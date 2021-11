Los cuatro astronautas ocuparán en la EEI los puestos dejados por la misión a Crew-2.

Los cuatro astronautas de la misión Crew-3 ocuparán en la EEI los puestos dejados por los cuatro tripulantes de la Crew-2, que el pasado lunes por la noche regresaron a la Tierra después de seis meses.

Raja Chari es el comandante de la nueva misión, Tom Marshburn, el piloto, y Kayla Barron y Matthias Maurer, los especialistas.

De los cuatro solo Marshburn había viajado antes al espacio.

El alemán Maurier es la persona número 600 que ha viajado hasta ahora al espacio, según informó la NASA.

Durante el viaje la NASA y los astronautas de la misión Crew-3 de SpaceX compartieron un momento de silencio por el Día de los Veteranos, que conmemora el aniversario del armisticio, un acuerdo firmado por los aliados y Alemania que puso fin a la Primera Guerra Mundial en 1918, y honra a los combatientes y víctimas de las guerras.

“LIVE NOW: The @Space_Station is about to have four new residents!#Crew3 aboard the @SpaceX Crew Dragon Endurance, launched last night, is about to dock to the orbiting laboratory. Docking is expected at 6:32pm ET (23:32 UTC). https://t.co/e5MVWLlmcq“