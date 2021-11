Buenas noches.

La inflación se disparó en octubre hasta el 5,4 por ciento,

la más alta desde hace casi 30 años.

La escalada de precios de la electricidad

y de los combustibles están detrás de esta subida,

que tiene un impacto directo en la cesta de la compra.

El pescado y la carne subido.

- he cogido pescado, y ha subido 2 E.

Entre lo que más ha subido,

el aceite, la fruta fresca y los huevos.

El IPC lleva ocho meses seguidos de subidas

y sus efectos pueden afectar también a los salarios,

las pensiones o los alquileres.

Y en La Palma, la lava sigue ganando terreno al mar.

La nueva fajana se ha unido a la que se formó

con la erupción de 1949.

La sismicidad ha bajado en las últimas horas

pero el volcán sigue expulsando lava y ceniza,

que se amontona por todas partes,

sobre las casas y las plantaciones.

Los contagios suben.

La incidencia ha aumentado 4 puntos más

y ya está por encima de 70 casos por 100 mil habitantes.

Sin embargo esta subida aún no se está notando en los hospitales.

En Europa, sin embargo, la situación es distinta.

El Centro europeo de control de enfermedades

considera la situación preocupante en 10 países de la Unión,

y muy preocupante en otros diez, entre ellos Bélgica

que tiene niveles de vacunación similares a los de España,

y también Países Bajos,

que vuelve al toque de queda y las restricciones en hostelería.

En Glasgow está a punto de finalizar la Cumbre del Clima,

y todavía se sigue negociando el documento final,

el que debe marcar la política energética de los próximos años,

Diego Arizpeleta,

En realidad hace 3 horas que que tenía que haber acabado esta

conferencia.

Eso no significa que tenía que haber terminado esta negociaciones.

La pugnas sobre qué hacer con los combustibles fósiles,

es lo que impide que llegue el acuerdo.

La Unión Europea busca soluciones a la crisis

en la frontera bielorrusa en los países de origen

y tránsito de los migrantes.

Ya ha logrado el compromiso de Turquía e Irak,

que no permitirán este tipo de vuelos

hacia Bielorrusia.

Mientras, decenas de personas siguen llegando

a la frontera de Polonia.

Un equipo de TVE ha estado en uno de los centros que les acogen.

Son unos 50 refugiados que están en este centro

y todos nos cuentan la misma historia, prácticamente.

La huida desde Siria desde Irak, la llegada a Bielorrusia a Minsk

y largos días de hambre, sed

y peligros para cruzar la frontera polaca.

Y en unos minutos la selección española de fútbol

aterrizará en el aeropuerto de Sevilla, procedente de Atenas,

donde ayer afianzó sus opciones mundialistas.

El próximo domingo España se la juega ante Suecia,

a las 20.45 en TVE, por una plaza en Qatar 2022.

El empate vale.

-La luz está por las nubes y ahora con el agua, el alquiler

y el día día.

-Ha subido mucho todo y cada día es imposible.

-Dicen que no, que han subido algunas cosas más que otras,

pero yo creo que ha subido todo.

-Hay un encarecimiento general, la iluminación, el carburantes,

los transportes.

Productos que aumentan los costes de producción y repercuten

en la cesta de la compra.

En un mes, la fruta fresca ha subido casi un 10 %,

la leche un 2 %, la carne un 3.

"La ternera llevaba muchos años sin cambiar de precio

y yo es la primera vez en cinco o seis años que la cambio de precio".

"Sí, ha subido todo".

"Lo que pasa ¡es que tenemos que comer!".

Si comparamos con los precios de hace un año,

el aceite suma un 24 % más, el pan un 2

y los huevos más de un 4 %.

Desde marzo, la cesta de la compra se ha disparado.

"Está empezando a convertirse en una preocupación importante

por diversos motivos,

en primer lugar, porque va a frenar la recuperación del consumo;

en segundo lugar,

supone un aumento de los costes de producción para las empresas".

El aumento de la inflación limita lo que gastamos, pero va másallá,

puede afectar a salarios, pensiones, alquileres.

En enero,

subir el IPC a un alquiler de 600 euros

suponía 3 euros más al mes, ahora supera los 32 euros,

un extra de 388 euros más al año.

"Me ha subido 50 euros el alquiler".

"Los sueldos no suben, pero todo sube".

Para que las familias mantengan su poder adquisitivo,

los sindicatos exigen que pensiones y salarios suban de acuerdo alIPC.

Subidas que pueden ser contraproducentes,

según el BCE, porque podrían hacer permanente esa inflación.

Entrar en esa espiral, dicen los expertos,

puede provocar que suban los tipos de interés.

"Y se encarece la financiación de todos los proyectos,

la financiación de las hipotecas,

pero también de los planes de inversión,

de los planes de negocio, el coste del dinero.

Es una pescadilla que se muerde la cola

y por eso, es tan complicada

y tan difícil la decisión de cuánto tenemos que esperar".

El Gobierno insiste en que es una situación transitoria,

pero los expertos temen que pueda lastrar la recuperación.

Tras el acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos ERC y PNV

Interinos y sindicatos celebran el acuerdo

para que los interinos que lleven casi 6 años

en la misma plaza fijen su puesto sin aprobar una oposición.

Eli lleva unos 22 años como trabajadora interina

en la administración catalana,

pero, aún así, no podrá fijar su plaza con la nueva norma.

"¿Por qué?

La última plaza no la ocupo desde antes del 1 de enero de 2016."

Es el nuevo límite temporal establecido para consolidar

el puesto por concurso de méritos.

Casi 6 años de forma ininterrumpida, lo que rebaja los 10 fijados

hace unos meses en un decreto.

Con más de dos décadas de temporalidad,

Eli habla de descrédito hacia el trabajo de los que, como ella,

arrastran años de interinidad.

