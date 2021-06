Este sábado 12 de junio se cumple el centenario del nacimiento de Luis García Berlanga (Valencia, 12 de junio de 1921 - Madrid, 13 de noviembre de 2010), uno de los directores más reconocidos y valorados de la historia del cine español.

"Los homenajes tendrían que hacerse cuando uno lleva 30 años en el oficio o lo tradicional que son los centenarios porque no puedes llegar", decía el cineasta. Haremos caso a sus palabras y con motivo de esta efeméride, vamos a repasar algunas curiosidades sobre su vida como que nunca veía sus películas, sus filias y fobias y algunas rarezas presentes en sus obras.

Conocido como Luis García Berlanga, no es muy popular escribir su nombre completo ni el guion entre su primer apellido compuesto. Su padre se llamaba José García-Berlanga y su madre Amparo Martí .

"Berlanga había escrito algunos libros de memorias, en colaboración con algunos compañeros, pero no existía una biografía clásica, de las que arrancan cuando nace un personaje y que termina cuando muere" , explicaba Villena.

Miguel Ángel Villena (Valencia, 1956) Periodista e historiador, es también autor de Berlanga. Vida y cine de un creador irreverente (Tusquets, 2021). El escritor ha publicado la primera biografía de Berlanga por el centenario de su muerte , ya que él escribió algunas memorias, pero no había una biografía al uso.

Berlanga quería llamar a la película 'Siente un pobre a su mesa' pero la censura franquista de la época no lo permitió. Acabó optando por el nombre de 'Plácido'.

Más de 20 años con el guionista Rafael Azcona , al que definió como "el hombre más importante de mi vida" . Plácido (1961), El verdugo (1963), Las pirañas (La boutique, 1967), ¡Vivan los novios! (1970), Tamaño natural ("Grandeur nature", 1973), La escopeta nacional (1978), Patrimonio nacional (1981), Nacional III (1982), La vaquilla (1985), Moros y cristianos (1987). Solo sus cinco primeras películas y dos últimas no contaron con el guionista de Logroño.

Él mismo confirmaba en una entrevista que le revisaban hasta el último plano: "Una vista general de la Gran Vía con cualquier director no tiene problema, pero con Berlanga... ¿Quién dice que no va a poner a cuatro obispos saliendo del cabaret Pasapoga? ", reconocía el valenciano que le comentó un censor.

La censura no le quitaba el ojo de encima

Le dijo a su compañero y amigo José Luis Cuerda que en 'Amanece, que no es poco' había juntado "el mejor reparto de la historia del cine español". Formaban parte del mismo Antonio Resines, Manuel Alexandre, Pastora Vega, Tito Valverde, Enrique San Francisco, Miguel Rellán, Gabino Diego, Luis Ciges o Fedra Llorente, entre otros.

No le gustaban los políticos

Él mismo explicaba que la familia de su padre era conservadora y la de su madre republicana. En él se juntaban "las dos Españas de Machado"

A pesar de ser hijos y nieto de políticos no le gustaba la clase política de la última etapa de su vida. Dejó una frase que sigue vigente: "La crispación me da mucho miedo. Es igual que en el 36. Y ahora hay mucha crispación. La gente no sabe lo que hace"