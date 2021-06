La Fundación Alares premia a Objetivo Igualdad: cinco programas que no te puedes perder

A cada cual nos hace gracia una cosa u otra,

dependiendo de motivos diferentes.

¿Pero habéis oído eso de que las mujeres

somos menos graciosas que los hombres?

Claro que lo he oído, claro que lo he oído,

que no tenemos ninguna gracia, pero depende para quién.

De nuevo otra inercia machista

que es pensar lo que atañe a los hombres es lo universal.

No es que esta tía no me haga gracia a mí,

es que esta tía no tiene gracia.

¿Cuentan las monologuistas cosas diferentes?

¿Existe el humor feminista?

El discurso es muy distinto y de hecho, ves muchas veces,

cuando una mujer tiene un discurso como el de los hombres,

ves muchas veces cuando una mujer ha intentado anular su realidad

para ser aceptada en ese universo.

Todos recordamos a grandes cómicas,

¿las tratan a ellas igual o sufren situaciones de machismo

cuando se suben a un escenario?

Tú intentas explicar las cosas con pedagogía,

no te lo agradecen, te llaman feminista, feminazi,

nunca a la cara, siempre en esos teclados llenos de migas,

bebiendo su Nesquik que les ha hecho su madre.

-Este no es un pacifista,

este es un pacifinazi.

(TODOS) ¡A este lo que le falta es un buen polvo!

-Claro que sí.

-Y el humor machista, que esto es muy importante,

porque solamente se habla del humor feminista.

Existe el humor feminista, existe el humor machista,

existe el humor...

en contra, en contra del racismo,

existen muchos tipos de humor

porque el humor va vinculado a tu discurso político.

-Creo que nos ha pasado que hemos estado consumiendo humor,

que no estaba hecho desde esa perspectiva,

porque sí había muchas humoristas, mujeres, sí que las había,

y en España hay una amplia historia de mujeres cómicas,

pero a lo mejor eran menos visibles.

-Gracita, ¿cuál es tu personaje?

-Mi personaje, pues mira, ya lo ves, es de chacha.

Pero no es una chacha como todas las otras,

esta chacha es resolver el problema porque, por ejemplo,

siempre todas las señoras hablan de las chachas,

que si la chacha es así, que si la chacha es asao,

¿pero alguien ha pensado cómo son las señoras?

-Ellas mismas quizá no se habían parado a reflexionar

en las posibilidades que tenía para aplicarlo a su trabajo, al humor,

la manera en la que vivía en el mundo.

-No es que esto sea diferente,

porque de pronto nos haya caído un polvo mágico del cielo

y somos haditas que estamos petándolo,

no, es diferente porque estaba escondido,

siempre ha existido, siempre hemos estado ahí.

Ahora nos escuchan. ¡Ay, qué diferente!

Es que hemos estado sin escuchar mogollón de años.

-Tú estás atravesado de una pedagogía patriarcal,

exactamente igual las mujeres que los hombres,

por eso tenemos un montón de comportamientos aprendidos,

por eso este lugar común y este cliché tan horroroso que, es cierto,

pero que no es lo dañino y que, a veces, se pone el foco ahí.

Lo de es que también hay mujeres machistas, claro,

es que nosotras también estamos educadas en ese caldo, ¿no?

# -Gracias por venir. #

¡Ay, qué pena tengo tan grande! -Yo te llevo.

-Qué de pueblo sois, acabáis de llegar

y ya lo estáis añorando.

Los griegos con argolla y la gala de los Goya,

para un momento, que me estoy ahogando.

-Hemos adaptado durante todos estos años a la comedia hecha por hombres,

al humor masculino.

Y lo hemos tipificado como que eso es lo normal.

O sea, que ese es el estándar

y luego estamos nosotras haciendo otras cosas

como diferentes, raras, feministas.

Bueno, es que si es nuestro punto de vista,

igual que nos hemos acostumbrado a uno,

toca también acostumbrarse al otro, integrarlo,

y que funcionen las dos.

Muchas felicidades. ¡Qué bonita camisa!

-No me lo puedo creer, no me lo puedo creer.

-Yo creo que es una señal, ¿y tú?

-Yo soy Emma.

-Os hago una foto,

¿a que tú no le mirarías el culo como si fueras un tío?

-Bueno, depende, si tiene un buen culo, pues sí.

Que parece que es como un nicho, ¿no?, que somos un nicho,

y no somos un nicho.

Somos una parte más de la comedia, que se puede reivindicar,

que lo hacemos desde nuestro punto de vista,

que contamos nuestras cosas, claro que sí.

Para mí, la comedia,

como me dijo la primera persona que me seleccionó

en el club de la comedia, me dijo,

la comedia está bien hecha o está mal hecha.

Hola, soy la neurona incondicional,

¿por qué no le llamas cuando estás pedo en un bar

a las tres de la mañana y te declaras?

