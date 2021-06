Este viernes 18 de junio se ha emitido el último Disco Grande de Julio Ruiz, en Radio 3. El famoso presentador se jubila tras 50 años dedicado a la radio musical. El locutor asegura que en este tiempo ha pasado de los vinilos a los ordenadores. Ha contribuido a descubrir y a hacer famosos a muchísimos talentos de la música.

Disco Grande - This is the end - 18/06/21 - escuchar ahora