Tot a punt per un Dijous Bo marcat per la pandèmia i per la vaga del tren

La ciutat d'Inca es comença a preparar per donar el sus a la fira de les fires. Aquest matí la policia local ja ha informat als veïnats dels canvis de circulació i s'han muntat algunes paradetes. També s'estan ultimant els preparatius a altres zones com el Quarter General Luque on aquesta nit es reuniran 1.500 persones.

180 efectius per a fer complir les normes En total 180 efectius de Policia Local, Guàrdia Civil i seguretat privada vigilaran el compliment de les normes sanitàries. Especialment avui, ja que en unes hores se celebrarà la revetla del Dimecres Bo. Avui als carrers d'Inca es comença a respirar un ambient especial. Enguany es podrà celebrar el Dimecres Bo, això sí, serà descafeïnat i marcat per la pandèmia del coronavirus. Aquesta nit no hi haurà barres al carrer per complir amb la normativa covid. Tot i això la bauxa tornarà a ser la protagonista de la jornada. S'habilitaran alguns espais com el quarter General Luque on el jovent de la ciutat podrà gaudir d'un esdeveniment amb DJ's. La cabuda està limitada a 1.500 persones.

Amenaça de la vaga de tren Avui el temps acompanya i sembla que no serà un impediment per poder celebrar la revetla. Enguany l'amenaça serà la vaga de Tren. No hi haurà serveis especials i se suspendran algunes freqüències. Sigui com sigui avui els inquers podran tornar a celebrar un dels esdeveniments culturals més esperats.