-Yo notaba que mi discurso en la comedia tradicional

que había hasta el momento, no iba a gustar mucho.

Entonces, dije: me monto mi movida con mis amigas

y monté la Riot Comedy.

Y desde que monté la Riot Comedy, no he podido parar.

-Bilbao, molamos, o sea, está el estereotipo este,

de no, es que en Bilbao... los vascos son tan...

No, no, no, no, ha sido la caña,

y más cinco tías como nosotras, aquí un escenario,

lo hemos petado muchísimo,

ha sido muy guay y la gente lo ha acogido muy, muy bien.

-El aspecto de las mujeres, su cuerpo,

como valor añadido o mercancía,

se les fiscaliza constantemente,

sea cual sea su sector, de verdad, o sea, hasta a las políticas.

Es ridículo.

Entonces, obviamente, a las humoristas también.

-Que te van a criticar por tu físico en redes.

Sí, va a ser a por lo primero que vayas.

Si eres un hombre, solamente te pueden atacar si eres gordo o calvo,

y ya está, y son cuatro comentarios y pasan luego de ti.

Pero a mí, a día de hoy,

yo a lo mejor, estoy haciendo un tweet

y se mete a alguien a decir: ja,ja, ja, es gorda.

Espere todo el mundo que tenemos un observador en la sala,

que ha venido Colón a descubrir América.

-Que se nos juzgue por nuestra valía, ¿no?

Y que yo he trabajado también con Florentino Fernández,

que bueno que... que a él nadie le pregunta si está...

Nadie le pregunta, que es genial, Flo, y nadie le pregunta

si está más gordo, más flaco, más calvo, más tal.

Es Flo, y qué risa y ya está.

Y sin embargo, nosotras, pues ponte el pelo así y ponte...

A mi me han obligado a ponerme faja en los programas.

Y es como...

que se la ponga otro.

-Sí, voy a explicar,

porque para mí Bridget Jones es una película tan mala,

que me ha ofendido y la considero machista,

porque como buena feminazi, todo es machismo.

¡Todo!

Sí, porque yo creo que lo que debemos hacer, las feministas,

es coger el término feminazi y metérnoslo en el corazón.

Quiero mostrar todo mi apoyo a la campaña He for she,

creo y considero firmemente que para dar un paso más como hombres,

no solamente tenemos que ponernos del lado de la mujer

que, por supuesto,

sino que tenemos que, también, liberarnos y autentificarnos

con la masculinidad que cada uno de nosotros queremos,

queremos vivir y queremos defender,

que también es una forma de defender a la mujer.

-A lo largo de mi experiencia profesional,

he trabajado, muchas veces,

con equipos compuestos, en su mayoría, por mujeres,

muchas veces...

El enfoque de los problemas, la gestión y la solución de los mismos

siempre ha sido diversa, y con soluciones muy interesantes.

Es por eso, por lo que pienso que debería de haber más mujeres

en puestos directivos y de responsabilidad en el mundo.

He for she.

(TODOS) # Y la culpa no era mía, # ni donde estaba, ni cómo vestía.

# Y la culpa no era mía, # ni donde estaba, ni cómo vestía. #

-Es que una mujer que ha conseguido más dosis de libertad y de igualdad,

lo expande alrededor.

Creo que, de alguna manera, quien conquista a la libertad,

quien conquista la igualdad,

se convierte en agente de igualdad y en agente de libertad.

Soy María Ángeles Durán

y soy investigadora en el Consejo Superior

de Investigaciones Científicas.

Yo llegaba a la facultad y nos enseñaban todo, casi todo,

sobre el trigo, el aceite, el acero, el comercio internacional.

Y allí parecía, como si los niños llegasen

sin que a nadie le costase nada, ¿no?

Como si realmente los trajera una cigüeña y además, gratis,

sin cobrar por el envío, pensé es que yo no puedo...

intentar hacer sociología y esta, en cambio,

nada más mirando a lo que es importante,

sobre todo en la vida de los hombres.

Yo tengo que defender que la mitad de la población son mujeres

y están haciendo otro tipo distinto de trabajo.

El feminismo no es nada más que llevar la democracia

a las relaciones entre hombres y mujeres.

Era muy difícil combinarlo todo, era no solo la doble jornada,

es que era también la triple jornada

si querías tener un peso en cualquier tipo de activismo.

Tenías la obligación de estar guapísima,

y de ser además, elegantísima, y de ser modernísima.

Y todo eso lleva una cantidad de tiempo horrorosa.

Y yo renuncié a eso muy rápidamente.

-Parir, criar, limpiar, cocinar, fregar,

he aquí el trabajo que mejor caracteriza a la mujer.

-Los anticonceptivos han supuesto una revolución que, yo diría,

pues es parecido a la invención del fuego o de la rueda.

Para la humanidad,

ser capaz de controlar bien, con eficacia,

y sin efectos secundarios,

su propia descendencia, eso es un salto de gigantes

y especialmente para las mujeres.

