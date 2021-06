Dos trece paneis colocados na Alameda de Santiago para lembrar aos migrantes mortos cando trataban de acceder a Europa dende o sur, só quedan oito e tres deles presentan danos.

Os ataques repetíronse dúas noites seguidas

Os catro primeiros foron atacados na noite do venres e os outros tres, na seguinte, cando se retirou a vixilancia policial.

"Estivo a policía ata as 5 da mañá pero, en canto se retiraron, apareceron outros tres paneis totalmente destrozados", sinala Mila Castro, concelleira de Políticas Sociais

A Xunta de Goberno do Concello de Santiago aprobou hoxe unha declaración que será levada ao próximo pleno en defensa dos migrantes e de rexeitamento á xenofobia e o racismo.