"¿Cuál es la sanción al abuso?

que es la estabilidad de esta persona.

Y si no me quieres estabilizar, no hay otra sanción

O estabilizas o pagas."

El nuevo texto no aclara este punto.

Tampoco sabe el colectivo qué ocurrirá con los temporales

que llevan más de tres años en un mismo puesto,

situación que el Supremo tachó precisamente de abuso.

"Con tres años hay fraude de ley, se ha producido un maltrato

y hay que resarcir este maltrato al trabajador."

Menos de 5 años como profesor interino en Tenerife está Julio,

que recibe la novedad con excepticismo.

"Si la norma queda fijada en cinco años, entiendo que los sindicatos,

que son los indicados para eso, recurrirán."

Coincide, además, con los sindicatos en exigir seguridad jurídica

en una ley que aún debe votarse en el Congreso.

"Tiene que tener todas las garantías jurídicas,

no puede pecar de voluntarismo."

"Con un armazón tal que no pueda ser tumbado en ningún lado porquesi no,

generamos nuevamente incertidumbres."

Bruselas ha venido tirando de las orejas a España

en repetidas ocasiones por la elevada temporalidad

del sector público, más del 30%.

La ley pretende reducirlo al 8% en un proceso que afectará

a más de 300.000 interinos antes del 31 de diciembre de 2024.

Competencia recaba información sobre el porqué

algunas comercializadoras eléctricas no están emitiendo facturas.

Algunos clientes no las han recibido con normalidad desde junio

cuando se inició la facturación por tramos horarios.

A la espera de determinar si abre un expediente sancionador,

competencia analiza la situación junto al ministerio

y las consejerías de Consumo.

Desde las tres de la tarde de hoy y durante todo el fin de semana,

los antiguos clientes de Bankia no pueden usar Bizum

ni hacer transferencias.

Son 7 millones 600 mil afectados en total.

Se debe a que Caixabank ha iniciado el trasvase de todos sus datos

a los servidores y sistemas del que ya es su nuevo banco.

-No creo que afecte demasiado.

-Es la primera noticia que tengo.

-No lo sabía.

-Me han avisado.

Ni transferencias, ni bizum, pero los antiguos clientes de Bankia

sí podrán pagar con tarjeta y sacar dinero del cajero.

-Menos mal que tenemos un plan B.

A partir del lunes,

quedarán restablecidos todos los servicios,

sus cuentas tendrán ya un nuevo IBAN

y la aplicación móvil operativa será la de Caixabank.

-Les aconsejo que este fin de semana se vayan descargando la aplicación

porque, a partir del lunes, sí podrán entrar,

primero, con las claves de Bankia y luego las tendrán qué cambiar.

También cambian las condiciones para los clientes digitales

y, para los menos vinculados,

la entidad catalana les cobrará 80 euros más al año en comisiones

por el mantenimiento de cuentas y tarjetas.

-Ni me he informado ni me han informado

que deberían informarme de una forma clara y precisa.

Es la mayor migración tecnológica

que se ha dado en el sector financiero

y que, para Caixabank, supondrá el trasvase

de 2500 millones de documentos digitalizados

entre DNI, recibos, contratos...

Y en un sólo fin de semana.

Estarán disponibles más de mil personas de toda la red territorial

para hacer las pruebas de integración.

Así culmina tras ocho meses

la integración de Bankia en Caixabank

y la de sus 7,6 millones de clientes.

La renovación del Consejo del Poder Judicial

que lleva tres años caducado, es el asunto pendiente

que toca resolver ahora a Gobierno y Partido Popular.

Tras el desbloqueo de otras instituciones

como el Tribunal Constitucional,

los jueces esperan un acuerdo rápido.

Pablo Casado defiende el nombramiento de Enrique Arnaldo

para el Constitucional,

pese a las críticas por sus vínculos con el PP

y sostiene que no hay contradicción con su exigencia para el CGPJ:

que los jueces elijan a los jueces como garantía de independencia.

"Yo sigo manteniendo que hay que despolitizar

el poder judicial.

Y el poder judicial es el Tribunal Supremo.

El Tribunal Constitucional no es poder judicial,

como dice la Constitución.

El Tribunal de Cuentas no es poder judicial".

El Constitucional no forma parte del sistema judicial.

Su función es interpretar la Carta Magna pero,

entre otras cosas,

puede enmendar sentencias del Supremo.

El PSOE y Unidas Podemos

han aprobado esos nombramientos incómodos

con la vista puesta en renovar el gobierno de los jueces.

Lleva casi tres años con el mandato caducado.

El Ejecutivo insiste en que el PP está obligado.

"Es el camino que se comenzó ayer, cumplir con la Constitucion

y renovar todos los órganos del Estado de derecho".

"El principal partido

de la oposición no tendrá mas remedio

que cumplir la ley".

El Gobierno admite que hay contactos,

pero no han trascendido avances en las negociaciones.

Fuentes del poder judicial confían en un pacto inminente,

aunque reconocen que no tienen noticias.

La expulsión este jueves de una diputada del PSOE

de la Asamblea de Madrid.

-Recoja, por favor, lo que tenga que recoger

y abandone el hemiciclo.

Tras insinuar un supuesto tráfico de influencias por parte del hermano

de Díaz Ayuso,

ha puesto a toda la oposición, incluído VOX, de acuerdo.

Acusan a la presidenta de la Cámara de coartar la libertad de expresión

y el PSOE pide que dimita.

-Su principal función y tarea es ser imparcial

y en este caso se ha demostrado que no es así.

Según el reglamento de la Cámara, la expulsión inmediata

está contemplada solo cuando una conducta provoca desorden,

y eso es, según la presidenta, lo que pasó.

-Nunca se había imputado un delito al entorno de algún diputado

y esto es una novedad grave, muy grave.

Más allá de este cruce de acusaciones,

la bronca pone ahora en la diana al hermano de Díaz Ayuso.

