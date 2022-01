El temporal de mestral deixa un rastre d'arbres caiguts i ratxes de 145 km/h a Alfàbia

Horabaixa accidentat a l'illa de Mallorca pel temporal de vent que està provocant nombrosos problemes a l'interior i el nord de Mallorca. Els bombers ja compten més de 160 incidències.

A la comarca, també hi ha problemes amb el trànsit. De fet, està tallada ara mateix la Ma-2111 a l'entrada de Lloseta per caiguda de cables elèctrics.

A localitats com Inca, ràfegues de fins a 133 km/h han arrabassat molts arbres a la Gran Via Colom. Al polígon de Binissalem, també han sortit volant teulades de naus industrials. Una portassa ha caigut i provocat ferides a una dona que caminava pel carrer.

Ports tancats

La mestralada ha provocat també problemes a les comunicacions marítimes, tot i que a darrere hora del dia només estava tancat el port d'Alcúdia, d'on surten els vaixells que comuniquen Mallorca amb Menorca.

Al port d'Andratx les ones també han pegat amb molta força a l'espigó i al far. L'AEMET manté activat l'avís taronja per fort vent a l'interior de Mallorca fins aquesta mitjanit. L'alerta groga a la mar afecta Mallorca i Menorca.