Reparto de test de saliva para os escolares de 5 a 11 anos

A Xunta comezou hoxe a repartir test de antíxenos polos colexios, tanto públicos como privados. Visitamos o centro José Cornide Saavedra da Coruña onde recibiron as probas esta mañá. Segundo a Consellería de Educación, a intención é distribuír o cen por cen dos test ao longo do día.

Son en total 37.500 e hai outros 17.500 dispoñibles no Sergas para subministrar baixo demanda aos centros que o soliciten, segundo vaian esgotando esta remesa.

Algunha confusión Hoxe aínda había algunha confusión nos centros, como comenta Marcos Casal, do colexio José Cornide: “Recibímolos, pero aínda non sabemos en que casos se administran os test, a quen se lle proporcionan, etc. Este ano a situación epidemiolóxica nos colexios é mellor en xeral có ano pasado. Nós non tivemos que dar ningunha alerta por positivos e esperemos que siga así ou incluso mellore”. “Este ano a situación epidemiolóxica nos colexios é mellor en xeral có ano pasado“

Iria Martín, do CEIP Alborada da Coruña, cree que “cando haxa un determinado número de casos, os nenos que non son parte deses casos levarianos para a casa para poder comprobar se están ou non infectados”.