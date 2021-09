El precio medio de la luz en el mercado mayorista dará un leve respiro este martes y bajará hasta los 127,36 euros/MWh, una cifra cinco euros inferior a la registrada este lunes y tres euros menor a la de hace una semana. La electricidad se situará por debajo de la cota de los 130 euros/por megavatio hora (MWh), después de que la pasada semana superase todos los récords vistos hasta ahora tras alcanzar hasta cuatro máximos consecutivos de lunes a jueves.

En concreto, luz comenzó la pasada semana en los 124 euros/MWh y repuntó hasta los 140 euros/MWh, alcanzando así el precio máximo desde que hay registros. En esta ocasión, se tomará un pequeño respiro: ha comenzado la semana en los 132,65 euros y continuará este martes en 127,36 euros/MWh.

Atendiendo a las franjas horarias, según datos publicados este lunes por el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), el precio de la electricidad tocará máximos de 153,45 euros/MWh entre las 21:00 y las 22:00 horas, mientras que el mínimo será entre 05:00 y las 06:00 horas y ascenderá a 105,1 euros/MWh.

El precio de la luz este martes supondrá cinco euros menos que el marcado este lunes y tres euros menos que hace una semana, el martes 31 de agosto, cuando se situó en 130,53 euros/MWh. Estos altos precios llevaron a cerrar agosto como el mes con la factura más cara de la historia, con un precio medio superior a los 100 euros/MWh.

El Gobierno descarta crear una eléctrica pública

Ante esta situación, que ha causado fricciones en el seno de la coalición de Gobierno, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se comprometió la pasada semana a frenar esta subida y aseguró que "ha actuado, actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios". Entre esas medidas, el Gobierno llevó a cabo una rebaja del IVA del 21 al 10 % en la factura y la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica (7 %) y ha puesto en marcha otros dos proyectos que se encuentran en tramitación en el Congreso.

Sin embargo, para Unidas Podemos son medidas "insuficientes", por lo que ha animado a la ciudadanía a movilizarse para exigir que el Ejecutivo sea "audaz" y adopte iniciativas frente al oligopolio eléctrico. En este sentido, reclama la creación de una empresa pública de energía o limitar mediante un Real Decreto-ley el precio de la energía nuclear e hidroeléctrica.

Precisamente este lunes, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha descartado crear una empresa pública de energía para poner freno a la escalada sin precedentes en el precio de la luz porque a su juicio "no es la solución", pues "la evolución de los precios en el mercado mayorista no depende de si una empresa es pública o privada". Por ello, ha apostado por "tomar medidas adecuadas y no atajos que nos lleven a males mayores en el futuro", ha apuntado en una entrevista en La Hora de La 1 de TVE.

00.36 min Calviño descarta una eléctrica pública: "No es la solución"

La pasada semana, Unidas Podemos registró en el Congreso una proposición de ley para crear una empresa pública de energía, llevando un paso más allá su propuesta dentro del Gobierno de coalición para poner freno a la senda alcista del precio de la luz, que prácticamente a diario marca nuevos máximos históricos en el mercado mayorista. Con esta empresa, que bautizan como 'Producción Eléctrica Española' (EPE), el grupo confederal propone asumir concesiones de centrales hidroeléctricas que vayan caducando.

La propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dio su visto bueno a la posibilidad de crear una empresa pública que aglutine las concesiones hidroeléctricas una vez expire su plazo de concesión para así poder reducir la tarifa de la luz. Sin embargo, Unidas Podemos en su iniciativa va más allá y propone que EPE gestione también nuevas instalaciones de energías renovables, algo que no tiene el beneplácito de la parte socialista del Gobierno.