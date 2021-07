El director financiero de Trump se entrega tras ser imputado por supuestos delitos fiscales

Allen Weisselberg, el director financiero de la Organización Trump, se ha entregado este jueves a las autoridades de Nueva York tras ser imputado por supuestos delitos fiscales.



Weisselberg, ha sido trabajador durante décadas para la empresa del expresidente estadounidense Donald Trump y es una figura clave en la compañía, ha acudido a primera hora de la mañana acompañado por su abogada al edificio de Manhattan que alberga los juzgados penales y la oficina del fiscal del distrito, según varios medios locales.





Se espera que el directivo de la Organización Trump comparezca en las próximas horas ante un juez junto a representantes del consorcio, que también ha sido imputado en el mismo caso.

Se declarará "no culpable"

Weisselberg tiene previsto declararse "no culpable y combatir estos cargos en el tribunal", según han señalado en un comunicado sus abogados, Mary E. Mulligan y Bryan C. Skarlatos.



Por ahora se desconocen exactamente los cargos, pues la acusación aprobada el miércoles por un gran jurado, según varios medios, se mantiene aún bajo secreto y los fiscales no han dado a conocer ningún detalle.





Según adelantó The Wall Street Journal, las acusaciones estarán vinculadas con la evasión fiscal, después de que la Fiscalía haya estudiado durante meses si Weisselberg y otros empleados de la compañía evitaron ilegalmente el pago de impuestos sobre algunas compensaciones que recibían como vehículos, apartamentos o matrículas en escuelas privadas.



En caso de que los fiscales puedan demostrar que la empresa y sus ejecutivos esquivaron sistemáticamente el pago de impuestos, podrían presentar cargos más graves, añade el periódico.