La oposición, también con VOX, pide una comisión para investigarle.

Aseguran que consiguió varios contratos sin concurso

con la Administración madrileña en plena crisis del Covid.

Más Madrid, además, exige que dé explicaciones en sede parlamentaria.

-Consideramos que si no tiene nada que ocultar,

será él el primer beneficiado de esta comparecencia.

Díaz Ayuso niega las acusaciones.

-Es el precio que hay que pagar por estar al frente

de la Comunidad de Madrid,

por tener a una oposición, que ahora mismo, que francamente

cada vez está más alejada de los ciudadanos.

Además, la oposición quiere investigar el resto de contratos

que se adjudicaron durante la pandemia.

La incidencia acumulada sube cuatro puntos más desde ayer

y ya supera los 70 casos por 100 mil habitantes,

aunque de momento ese aumento de contagios sigue sin notarse

en los hospitales.

Sin embargo la situación de la pandemia en Europa

es más complicada.

Diez países de la Unión están en riesgo extremo

y otros diez en riesgo alto de transmisión del virus.

Son los que aparecen en color granate y rojo.

El Centro Europeo para el Control de Enfermedades

considera muy preocupante la situación en Bélgica, Polonia

o Grecia, entre otros

ypreocupante las tasas que marcan Alemania, Austria

o Irlanda.

Y llama la atención que este último país, Irlanda,

junto con otros como Dinamarca y Bélgica

tienen niveles de vacunación muy similares a España.

Aquí casi el 79% de la población está inmunizada

y estos tres países están en torno al 75% de la población

con dos dosis.

Sin embargos sus incendias están disparadas,

por encima de los 600 en el caso de Bélgica o de los 800 en Irlanda.

Con este panorama cada día son más los gobiernos europeos

que vuelven a proponer restricciones

para controlar el avance del virus.

Holanda es el primer país de Europa Occidental

que desde el verano decreta confinamiento.

A partir del sábado por la noche y durante tres semanas

supermercados, bares y restaurantes adelantarán el cierre

y no habrá público en acontecimientos deportivos.

Colegios, teatros y cines seguirán abiertos.

Confinar es vergonzoso, dice Michelle.

En Holanda el 68% de la población está vacunada.

Pero los contagios siguen aumentando.

Austria confina a los no vacunados, matiza el canciller.

Un 35%.

A partir del lunes

y en las dos zonas más afectadas del país solo saldrán decasa

para lo imprescindible y habrá controles sorpresa.

Este fin de semana los gobernadores regionales

decidirán si apoyan confinar a los no vacunados en todo el pais.

La situación es grave,

dice el ministro de Sanidad en la vecina Alemania,

con un tercio de la población no vacunada

y un repunte muy alto de casos en algunos estados federados.

Estamos al máximo de capacidad, dice el Doctor Schneider de Munich.

Según la OMS, la semana pasada se llegó al récord

de dos millones de contagios en siete días en Europa.

Lo peor en el este, con tasas de vacunación por los suelos.

Eslovaquia ha anunciado que los trabajadores no vacunados

no cobrarán,

y Rumanía estudia obligar a los empleados públicos

a ponerse las dosis.

Los contagios y las muertes aumentan también en Estados Unidos,

después de dos meses en los que bajaba la incidencia.

Allí la vacunación está prácticamente estancada en el 57%

de la población.

La pandemia está siendo especialmente difícil

para las personas sin hogar.

Hemos estado con una monja española que intenta ayudarles.

Más de 47 millones de casos

Recorremos con Ana Martínez de Luco

"Our Home", que significa nuestra casa.

Un viejo solar,

donde ha levantado una minialdea de casitas recicladas.

Ana es una monja española que lleva toda su vida dedicada

a proyectos sociales.

Ahora, con la ayuda de voluntarios, ha transformado viejos contenedores

en alojamientos para personas sin techo.

"Sí que hay mucha más gente en la calle, sí.

Y hay mucha gente enferma en la calle.

Estar en la calle sano es difícil,

pero estar enferma, es muy difícil".

Aquí encontramos, por ejemplo, a Eugene, un hombre que lleva,

nos dice, casi toda su vida en la calle,

sin familia, sin apoyos.

"Lo peor es el clima, si llueve o hace frío,

y es peligrosa la calle, hay gente que ha hecho muchas locuras".

Pero aquí, asegura, ha encontrado su hogar.

En Nueva York,

con una ciudad de 8 millones de habitantes,

hay más de 90 000 personas que están sin hogar.

Hay hombres, mujeres y niños que viven en refugios

o bien, en la misma calle.

En este lugar, Ana,

una española que lleva más de 20 años en Nueva York,

trata de devolverles dignidad y esperanza.

Ana nos cuenta que hay ayudas y programas sociales,

pero los indocumentados rara vez las consiguen.

Es lo que le ocurre a Esteban, quien ahora ha encontrado

en el trabajo en la huerta una alternativa a la calle,

donde le condujo su adicción al alcohol.

"Y por estar en la calle pasando frío

me enfermé totalmente de los pies, de las manos".

Ahora, esas manos enfermas recogen tomates y calabazas,

que luego cocinan y comparten

en este nuevo hogar que, por fin, han encontrado.

La Comisión Europea busca la colaboración

de los países de origen y tránsito y de las aerolíneas

para frenar el flujo de migrantes hacia Bielorrusia.

Hoy ha logrado el compromiso de Turquía:

sus aeropuertos no embarcarán iraquíes, sirios ni yemeníes

hacia aquel país.

Irak ha suspendido los vuelos directos con Bielorrusia

y facilitará el retorno de los iraquíes atrapados

en la frontera polaca.

Europa también amenaza con sanciones a partir del lunes

a los que no colaboren.

Pero el director de Frontex acaba de decir que ese flujo de migrantes

desde Bielorrusia podría seguir durante mucho tiempo.

