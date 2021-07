La ola de calor llega a España este viernes y pone en riesgo a una docena de provincias. Después de la primavera más seca del siglo en el territorio nacional, la alerta amarilla en gran parte de la península cumple la predicción de un verano más cálido de lo habitual en Europa y, sobre todo, en el sur del continente.

El nivel de alerta amarilla señala un peligro de leve a moderado que se extiende hasta 48 horas y que afecta a grupos vulnerables como bebés, infantes y adultos mayores de 65 años. La alerta ha sido declarada este viernes 2 de julio por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en provincias de ocho comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla- La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Floral de Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Las temperaturas más altas se alcanzarán en Córdoba (38ºC), Cuenca del Genil, Guadix y Baza, en Granada (38ºC), y en el Valle del Guadalquivir, en Jaén (38ºC). También serán elevadas en Jaén, Huesca, Albacete, Cuenca, Lleida, Navarra, Madrid y Valencia. No se esperan cambios en las temperaturas diurnas, mientras que la llegada de la noche significará un ascenso en los termómetros en el Cantábrico, tercio oriental peninsular, Andalucía y Baleares.

En la Comunidad Valenciana y Andalucía la alerta amarilla se ha establecido desde las 13.00 hasta las 19.00 horas. Asimismo, este aviso comienza las 14.00 horas en Aragón, Cataluña, Comunidad Floral de Navarra y La Rioja y finaliza a las 19.00.

En Madrid, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que se llegue a los 36ºC entre las 14.00 y las 20.00 horas, cuando se activará el aviso amarillo en el área sur, vegas y oeste. Las temperaturas más elevadas se alcanzarán en la comunidad autónoma de Madrid en Aranjuez (36ºC) y en Alcalá de Henares (35ºC). También Castilla La-Mancha se encuentra en alerta amarilla desde las 14.00 hasta las 20.00 horas.

Las temperaturas no descenderán el sábado 3 de julio, sino que se producirá un aumento de los termómetros y se estima que tres comunidades autónomas pasarán a estar en alerta naranja desde las 13.00 hasta las 19.00 horas: Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. La alerta naranja es el tercer nivel de riesgo meteorológico, indica un peligro de moderado a alto y se da durante más de dos días.

Por su parte, Aragón y Castilla La-Mancha permanecerán el sábado en alerta amarilla. Se espera que a lo largo del domingo 4 de julio las temperaturas disminuyan de manera que solo Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana continúen en alerta amarilla.

El norte de España presenta un escenario diferente y se espera la llegada de un frente atlántico que dejará cielos nubosos o cubiertos en el extremo noroeste peninsular y precipitaciones en Galicia. Se prevé también que estas precipitaciones se expandan, aunque de manera más débil, al Cantábrico y extremo noroeste de Castilla y León. En Pirineos, la tarde se presenta nubosa con probabilidad de tormenta débil, mientras que en Canarias se darán intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. No se descarta calima en las islas.

Recomendaciones para afrontar la ola de calor

Entre las recomendaciones más significativas propuestas por el Ministerio de Sanidad y Consumo se encuentran la importancia de beber abundantes líquidos durante el día, aunque no se sienta sed e independientemente de la actividad física que se realice, y asegurarse de que los grupos de riesgo se mantienen hidratados. Asimismo, permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos y a la sombra es también un consejo imprescindible para este fin de semana.

Se aconseja también evitar el alcohol, no permanecer en vehículos cerrados y no realizar ejercicio físico en tramos horarios en los que la temperatura sea elevada. Para salir a la calle no hay que olvidar el uso de protección solar de un mínimo de 15, así como la importancia de usar ropa clara, ligera, holgada y que permita transpirar. Mantener las medicinas en lugares frescos y prestar atención especial a bebés, niños, ancianos y personas con enfermedades mentales o físicas son otros de los consejos útiles para esta ola de calor.