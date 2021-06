Os tesouros da catedral de Santiago volven ser accesibles pola mellora da situación sanitaria

Esta mañá había colas para conseguir entradas para visitar os tesouros do templo. As que permiten visitar o Pórtido da Gloria están esgotadas para dous días.Eran as dez desta mañá, cando o Museo da Catedral de Santiago abría as portas xa había colas para entrar. Levaba sete meses pechado por mor da pandemia e o interese polos tesouros que alberga fai que algúns veñan dende lonxe para visitalo.

Uns veñen de Ucrania: "Nos accabamos de enterar de que hoy se puede visitar". Outro de máis preto: "Nos quedamos un día adicional en la ciudad, para poder verlo".

Coa reapertura do museo volven ser accesibles ao público salas dedicadas á escultura da escola do Mestre Mateo, o tesouro, o claustro, ou as dos tapices. "No sabía que había estos de Goya aquí", di sorprendida unha visitante.