Y hoy en Polonia hemos oído críticas muy duras

no solo contra el gobierno bielorruso,

también contra el polaco.

Una ONG ha anunciado que presentará demandas

ante el Tribunal Penal Internacional, Miguel Ángel García.

Junto con otras organizaciones,

denunciarán a Bielorrusia,

ante el tribunal

por utilizar a los inmigrantes y refugiados como armas.

Pero exige también a Polonia y a la comunidad internacional,

que se respeten los derechos humanos de los migrantes.

Polonia los devuelve una y otra vez,

cuando consiguen cruzar hacia Bielorrusia.

Con algunos de esos que han conseguido cruzar,

y han sido devueltos,

hemos hablado hoy en un albergue para refugiados

en Polonia.

Nos piden no localizar,

por miedo a los ataques de la extrema derecha.

Para este niño de 7 años,

un albergue de refugiados en Polonia está lejos de ser

el fin de los problemas pero es el fin de una pesadilla.

Jafa salió de Irak hace un mes;

Bagdad, Dubai, Minsk, Polonia, un mes de viaje.

Cinco días, cinco intentos de cruzar la frontera polaca.

Le da igual dónde pedir asilo, el caso es no volver.

Kalid, sirio, que nos ayuda a traducir, tiene 9 hijos.

Aquí ha venido solo con una hija de 14 años.

Cuatro hijos están en Jordania con su mujer.

Y su familia está repartida por Austria, Holanda y Alemania.

14 días desde Siria a Jordania, de allí a Dubai,

de Minsk en taxi a la frontera como muchos otros, 100 euros.

El viaje le costó unos 3.000.

A algunos les ha costado más de 12.000.

Quiero llegar a un país donde tenga futuro para sus hijos, nos dice,

porque no puede volver a Siria.

Allí soy abogado y estoy en contra del régimen.

Kifa, sirio, estuvo 7 años en Líbano antes de venir.

Nunca imaginó que iba a tener tantos problemas,

un día entero y una noche la pasamos en un pantano

con el agua por las rodillas, tardó 15 días en cruzar la frontera.

Les cogieron 3 veces los policías y les devolvieron a Bielorrusia.

Quería volver a Minsk pero los soldados bielorrusos no les dejaban.

¿Qué va a pasar con ellos?

Es una incognita.

Polonia está devolviendo a todos los que coge.

Su única esperanza, es ser una excepcion.

Aria vuelve a trabajar ante un ordenador.

Puede que sea lo único que se parece a su vida anterior,

su vida antes del 15 de agosto.

Ese día ella estaba en el palacio presidencial de Kabul,

era funcionaria,

hasta que los talibanes tomaron el poder.

Escapó al aeropuerto como miles de afganos.

No conseguía llegar hasta los aviones.

A su móvil llegaban amenazas

"Te vamos a violar y matar", le escribían.

Lo que la salvó fue la llamada de un veterano.

Daniel la encontró y la ayudó a escapar.

Combatió 6 años en Afganistán y en agosto decidió volver

para rescatar a su antiguo traductor.

Él sabía que estaba arriesgando su vida y la de su familia

al luchar con nosotros.

Se lo debemos.

Ahora Daniel sigue ayudando a evacuar a huérfanos, mujeres.

El reto es encontrar países de acogida

Estamos suplicando a gobiernos", nos cuenta que algunos piden dinero

por cada refugiado, para su manutención.

Aria recuerda a las que se han quedado atrás: amigas

que saben que los talibanes las están buscando,

"temen por sus vidas, no saben qué hacer".

Ella pasó dos meses en una base militar en Texas, ahora Daniel

la ha acogido en su casa.

Desde esta granja de Virginia él y un grupo de veteranos

se han organizado para ayudar a sus antiguos aliados.

Tres meses después de la caída de Kabul la gran mayoría

de afganos evacuados siguen esperando

en instalaciones militares...

y para sacarlos el gobierno confía en organizaciones sin ánimo delucro

y en los veteranos, en ciudadanos dispuestos a acogerlos

y hacerse cargo de sus gastos.

Las negociaciones para recuperar el pacto nuclear con Irán,

roto desde 2018, está previsto que se retomen el 29 de noviembre.

Reunirán en Viena a delegaciones

de los países que firmaron aquel acuerdo.

Hemos entrevistado al jefe negociador iraní.

Reunión en Madrid entre el jefe negociador iraní, Ali Bagheri

y el enviado de la UE, Enrique Mora,

antes de reanudar las conversaciones

para reactivar el acuerdo de 2015,

por el que Teherán limitaba su programa nuclear

a cambio del levantamiento de las sanciones económicas.

Era un pacto destinado a evitar que Irán desarrollara

armamento nuclear.

Pero en 2018 el presidente Trump se retiró unilateralmente.

"Nuestro enfoque va a estar centrado en recibir garantías de que EE. UU.

no volverá incumplir el acuerdo nuclear", ha dicho Bagheri.

Tras la retirada estadounidense, Irán comenzó a enriquecer uranio

y el pasado 5 de noviembre anunció

que disponía de 25 kilos enriquecidos al 60 %.

Una cifra por encima de lo permitido en el acuerdo de freno nuclear,

pero por debajo de lo necesario para fabricar armas atómicas.

"Todas las actividades nucleares de Irán están en el marco

del acuerdo",

dice el negociador iraní, que mantiene que ese enriquecimiento

es para investigar la propulsión atómica con fines pacíficos.

Pero Estados Unidos desconfía en unas negociaciones,

que en las que dos nuevas administraciones,

la del demócrata Biden y la del ultraconservador Raisí,

deben reencauzar.

Reunión de alto nivel en París para tratar la crisis en Libia.

13 jefes de Estado y de gobierno han apoyado las elecciones previstas

para el próximo 24 de diciembre.

