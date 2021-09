Las fuertes lluvias provocadas por el ciclón Ida han dejado al menos 11 muertos en Nueva York y Nueva Jersey. La tormenta tropical ha causado precipitaciones sin precedentes en la costa Este de Estados Unidos que han dejado varios lugares completamente inundados.

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó ocho víctimas mortales en esta ciudad, entre ellas un niño de dos años, mientras que el alcalde de Passaic (Nueva Jersey), Hector Lora, notificó un fallecimiento, según informa la cadena de televisión CNN. Más tarde, durante una rueda de prensa ofrecida a los medios desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden confirmaba que había 11 fallecidos.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, ha declarado el estado de emergencia ante las repentinas inundaciones derivadas de 'Ida'. "Declaro el estado de emergencia para ayudar a los neoyorquinos afectados por la tormenta de esta noche. Manténgase alejados de las carreteras y eviten todos los viajes innecesarios", ha anunciado Hochul a primera hora de este jueves en su perfil de Twitter. También ha tenido un recuerdo para las víctimas, "la pérdida de vidas me rompe el corazón", ha expresado.

“Our hearts go out to all those impacted by last night's historic flooding in NYC and the metro area.



The loss of life is heartbreaking.



Please hold them and their families in your thoughts today.“