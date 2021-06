VerificaRTVE en 'De pe a pa' de RNE, con Pepa Fernández

En Las mañanas de RNE, de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 13:00 horas, Pepa Fernández presenta ‘De pe a pa’, un programa de información, entretenimiento, diálogo y entrevistas. Comienza con el repaso a las noticias junto a Eva Cordón y Ferrán Grau en la sección “Hilo de actualidad”. Dentro de ella, “El hilo de VerificaRTVE” te cuenta cada semana los bulos y campañas de desinformación que circulan. Verificamos por ti.

El vídeo de la Luna gigante vista desde el Ártico se ha compartido mucho, pero es falso, una creación artística digital . No se puede ver la luna así desde ningún lugar del mundo. Tampoco es real que el cartel de un edificio oficial en Barcelona incluya la leyenda “República Catalana”. Fue una etiqueta transparente que colocaron encima partidarios del movimiento independentista en 2018. Otro bulo afirma que no se permitirá volar a los vacunados contra el coronavirus por si sufren un trombo en el avión. Es falso y pueden volar con tranquilidad según nos confirman los especialistas. Te lo explica María Aramendi (desde el 13:53) .

Los Mossos han alertado sobre un correo electrónico en el que te dicen que estás a punto de alcanzar el límite de cuota de Mailbox y te invitan a pinchar un enlace. Es un phishing para robar tus datos . De Francia ha llegado el bulo de que 22 curas ancianos han fallecido de coronavirus a pesar de estar vacunados. Los superiores de la congregación nos explican que sólo habían recibido la primera dosis y que no estaban completamente inmunizados. En EE.UU. el movimiento conspirativo QAnon dice que en las tumbas de Michael Jackson, Lady Di y JFK hay mensajes ocultos. Es un bulo que sigue el corte clásico de los habituales dentro de este movimiento conspirativo. Te lo explica Borja Diaz Merry.

La imagen en la que se ven cientos de pájaros muertos en la calle no tiene nada que ver con las radiaciones del 5G. Es un bulo antiguo. La foto es de 2009 y las aves murieron por la ingesta de semillas envenenadas con pesticida. Nos han enviado una imagen en la que se ven pequeños imanes pegados al brazo en el lugar donde se inoculó la vacuna contra la COVID-19 y lo atribuyen a que en la vacuna va un microchip para controlar la población. Es otro bulo. Ni existen microchips tan minúsculos ni tendrían masa suficiente para atraer un imán. Y sí, la imagen del bebé rescatado por un Guardia Civil en Ceuta es real y actual. Te lo explica Miguel Egea (desde el 10:00) .

Un bulo atribuía la quema de un colegio en Ceuta por parte de los inmigrantes en plena crisis migratoria. El centro educativo y los vecinos nos confirman que “es mentira”. En WhatsApp vuelve la cadena bulera asegurando que este servicio pasará a ser de pago si no reenvías el mensaje a diez contactos. Es completamente falso, lo ha desmentido la propia aplicación (y también que el logo se vaya a poner azul). Y ojo si ves una llamada perdida de un número desconocido. No la devuelvas. Es una estafa que se conoce como “wangiri” o “llama- cuelga” y si llamas te cobrarán con tarificación especial. Te lo explica Borja Díaz-Merry .

(12/05/21) Cuenta falsa de la policía en Instagram, bulos sobre ayudas a mujeres musulmanas y teorías conspirativas sobre las niñas de Tenerife

En Instagram una cuenta se hacía pasar por la Policía de Tarragona. Es falsa. Hemos hablado con esta institución y nos informan que han denunciado la cuenta por suplantar su identidad. En TikTok una mujer musulmana presume en un vídeo de las ayudas que recibe por llevar velo, pero son falsas. Es una cuenta sarcástica. En España las ayudas no se dan por razón de origen o religión sino por el nivel de renta. Por último, algunos han intentado relacionar la desaparición de dos niñas en Tenerife con la presencia allí de un superyate atribuido a Bill Gates. La historia no es cierta. El barco llegó después de que el padre no devolviese las niñas a su madre, momento de la desaparición, y tampoco hay pruebas de que Gates sea el propietario de la embarcación. Escucha cómo lo cuenta Santi Riesco.