Y anuncian sanciones contra quien trate de boicotearlas.

Hay muchos problemas para sacarlas adelante

porque el país está fracturado desde el derrocamiento de Gadafi

hace 10 años.

Estas elecciones de diciembre serían las primeras presidenciales

desde que Libia se independizó de Italia en 1951

En esa conferencia sobre Libia,

Pedro Sánchez ha reiterado el apoyo de España

proceso de estabilización política en el país norteafricano.

En París, el Presidente del gobierno también participa en los actos

del 75 aniversario de la UNESCO.

-Lo primero que ha hecho Pedro Sánchez en la capital francesa,

ha sido ratificar los compromisos que era cirio,

cuando pasado 23 de julio visitó Trípoli.

Aquí ha coincidido con la vicepresidenta Estados Unidos

por primera vez demos visto charlar de forma distendida,

desconocemos el contenido de esa conversación.

Después ha hecho un paréntesis en la agenda internacional,

para participar en un acto de apoyo

a la alcaldesa de París.

Hace unos minutos abandonado estas instalaciones.

Ha sido la primera vez un presidente gobierna la visita,

ha enviado un mensaje.

Tenemos que seguir trabajando para construir sociedades

más libres, más pacíficas, más resilientes,

sin duda alguna, más sostenibles

para poder lleva a cabo nuestro mandato global

de construir la paz.

Recta final en la Cumbre del Clima en Glasgow.

Después de escuchar a los expertos y a los diferentes países

durante 13 días, los Gobiernos parecen aún alejados

de cerrar una declaración final, y Diego Arizpeleta,

en principio esta noche es cuando tenía que conocerse

ese acuerdo definitivo.

Esta conferencia del clima de Glasgow,

debería haber acabado las 7:00 de la tarde,

hora peninsular española,

pero como es habitual,

las negociaciones han extendido,

hasta más allá de la hora límite.

Hay muchos intereses económicos en juego,

los principales exportadores de petróleo y gas

no quieren ver mermadas o fuentes de ingreso.

Por eso se han quedado muy cortos en los compromisos que se han alcanzado

durante estar 2 semanas.

Ahora queda por ver,

si en las próximas horas,

se consiguen los avances suficiente,

para llegar a un alcance,

que no ha llegado en las 2 últimas semanas.

De la cumbre del clima falta el broche final:

llegar a un acuerdo para limitar el calentamiento del planeta

a un máximo de 2 grados antes de finales de siglo.

Un objetivo claro,

pero con tantos intereses entre cruzados

que no hay consenso sobre cómo hacerlo.

"Los textos aún no están definidos", ha señalado el presidente dela COP,

mientras el primer ministro del país anfitrión, Boris Jonhson,

pedía a los negociadores más ambición.

"Este es el momento"

El borrador, con el trabajan, reconoce que para salvar al planeta

hay que reducir las emisiones de efecto invernadero un 45%

para 2030.

Sin embargo, el texto solo "invita" -pero no obliga- a los países

a adoptar nuevas medidas para ello.

-La comunidad internacional apenas ha hecho nada.

Necesitamos reducciones no a 2040 o a 2050,

necesitamos reducciones anuales.

Tampoco hay, por ahora, compromiso para otro punto clave:

los combustibles fósiles.

Grandes potencias como EE.UU., o la Unión Europea.

"Nuestro compromiso de detener los subsidios

a los combustibles fósiles y finalmente

pasar página al carbón".

Piden eliminar las ayudas a estas energías

y dejar atrás el carbón,

como ha señalado el vicepresidente de la Unión

pero en el preacuerdo solo se pide terminar

con los subsidios ineficientes, sin especificar nada más.

Si se han logrado otros avances.

-Se han llegado a compromisos de reducir las emisiones de metano,

no financiar la construcción de carbón en países terceros.

Aunque sigue en conflicto la financiación

en los países en desarrollo para que contaminen menos.

Se prometió un fondo para ellos que todavía sigue sin llegar.

Hoy nos centramos en cuáles son los planes de España,

nuestros objetivos,

para reducir los gases de efecto invernadero.

Mónica López

Buenas noches, Ana,

estos días hemos hablado de las emisiones de GEI por sectores.

Hoy queremos acabar con una radiografía general.

Veamos datos de 2019 de los principales sectores emisores,

no usamos los del 2020 porque son singulares debido a la pandemia.

La mayor fuente de GEI es el transporte, casi un tercio,

una cuarta parte procede de la industria

y en tercer lugar está la generación de electricidad.

La agricultura y la ganadería suponen el 12%.

Sector residencial, comercial e institucional un 9%

y los residuos un 4%.

Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima el objetivo

es que en 2030 emitamos un 21% menos que en 1990.

¿Cómo?

En el transporte se pretende bajar de más de 90.000 kt de CO2

equivalente a menos de 60.000 lo que nos colocaría en valores de 1990.

¿Qué podemos hacer nosotros?

Evitar el coche, usar transporte público, usar más las piernas.

La industria tiene que hacer esfuerzos especialmente

en el uso de combustibles fósiles

y reducir una cuarta parte sus emisiones.

La mayor tasa de ahorro se tiene que dar en la generación eléctrica:

reducir las emisiones a la mitad durante esta década.

Ya saben, nosotros podemos ser más eficientes,

elegir energías renovables.

En el ámbito agrícola y ganadero,

la rebaja prevista está en unas 8.000 kt.

Los ciudadanos sumamos esfuerzos con dieta mediterránea,

no tirando comida.

Se calcula que se puede bajar un 30% las emisiones

en el ámbito residencial, comercial e institucional.

Por ejemplo, poniendo placas fotovoltaicas en las azoteas.

Y finalmente, los residuos,

el plan aspira a volver a valores de 1990.

Nuestra aportación ahí es crucial, las 3R;

reducir, reutilizar y reciclar.

