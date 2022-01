Los influencers son personas que comparten en internet sus gustos, sus opiniones, sus consejos publicitarios e incluso sus vidas, logrando la atención de miles e incluso millones de seguidores. Unos pocos consiguen ser líderes de opinión, además de prestigio, fama e incluso hacerse millonarios. Pero... ¿qué pasa con la gran mayoría que no lo logran? ¿con los que viven para los demás y se olvidan de vivir su propia vida? Sara Jotabé (Tupper para Tres, Pajas Mentales, Diario de una vida de mierda) nos muestra el lado más tierno y simpático de una de ellos en el divertidísimo cómic ¿Quiero ser como tú? (Panini)

Sara nos presenta así a la protagonista: ""Paula representa lo superficial, aquello meramente estético y sin contenido que sale tan bien en las fotos. Eso sobre lo que nos han convencido que da la felicidad, para que todos lo queramos tener y que muchas veces hace que nos comparemos con uno y otro. Darle un papel como influencer de éxito es el mecanismo perfecto para hacernos ver que no es oro todo lo que reluce. Obviamente, el caso de Paula es una exageración de las redes sociales, pues ella misma muestra un ideal con el que tampoco se siente satisfecha completamente nunca. Por eso siempre necesita más".

Preguntamos a Sara qué papel cree que juegan o deberían jugar los influencers: "Los influencers comparten diferentes estilos de vida, marcas, características, destinos… en resumen: promocionan y patrocinan. Y a veces todo ello nos maravilla y absorbe haciendo que nos olvidemos de otras cosas que también forman parte de la vida. No depende de ellos, sino de nosotros ver más allá de lo que nos muestra la pantalla de nuestro dispositivo".

Paula, una influencer que... ¿busca la perfección? La protagonista del cómic es Paula, una chica que parece tener la vida perfecta: un novio guapísimo, unas amigas cool y, sobre todo, miles de seguidores. Pero un día descubrirá que su novio la engaña y que su vida no es tan perfecta como parecía... ¡Y empezará a perder followers!, por lo que acabará refugándose en su pueblo y descubriendo la vida real.... ¡Y un perro que habla! "Paula -nos explica Sara- es la excusa perfecta para que nos planteemos frenar en seco, mirar a nuestro alrededor y pararnos a pensar si realmente necesitamos todo aquello que estamos buscando tan desesperadamente, o si siquiera es lo que verdaderamente queremos. Es una joven treintañera, con una vida aparentemente ideal que ella misma se encarga de orquestar". "Es la representación de la necesidad de ser aceptado a toda costa, aunque ello implique olvidarse de uno mismo -continúa-. Realmente, Paula se encuentra en constante movimiento porque teme parar y ponerse a pensar en quién es realmente, cómo quiere ser y con quién quiere compartir su vida. Ella busca ser como esa imagen estereotipada que se nos proyecta desde los medios, pero verdaderamente Quiere Ser ella misma". Viñeta de 'Quiero ser como tú' "Paula -añade Sara-, busca la perfección, la belleza, el orden, el éxito, la popularidad… Busca algo tan precioso como frágil, pues no es real. La vida no siempre es de color rosa, tiene sus subidas y bajadas… pero esa es la gracia de estar vivo, ¿no?. Ella precisa de ese orden para sentir que todo marcha bien. Su perfil es una excusa para llevar ese falso control sobre su vida, con tantos filtros y cosas bonitas, para olvidarse de otros aspectos a cuidar. Realmente, ella lo necesita mucho más que sus seguidores". Al perderlo todo, nuestra protagonista decidirá refugiarse en el pueblo. "Cuando Paula decide marcharse al pueblo, el cual lleva años sin pisar, lo hace de forma instintiva, sin pensar -nos comenta Sara-. Ella huye de una situación que ni le gusta ni le hace bien, así que escapa a lo que considera un lugar seguro, aunque no sea consciente en el momento. Realmente, Paula ha estado viviendo en un plano distinto al resto del mundo durante mucho tiempo, ha construido su propia realidad dentro de la realidad, y la vuelta al pueblo hace que salga de su zona de confort, que se le escapen las situaciones de las manos y choque de bruces con lo que es y lo que hay. Todo esto, acompañado de la entusiasta figura de Frustris (un perro que habla) hará que Paula viaje y viva aventuras inesperadas que la moverán por dentro y por fuera cambiando su perspectiva sobre el mundo, pero especialmente sobre ella misma". Página de 'Quiero ser como tú'

Frustris, un simpático perro ¡que habla! Durante esta aventura en busca de ella misma, paula contará con el apoyo de Frustris, un simpático perro que habla y que dice verdades como puños, lo que, al principio, incomoda a Paula. "Frustris es una víctima de esos aires de grandeza que parecen mover a mucha gente y que priorizan el éxito por encima de lo humano. Se trata de un pequeño perro abandonado, divertido, cariñoso y un poco caradura. Al fin y al cabo, él ha tenido que arreglárselas por sí mismo". "No obstante -añde sara-, enseguida confía en Paula y se convierte en su compañero y consejero. No es dulce ni le regala los oídos, pero sí que es sincero con ella y le dice aquello que cree que le vendrá mejor. Aprovecha las oportunidades y disfruta de lo que tiene. Es la voz de la naturalidad que Paula tanto ha dejado olvidad con sus filtros y poses". "A Paula -concluye sara- le parece frustrante al principio (pese a ser ella quien decide dejarle entrar en su vida) y por ello lo llama Frustris, aunque se trata de una licencia que me he permitido como autora. Realmente el nombre viene de la canción “Equino de mis entretelas”, un divertidísimo tema de Los Gandules, grupo que solemos escuchar mi pareja y yo en nuestros viajes al Pirineo, los cuales han formado parte de la creación y construcción de la historia". Página de 'Quiero ser como tú'

