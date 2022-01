Vos heu demanat mai que fan amb les pasteres que arriben a les Illes Balears carregades de migrants il·legals? Avui hem vist el procés de desballestament d'aquestes embarcacions, que es consideren objectes abandonats i que ningú no reclama.

Barques procedents del tràfic il·legal de persones

A l'antic quarter de Son Tous s'acaramullen les pasteres que arriben als ports de les illes Balears. Són barques que ningú no reclamarà i que es converteixen en un problema per l'administració. Per cada una s'inicia un procediment per desfer-se'n d'elles, que pot durar sis mesos i que té un cost d'uns siscents euros per embarcació.

Desballestades i traslladades a la Penísula es convertirán en energia

Avui s'ha fet el desballestament d'una partida de 13 de la cinquentena que hi ha en aquest solar. Les barques han estat conduïdes des de Son Tous a les instal·lacions d'una empresa de gestió de residus. Només els motors, que han estat retirats previament, es podran aprofitar i sortiran a subhasta proximament.

Convertides en poc més que astelles, les restes de les barques faran el seu darrer viatge a un centre de valorització de la Península on, previsiblement, es convertiran en energia.