Si se cumplen los objetivos en todos los sectores,

en 2030 emitiríamos cerca del 30% menos que ahora

y llegaríamos a la reducción del 21% respecto a 1990.

Repasar su estructura, comprobar niveles, apretar aquí

o allá,

y todo listo para la puesta de largo del Miura 1.

El nombre no es casual: es el primer cohete,

de pura marca española.

12 metros y 2000 kilos de una tecnología punta

capaz de transportar carga al espacio.

Antes, tendrá que someterse a prueba.

-Su objetivo es llegar hasta el espacio

y volver de vuelta a la Tierra, ¿no?

demostrando que las tecnologías que van dentro de él son capaces

de cumplir la misión,

en este caso con experimentos científicos.

Un ensayo general de resistencia que, de tener éxito,

llevará a su gemelo a ponerse en órbita en menos de un año.

Todo un laboratorio espacial a 150 km de la Tierra.

-Sí al futuro queremos lanzar astronautas, por ejemplo, a Marte,

será muy importante que tengamos aparatos

para poder sobrevivir en el espacio de manera prolongada.

Y eso solo se hace con experimentos de ingravidez.

Su éxito sería una doble victoria.

Porque detrás, vendrá su hermano mayor.

Mismo modelo, pero más avanzado, más grande y mucho más potente.

Es el Miura 5, diseñado para llevar satélites

de hasta 100 kilos al espacio.

Un avance crucial para competir en un sector dominado por 13 paises.

-A día de hoy, esos satélites,

tenemos una dependencia de otros mercados

para poder realizarlo.

Conseguir una solución de acceso al espacio

para poder ubicar en las órbitas específicas,

nos va a dar una autonomía que es muy relevante.

Un avance estratégico para nuestro futuro aeroespacial

que podría hacerse realidad en 2024.

La nueva fajana ya ha sepultado por completo la playa Los Guirres,

en Tazacorte.

En esta imagen aérea se aprecia además como también se ha fusionado

con la plataforma creada por el volcán de San Juan

hace 70 años.

En las últimas horas se ha producido ademas un desbordamiento

de la colada en paralelo a esta segunda fajana,

el volcán sigue expulsando lava, gases, ceniza

aunque tanto la sismicidad del volcán

como la emisión de dióxido de azufre,

María Moreno, están bajando.

-Es el dato que más han destacado los científicos.

Durante todo el día,

la sismicidad consolida su tendencia a la baja,

ayer 40 terremotos,

y hoy, a esta hora, 22.

Esto no significa que no vaya haber repunte.

El otro dato es el dióxido de azufre,

los niveles están más bajos,

pero siguen muy lejos,

que algo puede indicar el final de la elución.

En cuanto a la fajana sigue creciendo en superficie.

La que nació a partir de 28 de septiembre,

con la del año 49

Las coladas ya cubren más de mil hectáreas la isla.

La lava las hace crecer más y más cada día,

pero lo hacen de manera estable y sin causar grandes daños.

Lo mismo ocurre con la nueva fajana que ya se ha unido a la que secreó

en la erupción del San Juan en 1949.

"El crecimiento se ha producido ya en la zona del mar y playa".

Ahí, sobre esa playa, cae además un nuevo brazo de lava.

Pero para el dueño de este chiringuito

ya se ha acabado la incertidumbre y la esperanza.

Hoy se confirmaba que su negocio ha sido arrasado.

"Ha sido una verdadera tortura.

Y después, al final, ver cómo se la lleva pues ha sido terrible".

Hoy hemos visto también como se formaba esta nube blanca.

Los expertos apuntan a que es la desgasificación

del edificio volcánico.

Aún así la calidad del aire ha mejorado

y la sismicidad ha descendido.

Un parametro que está siendo muy cambiante.

Hemos tenido 12 horas sin casi sismicidad profunda.

En las ultimas horas hemos tenido dos terremotos

y tenemos que esperar la evolución.

Ya estamos otra vez con un número importante de terremotos"

Mientras, la ceniza deja imágenes como ésta,

casas, edificios y carreteras escondidos bajo un manto negro.

Vecinos y trabajadores se esfuerzan por retirarla.

A los cepillos y las palas, hoy se sumaba un camión

para aspirar todo lo posible cuanto antes.

-A ver si terminamos y que el volcán pare.

No parece que ese fin esté cerca.

Hoy se cumplen 55 días desde el inicio de la erupción.

Prohibir fumar en espacios al aire libre como playas o terrazas

es una de las medidas que los expertos proponen a Sanidad

para reducir el consumo de tabaco.

Algunas comunidades ya lo prohíben actualmente por la normativa Covid,

pero los neumólogos quieren que el Ministerio la incluya

en el borrador que prepara para modificar la ley vigente.

Terrazas libres de humo.

Es la propuesta que los neumólogos hacen a Sanidad

para el borrador que endurecerá la Ley Antitabaco.

-En cualquier sitio que haya concurrencia de personas,

debería estar prohibido fumar,

porque el humo ambiental de tabaco, conocido vulgarmente,

como humo de segunda mano, no solo te molesta,

sino que te enferma.

Que este gesto en las terrazas pueda desaparecer, suscita polémica

tanto en la calle como en la hostelería.

-Entiendo que haya gente

a la que le moleste el humo de mi cigarro

y no tienen por qué olerlo.

-Que estén prohibiendo todo el rato, me parece fatal".

-Hay un problema,

que nos hacen de nuevo hacer de policías.

¿Quién es el responsable si se fuma?

¿De nuevo tenemos que ser los policías?

Oiga, que no estamos para hacer de policías de nuestros clientes.

Otra de las peticiones

de la Sociedad Española de Neumología

es subir el precio del tabaco.

Si comparamos por países,

en España cuesta unos 4,5 la cajetilla,

cerca de la media europea,

pero lejos de países como Irlanda, el más caro para los fumadores.