No es una crítica a los influencers Paula asegura que el cómic no es ninguna crítica a los influencers.. "En absoluto. Es una invitación a la reflexión para todos y cada uno de nosotros sobre la forma en la que entendemos el mundo. Vivimos en una vorágine de constante cambio, donde la inmediatez y el "tengo que" adelanta muchas veces a nuestro propio ritmo biológico. Y a veces necesitamos parar un minuto, respirar, ser conscientes de dónde estamos y reconectar con nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Y seguramente eso nos ha pasado alguna vez a todos. No se trata de fiarse de o no de los influencers -ellos desarrollan su trabajo como cualquier otro,- sino de tomarnos un minuto y ser conscientes y capaces de filtrar y valorar la información que nos llega".

"La vida sin humor no es vida" Cuando le preguntamos por su estilo de humor, Sara nos comenta que: "Siempre digo que para mí la vida sin humor no es vida. El humor es un catalizador increíble, una herramienta maravillosa que potencia lo bueno y te permite manejar con mayor calma lo negativo. De hecho, humor y amor son dos palabras muy cercanas, y para mí van de la mano a diario. Me gusta sacarle punta a las situaciones que proporciona la vida -algunas más surrealistas y de ciencia ficción de lo que nos podríamos imaginar- y a veces darles la vuelta. Es como ponerle sal a un filete, le da sabor y lo mejora". "Sobre mis influencias en el tebeo de humor -añade-; desde pequeña me han acompañado Astérix y Mafalda, y conforme fui creciendo se unieron Maitena Burundarena, Moderna de Pueblo o Mamen Moreu, cuyo humor es más crítico y social. También me encanta el humor manchego y chanante de Joaquín Reyes y compañía, así como las figuras de Eva Hache, Ana Morgade, Silvia Abril y las increíbles Estirando el Chicle. En definitiva, quienes sepan darle una vuelta de tuerca a la realidad y reírse sin obviar que el mundo es el que es, y que tiene muchas cosas por cambiar". Página de 'Quiero ser como tú'

El prólogo del cómic es de Loulogio El prólogo del cómic es de una estrella de las redes sociales, Loulogio (Isaac Sánchez), historietista, comediante, monologuista y uno de los primeros en triunfar en YouTube. " Desde jovencita veía los vídeos de Isaac en YouTube y me partía de la risa con sus ocurrencias -confiesa Sara-. Creo que todo el mundo conoce el término “batamanta” y que tanto él como otros creadores de contenido marcó a una generación. Era una nueva forma de compartir y de hacer humor, sin mayores intenciones, en la gran mayoría de casos. Está claro que el humor cambia con el tiempo y con el crecimiento de cada uno de nosotros, y esto se aprecia en Isaac tanto a nivel divulgativo como artístico, porque no nos olvidemos de que además de su faceta tras la pantalla, Isaac es un artista increíble, con un discurso y un trabajo muy potente". "Yo ya había colaborado con él en su obra El Don donde dibujé uno de los interludios de la historia, y lo cierto es que nuestros trabajos cuadraron muy bien, así que cuando le pregunté si querría participar en Quiero Ser Como Tú como prologuista accedió enseguida. Le llamó mucho la atención la trama de la historia, mi uso del humor (a veces absurdo), y en particular cómo la iba a desarrollar con Frustris dando saltos por todas partes. Y creo que fue un acierto por completo". Página de 'Quiero ser como tú'

Sara ha creado la exposición 'Viñetas por la igualdad' Además de una gran artista del cómic y la ilustración, Sara preside la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic y colabora con numerosas iniciativas benéficas y por la defensa de los derechos de la mujer. Su último proyecto es 'Viñetas por la igualdad'. "Se trata de una exposición itinerante -nos comenta- que realicé junto al Instituto Aragonés de la Juventud y que invita a detectar e identificar la realidad de las violencias machistas a través del cómic". "La muestra, compuesta por 21 paneles de grandes dimensiones donde se mezcla cómic e ilustración, está recorriendo todo el territorio aragonés -continúa-. Lo cierto eso que es un proyecto muy interesante, ya que está a disposición de todos aquellos territorios, centros educativos, entidades locales, centros o asociaciones juveniles que tengan interés en exponer y trabajar este contenido, y la pueden solicitar a través del Instituto Aragones de la Juventud (IAJ)". "Su proceso de creación fue bastante complejo -nos explica sara- , ya que se trata de un tema muy delicado, por lo que no se debe banalizar ni tratar de cualquier forma. No obstante, desde el primer momento en el que el IAJ se pone en contacto conmigo y me lanza la propuesta no puedo sino aceptarla. Mi trabajo tiene bastante carácter social, y la Violencia de género está muy presente en nuestro día a día, y uno de los factores clave para eliminarla es poderla identificar y hacerla desaparecer de raíz. En este caso se usa un lenguaje muy pensado para llegar a los grupos más jóvenes de la población, que invita a la reflexión y a deconstruir estereotipos sobre nosotros mismos y la afectividad. También invita a su difusión en redes sociales mediante un photocall donde se representan muchas mujeres diversas y donde los visitantes pueden hacerse fotos sujetando un bocadillo de cómic donde se puede leer el hashtag #yomeunocontralaviolenciadegenero". Página de 'Quiero ser como tú'