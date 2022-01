El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha pospuesto la reunión que tenía previsto celebrar este viernes en Balaguer (Lérida) con su homólogo catalán, Pere Aragonès, para tratar entre otras cuestiones sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno, por la "nula voluntad de llegar a acuerdos" del presidente de la Generalitat. En concreto, Lambán pide una candidatura "conjunta" en términos de "igualdad". Aragonès, por su parte, le ha replicado que las diferencias se resuelven "dialogando".

Lambán ha ofrecido una rueda de prensa para dar cuenta de la decisión, anunciada este jueves por la tarde. Ha dicho que, tras constatar su gabinete una "falta de respeto institucional" por el desarrollo previsto de la reunión, ha hablado personalmente con Aragonès, quien se ha negado a "reconducir las cosas", de ahí que haya decidido posponer el encuentro.

"Tal y como estaba planteada era una falta de respeto a la Comunidad Autónoma de Aragón que no puedo tolerar", ha expuesto Lambán, para añadir que "de producirse en los términos en que se iba a producir, en vez de suponer un paso adelante hacia ese fin que sigue vivo, presentar la candidatura, hubiera supuesto, sin duda, un nuevo obstáculo añadido, y obstáculos ya hay bastantes".

Ha recordado que el objetivo de la reunión era poner fin a seis años de ausencia de relación oficial entre ambos gobiernos, ya que la última reunión entre ambos presidentes tuvo lugar en febrero de 2016.

Javier Lambán quería actualizar la agenda de temas de interés común, planteando temas como la logística, la agroalimentación, el Archivo de la Corona de Aragón y la mejora de los servicios públicos en las zonas limítrofes. La agenda no estaba cerrada y el jefe del Ejecutivo autónomo iba a proponer a Aragonès celebrar un segundo encuentro en Aragón, en una localidad próxima a Cataluña.

De cualquier forma, ha asegurado que el Gobierno de Aragón "sigue empeñado en trabajar para que esta candidatura exista y sea un éxito" y "sigue a disposición del COE, la institución que puede liderar el proyecto" porque "al margen del COE no cabe adoptar ningún tipo de iniciativa ni inventar normas ajenas". Los trabajos técnicos "están avanzando" y deben continuar "sin interferencias políticas", ha añadido.

Lambán ha comentado: "Yo pensaba que estaba todo encaminado". El presidente de Aragón ha expuesto que la Generalitat comunicó a la DGA que "no estaba prevista una comparecencia conjunta" de ambos presidentes al terminar la reunión, sino que se le proporcionaría "algún micrófono" y que Aragonès continuaría con su agenda: "Eso me dejó estupefacto (...) es "una intolerable falta de respeto". Las manifestaciones del Gabinete del presidente catalán fueron "radicales y desalentadoras" para lo que el COE y el Gobierno de España esperan de todos los actores implicados, ha añadido.

Además, Lambán quería que "los amigos catalanes" aceptaran las normas establecidas por los comités olímpicos español e internacional con el objetivo de que la candidatura conjunta "tenga éxito" , lo que "por que sea del Pirineo en su conjunto", de ambas comunidades "en pie de igualdad" . Si no es así no podrá formalizarse la candidatura, ha avisado.

Aragonès: las discrepancias se resuelven "dialogando"

Aragonès, por su parte, ha replicado a su homólogo en el Gobierno de Aragón que las discrepancias que puedan haber sobre la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 se tienen que resolver "dialogando".

"No haré más grande una polémica que no debería haber existido", ha defendido en declaraciones a los medios desde Castelló de Farfanya (Lleida), donde se ha reunido con responsables municipales y ha visitado una escuela recién remodelada: "No voy a echar más leña al fuego".

Aragonès ha asegurado que mantiene plena disposición para reunirse con Lambán cuando este lo considere oportuno porque la mejor manera de resolver las discrepancias es "sentarse a hablar" y trabajar "en positivo".

Sobre la discrepancia de fondo, relacionada con quién debe liderar una eventual candidatura olímpica, Aragonès ha subrayado que su gobierno defenderá "el potencial de Cataluña para acoger el máximo de disciplinas y pruebas".

"Si el presidente de Aragón cambia de opinión, seguiremos hablando pero seguiremos firmes en defender que tienen que ser sostenibles, contar con el territorio y basar en criterios técnicos dónde se ubican las pruebas", ha recalcado.

El presidente catalán ha hecho estas declaraciones tras visitar la remodelación de la escuela municipal de Castelló de Farfanya, donde también ha visitado el Ayuntamiento acompañado por el alcalde, Omar Noumri, y representantes de municipios del entorno como Montgai.