambio, no para que se frustre otra vez el cambio", ha asegurado Abascal durante un acto de campaña para las elecciones a la Junta de Castilla y León celebrado en el centro de Ávila, en el que ha acompañado al candidato a la presidencia de la Junta de su partido, Juan García-Gallardo, y al número uno de la lista por Ávila, José Antonio Palomo.

Abascal ha afirmado que Vox sale a "ser el primer partido de España y de Castilla y León" y que, de no lograrlo y de que sus votos sean decisivos para formar Gobierno que nadie espere un cheque en blanco, que no se crea el Partido Popular, el señor Mañueco y el señor Casado que estamos obligados a regalarles los votos, que no se crean que los votos de Vox van a servir para frustrar la alternativa".

En esta línea, ha pedido que el que no quiera que le entreguen los votos "gratis" al Partido Popular que les vote a ellos, ha subrayado, para pedir convicciones a sus votantes.

Santiago Abascal, junto al candidato de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, en un acto electoral en Ávila. Rafael Bastante / Europa Press