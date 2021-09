En fotografías y vídeos difundidos por medios locales, Condé, de 83 años, ha aparecido vestido con pantalón vaquero y camisa estampada, sentado en un sofá con rostro serio y rodeado de soldados armados con fusiles en lo que parece ser el palacio presidencial en Conakri.

Por momentos, la situación era confusa porque el Ministerio de Defensa había asegurado en un comunicado que "la Guardia Presidencial, apoyada por las fuerzas de defensa y seguridad, leales y republicanas, contuvo la amenaza y rechazó al grupo de atacantes". "Las operaciones de seguridad y búsqueda continúan para restaurar el orden y la paz", indicó la nota oficial, que no mencionaba palabra alguna sobre la suerte del presidente y que parece haber sido desmentida por los hechos.

De momento, la asonada parece contar con un cierto apoyo popular, pues muchos ciudadanos se han echado a las calles de Conakri al grito de “¡Viva el Ejército! ¡Viva el golpe de Estado!".

En una primera reacción internacional, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha dicho en su cuenta de la red social Twitter que condena "enérgicamente cualquier toma del Gobierno por la fuerza de las armas" y ha pedido la "liberación inmediata" de Condé.

“I am personally following the situation in Guinea very closely. I strongly condemn any takeover of the government by force of the gun and call for the immediate release of President Alpha Conde.“