-Es muy restrictiva, de acuerdo,

pero es la medida que más éxito tiene en el inicio,

que es uno de los grandes problemas del adolescente al hábito de fumar.

Un hábito contra el que también proponen luchar cambiando

el empaquetamiento

y financiando más tratamientos para dejarlo.

En España, el tabaco mata a más de 160 personas al día.

El Ministerio de Educación eliminará este curso

los exámenes de recuperación en la ESO

para cumplir con las recomendaciones del Consejo de Estado.

En un principio, el ministerio aceptó una prórroga

para que las comunidades autónomas decidieran si mantenían ono

las recuperaciones, al estar el curso ya en marcha.

Sin embargo en un reciente dictamen, el Consejo considera

que se crearían desigualdades entre los alumnos,

por lo que no habrá más pruebas de repasca.

Un cuadro, "La balsa de la medusa", que ha acabado siendo película.

De las paredes del Museo del Louvre

de los pinceles de Theodore Gericault,

a la gran pantalla.

Agustí Villaronga plasma en imágenes un trágico suceso

que ocurrió en 1816.

Cuando la fragata francesa Alliance

naufragó frente a las costas de Senegal.

Sin botes salvavidas suficientes para todos los tripulantes,

147 hombres acaban en una balsa a la deriva con una sola intención,

sobrevivir.

Es 'El vientre del mar'.

-Con muy bajo presupuesto y en condiciones difíciles,

entonces, no podíamos abordarla.

Hacerla realista suponía meterse en el mar, hacer un rodaje...

Había que estar en el mar mucho tiempo, era imposible.

Esa fue una condición, hacerla un poco más abstracta.

El drama de los náufragos en un mundo a la deriva,

dos siglos separan una historia que, por desgracia,

sigue siendo actual.

-Se intentó acercar la película a través de imágenes

y un curso documental sobre hechos que han ocurrido aquí.

¿Qué ocurre cuando el destino de las personas se ve truncado

ya sea en el mar o en tierra firme?

Villaronga, autor inclasificable,

firma un nuevo trabajo que consiguió el aplauso del público

y seis premios, entre ellos mejor película y director

en el último Festival de Málaga.

Y a estas horas el mundo de la música vive en Mallorca

una de sus grandes citas.

Aitana, Dani Martín o Ed Sheeran son algunos de los protagonistas

de una ceremonia en Palma,

donde se premiará a los mejores cantantes del año.

Una entrega de premios a la que no ha faltado Rosalía,

que ha adelantando a TVE

algunos detalles de su próximo y esperadísimo disco.

Pues te espera "Moto Mami" que se viene, se viene.

De momento, yo te digo que va a ser completamente diferente,

que va a ser muy distinto.

Cimafunk irrumpió en 2017 con su disco "Terapia"

y desde entonces no ha dejado de ganar popularidad.

Le llaman

"el James Brown cubano"

por su particular mezcla de funk y la música cubana.

Ahora está de gira por España presentando su nuevo trabajo

"El alimento".

Inquieto creativo, Cimafunk hizo de la música

su alimento espiritual durante la pandemia.

Y así nació su nuevo disco,

en el que vuelca su pasión por la música

afroamericana y afrocubana.

-"Disco de alimento" fue lo que me....,

fue el val de agua fría, que me mantuvo arriba,

por eso le puso ese nombre

porque fue lo que mantuvo así todo el tiempo feliz

y conectado con la música otra vez.

Aunque para muchos es músico emergente,

Cimafunk ya llegó lejos con su anterior trabajo "Terapia"

Y con su particular estilo de funk y tumbao.

Ha conquistado a grandes como Omara Portuondo o Chucho Valdés

que colaboran en esta especie de potaje cubano.

-Nosotros somos el resultado de eso,

porque ha sido el alimento de nosotros,

lo que hizo Chucho con Irakere.

También cuenta con otra leyenda de los 70,

el estadounidense George Clinton, el artífice de Funkadelic,

todo un emblema del movimiento funk.

-Todo ese movimiento, todo ese discurso, lo es de verdad.

Su disco "El alimento" trae a Cimafunk por Europa y España,

tras una exitosa gira por Estados Unidos

y de donde ya trae un apodo con mucho peso: el de

"el James Brown cubano".

Es uno de los cuatro contra tenores de esta ópera de Handel:

Parténope.

Ambientada en los años 20

y escenificada por primera vez en España,

esta obra devuelve el protagonismo a las voces altas masculinas.

Como en el siglo XVIII,

cuando los castrati estaban de moda.

Eran, nos dice este artista, los rockstar de la época barroca.

El barroco es muy moderno, ahora ves a la gente joven,

para ellos el sexo es muy fluido,

tenemos Michael Jackson, Justin Beeber, Justin Temberley

que tienen voz de castrato.

Por eso no deja de sorprender esta ópera,

en la que los pretendientes de la protagonista cantan con voces

que hoy diríamos femeninas,

y otro de ellos, es una mujer disfrazada, travestida de hombre.

Es la mezzo Teresa Iervolino,

a la que encontramos en camerinos en plena transformación

y también repasando con el director algunos acordes.

Fluidez de género y empoderamiento femenino.

Parténope es el personaje que tiene más poder.

Parténope, el nombre de la reina o sirena que dió nombre a Nápoles.

La selección ya está en Sevilla, Marcos,

a 48 horas de esa final ante Suecia.

Sí, que veremos en TVE, el domingo a las 9 menos cuarto.

Es un escenario que habriamos firmado todos: jugártela en casa,

con tu gente, y que valga el empate.

Aunque Suecia tiene mucho peligro,

por ejemplo dos delanteros de altísimo nivel,

Isak y Zlatan Ibrahimovic.

Nos vamos a Sevilla, a la casa de la selección, Lara.

muy buenas noches.

Hace apenas 5 minutos,

que la selección entraba a este hotel de concentración.