El péndulo ha pasado de cuando era obligatorio

tener todos los hijos que vinieran,

a ahora, en qué es tan difícil tener los hijos que sí quieres tener.

La primera encuesta que se hizo en España,

en la que se preguntó sobre el trabajo no remunerado,

las mujeres todavía decían: no, yo no trabajo,

yo en mi casa, con mis obligaciones.

Aquella época, en el carné de identidad,

la mayor parte de las mujeres españolas ponía SL,

que no era sociedad limitada, era sus labores.

En la Constitución, el lenguaje que se emplea

es un lenguaje muy sexista en ese sentido,

confunde constantemente la Constitución,

el trabajo con el empleo.

Y cuando habla, por ejemplo,

de los derechos de los trabajadores,

siempre está pensando en los trabajadores remunerados.

Y cuando habla de la promoción,

pues igual, está pensando en la promoción en el empleo,

no en el trabajo.

-Hay 178 leyes que discriminan por cuestiones de fe.

-No es un privilegio, es una jaula. Y estas leyes son las rejas.

-Se dijo que se estaba haciendo mal el análisis macroeconómico,

porque no se estaba teniendo en cuenta

los recursos no monetarizados.

Desde el 95, es cuando ha empezado a cambiar.

Y cuando Naciones Unidas recomendó

que, puesto que no había estadísticas de empleo,

se empezasen hacer estadísticas de uso del tiempo.

El tiempo gratuito que hacen mujeres y hombres,

pero sobre todo mujeres, en los hogares,

equivale a 28 millones de empleos.

Si vamos a suponer que hiciésemos un traslado nada más del 5 %,

significaría que, y lo asumiera el Estado,

significaría que tiene que crear 1,4 millones de empleos.

¿Cómo es posible que cuando hacemos propuestas económicas,

demos por sentado que vamos a tener trabajo no remunerado,

gratuito e infinito?

Teniendo en cuenta que hay un 30 % más de trabajo no remunerado

que remunerado,

resulta que todos los cálculos económicos

se hacen a partir de los datos sobre el trabajo remunerado.

Esa es mi lucha personal, que cuando hablamos de economías,

estemos hablando de todos los recursos escasos,

y no solamente de los monetarizados.

Si pensamos en Freestyle fútbol, nos imaginamos a un chico,

pero también hay chicas que lo practican.

Os vamos a presentar a Paloma Pujol,

es campeona de Footbag y Freestyle y le han dedicado un documental.

# Tiro con efecto, con texto, # voy sin decálogo para jugar,

# manejo el pentágono, divino arcano, # como a otro lejano... #

-Freestyle fútbol es hacer trucos con el balón,

desde usar la cabeza, que es un estilo que se llama Upper,

luego cuando haces trucos, tipo vueltas al mundo, con los pies,

se llama Lower

y cuando te sientas es Sit Down,

y ahora hay un estilo nuevo que se está desarrollando,

que se llama Acrobatics.

Estaba cansada de competir con los chicos,

pero a la vez eso me ha dado muchas tablas en el escenario.

-No podía competir en España,

a pesar de tener el título de campeona del mundo,

entonces, a mí me pareció increíble.

-Y yo dije: Vamos a ver,

no puedo ser la única chica en España a la que le interese esto.

¿Dónde están? Estas mujeres están, solamente hay que buscarlas.

-Paloma me dijo que, de hecho, se estaba haciendo influencer

para buscar otras chicas

y a mí me pareció que era muy interesante

seguir ese proceso.

Y de hecho, un poco medio en broma, dijimos que, a ver si entre las dos,

haciendo el documental y ella buscando chicas,

se podía conseguir abrir esta categoría.

-Una está en Girona, la otra está en Cuenca,

otra chica en Valladolid...

En las redes sociales, hoy en día nos facilita las cosas,

y si no hubiera sido por mi Instagram,

no habrían llegado prácticamente ninguna.

El Footbag es una pequeña pelota rellena de acero,

bueno, pelota, más bien es como un saquito,

relleno de acero, que es muy suave,

entonces se hacen trucos con los pies,

seguramente lo conozcáis como Hacky.

Mi madre, un día me enseñó un Hacky,

me dijo: Paloma, ¿sabes para lo que es esto?

Esto se usa para jugar, un "que no caiga",

te va a gustar mucho,

yo jugaba a esto en los años 70.

Yo dije: ¿Mamá, tú jugabas a esto? Venga, hombre.

Para mí, por ejemplo, la calle es un sitio muy importante,

porque la calle la tienes para ti, abierta todo el rato,

y al final, tú vas a las plazas, siempre ves a chicos jugando a cosas,

pero las chicas siempre están

mirando, haciéndoles fotos...

Si ya, otra chica te ve a ti, le dan ganas también de...

Es como "si ella puede, yo también, o puedo probar".

