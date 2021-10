Para os clientes máis madrugadores houbo recibimento especial. Fixeran cola para mercar nunha das marcas que se estrean en Vigo.

"Deixei a nena no cole e vin", di unha delas.

Ás once da mañá xa se vían os corredores animados por curiosos e compradores.

Ten cen tendas, das que o trinta por cento son novas en Vigo.

Ese é un atractivo comercial. Outro é que crea no centro da cidade un espazo público enriba da estación de ferrocarril e ao pé da de autobuses, que está previsto que entre en funcionamento a final de ano.

A empresa que construíu e xestiona Vialia con atraer a dez millóns de visitantes anualmente.

“A proposta é crear oferta comercial no centro da cidade“

O director de márketing, Daniel Lorenzo, di que a proposta é "non crear só oferta comercial nas afóras, senón tamén potenciar o centro da cidade".

En obras

Centos de operarios seguen traballando na zona onde se colocou a entrada da vella estación e se constrúe o acceso directo dende a autoestrada.

Con Vialia, moitos pequenos negocios trasladáronse a esa zona, ata agora sen atractivo comercial.



Cun deseño do arquitecto norteamericano Thom Mayne, os comercios ocupan un terzo do construído, no que destaca a gran praza pública que mira á ría.