Estaban esperando desde decenas de aficionados.

No han dudado en pararse y hacerse fotos.

Llegan desde Atenas,

donde hoy no han entrenado.

Tendremos que esperar hasta mañana,

para conocer la sensación del césped.

Iñigo Martínez y Gaby se ha quedado en un susto.

Se abren las puertas del Mundial para España.

"Cuesta, claro que cuesta.

Cuesta siempre, le cuesta a todos los equipos".

La llave la ha tenido Pablo Sarabia,

que puso fin a la racha de la selección de cinco penaltis

seguidos fallados.

En un partido bastante gris.

"Gustar es una palabra difícil".

El brillo lo puso Gavi,

con un 100 % de acierto en todos sus pases.

"Gavi es una bestia parda".

Salió de titular, Raúl de Tomas, el debutante número 28

con Luis Enrique.

"Le he visto con una actitud perfecta.

Le he dicho, venga, metemos artillería".

Prepara cambios para el partido contra Suecia

y ha dejado claro que lo de especular no va con él.

"Yo no quiero empezar, yo quiero ganar.

Y mis jugadores quieren ganar".

"Ahora lo que necesita esta España, nuestra España,

es tener un poco más de rodaje".

Seguirán rodándose el domingo en La Cartuja.

"Tiene que notarse que bota el estadio".

Y con presión o sin presión,

"Que viva la presión".

Intentará echar el cierre como primera de grupo.

Suecia llegó antes a Sevilla, en medio de las críticas

que arrecian en la prensa de su país tras la derrota ante Georgia,

y el papel de Ibrahimovic, cuya vuelta al equipo

habría perjudicado, según algunos, al engranaje colectivo

del que hasta el jueves era líder de grupo.

Inglaterra vs Albania 1-0 Harry Maguire

2-0 Harry Kane 3-0 Jordan Henderson

Dani Alves vuelve a casa, al Barça,

el equipo en el que más ha jugado en su larga carrera, 8 temporadas

y con el que más ha ganado, 23 títulos.

El club ya lo ha anunciado de manera oficial,

y el brasileño, de 38 años,

llegaría como petición expresa de Xavi.

Alves, campeón olímpico este verano,

jugaba hasta ahora en el Sao Paulo.

Javier Tebas no desaprovecha cualquier ocasión para criticar

el proyecto de la superliga, y los equipos que lo lideran,

en especial el Real Madrid y su presidente.

Hoy lo ha hecho en un acto del diario Marca.

El liderazgo de Florentino Pérez en muchos aspectos,

para lo bueno y para lo malo,

genera una cierta contención en algunos medios de comunicación.

Y la gente interpreta que criticar este proyecto,

llega a criticar al Real Madrid

cuando, yo creo, que me he declarado madridista muchas veces,

pero no soy florentinista.

Fue la primera medalla de oro de nuestros deportistas

en los juegos Tokyo,

y España sólo obtuvo 3,

lo que da una idea del mérito

que tuvo el primer puesto de Fátima Gálvez

y Alberto Fernández en tiro.

Sergio Sauca ha estado con el tirador toledano,

y nos enseña su cara b.

Todo el mundo coincide que el momento más difícil,

de más tensión de un deportista, es una final olímpica.

Mucho más si es lo único que falta en tu palmarés,

una medalla.

En estas condiciones llega Alberto Fernández,

¿qué tal, Alberto?

-Muy bien.

-Y se proclama campeón olímpico de Tiro en Foso Mixto en Tokio.

¿Cómo es posible, Alberto?

-Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo,

son muchos años de dedicación

y eso hace que llegues a unos Juegos Olímpicos

y tengas la fortuna también de ganar una medalla.

-Pero, dices que lo pasaste pipa en la final

cuando todo el mundo sufre.

-Me lo pasé muy bien porque habíamos trabajado mucho tiempo

para ese momento

y era mi momento y tenía que disfrutarlo

y salí como un niño chico.

-Esto de ser campeón olímpico, servirá para mucho, ¿no?

-Sirve para tener un poco más de difusión en tu deporte,

que es un deporte que los medios de comunicación

tienen un poco abandonado,

pero mucha más visibilidad y la gente en el barrio te conoce,

pero al final...

-¿Y muchos más conciertos de tu grupo de música,

los Geiperman?

-Esperemos que sí, esperemos que haya alguno más.

De momento, tenemos por ahí alguno pendiente

y están saliendo cosillas, así que muybien.

-¿Nos podéis tocar algo, a ver?

-Hombre, vamos a tocar algo, ¿no?

-Para el telediario. -Venga, va.

# Hoy me he levantado # dando un salto mortal,

# he echado un par de huevos # a mi sartén,

# dando volteretas # he llegado al baño,

# me he duchado # y he despilfarrado el gel

# porque hoy, algo me dice # que voy a pasármelo bien.

# Sé que tengo algunos enemigos,

# pero esta noche # no podrán contar conmigo. #

Lo que vemos es señal en directo de TDP,

que les está ofreciendo las últimas finales de tenis.

Ahora están jugando Kliskova y Kontaveit,

y a las dos y media, lo hará Garbiñe Muguruza

frente a Kreicikova

Los pilotos de MotoGP ya están en Valencia donde han realizado

los primeros entrenamientos libres en el circuito Ricardo Tormo,

que el domingo será escenario de la última carrera de Valentino Rossi.

Pedro Acosta estrenará su flamante título de campeón de moto3.

En el Gran Prix de Tokio de patinaje artístico

la pareja española Sara Hurtado y Kiril Jaliavin

ha sido cuarta, en danza rítmica, pero mañana tienen la oportunidad

de meterse en el podio en la modalidad libre.

El COI ha concedido a Sete Benavides,

y a Ruth Beitia,

las medallas por la descalificación de otros atletas.

Terminamos el Telediario.