¿Qué tienen en común Monde Balde, directora de la Asociación de Mujeres Supervivientes de Guinea Bissau, y la directora científica del CNIO, María Blasco? Que las dos son mujeres comprometidas con un presente y un futuro más igualitarios y justos. Como ellas, más de cuarenta mujeres que están en primera linea de la política, la cultura, la economía, la salud o el activismo días en Madrid en el Santander WomenNOW. Un encuentro que se ha convertido en una de las citas feministas más importantes a nivel internacional.

"Queremos que se escuche a las mujeres", resume la vicepresidenta Carmen Calvo, encargada de inaugurar el encuentro. "Queremos que el futuro se mire más en nosotras. peleamos por estar y por estar para influir, cambiar las cosas de forma diferente. Pedimos igualdad para construir la diverisdad sobre la igualdad. Igualdad de condiciones para desarrollar proyectos libres", asegura. Entre esos proyectos está muy presente la defensa del medioambiente y la ciencia y la tecnología pero, como han defendido varias ponentes, comprometidas con el humanismo y la defensa de los derechos humanos. "Cuando decimos que no se puede hacer nada sin nosotras ni contra nosotras no estamos atacando a nadie, estamos ejerciendo el hecho de ser más de la mitad de la población", sostiene contundente Carmen Calvo.

La salud mental también es importante

Una de las ponentes, María Jammal, ganó el premio Fundación Princesa de Girona Internacional por el proyecto que ha fundado: Humanity Crew. Esta ONG se centra en dar asistencia psicológica a las personas refugiadas y desplazadas. Jammal ha relatado en Women Now cómo nació este proyecto en la isla griega de Lesbos, en plena crisis de la llegada de refugiados sirios: "En el hospital encontré a un niño de ocho años, Ahmed. La barca en la que intentaba cruzar con su familia había naufragado. Le encontraron medio muerto tras horas flotando en el mar. Estaba solo y no hablaba, no sonreía, no respondía a ningún estímulo, ni siquiera cuando le pinchaban para tratarle médicamente". Jammal describe cómo le acompañó durante días y se dio cuenta de que necesitaba una ayuda que iba más allá de la atención médica. "Hay 30 millones de niños desplazados o refugiados en el mundo. Es una experiencia traumática y lo más probable es que el 60% de esos niños tengan problemas mentales como secuela", afirma e insiste en que no habrá futuro, ni integración para ellos en ningún lugar si no se les ayuda a superar esos traumas. Fue el caso de Ahmed, que recibió esa ayuda y además encontró finalmente a su familia. "La salud mental es una prioridad", concluye María Jammal.

“El 60% de los niños desplazados o refugiados tendrán problemas mentales por el trauma que sufren“

La propia salud mental y la de su entorno fue también la que movió a otra de las ponentes, Alondra de la Parra, a poner en marcha un proyecto inspirador. Esta mujer mexicana es una de las directoras de orquesta más famosas del mundo, pero cuando se vio encerrada con su familia y profesionalmente inactiva durante el confinamiento por la COVID-19 se replanteó muchas cosas. "Estaba muy preocupada por todas las mujeres y criaturas atrapadas en situaciones de violencia de género, que en mi país es un problema gravísimo. Antes de la pandemia de media eran asesinadas 9 mujeres y 7 niños. No podía dejar de pensar en mi misma sin ser directora de orquesta. La preocupación sumada a la desocupación podía dar como resultado la depresión. Pero decidí dejar de pensar en lo que no tenía y fijarme en lo que sí teníamos: tiempo, ganas y tecnología". Alondra de la Parra se puso en contacto con personas a lo largo y ancho del mundo para crear una orquesta virtual, la "Orquesta imposible"... y lo logró. "Era imposible porque nunca se hubiera podido juntar en la misma orquesta a los 30 solistas más grandes del mundo y parecía también imposible que pudiéramos tocar en esas circunstancias". El entusiasmo y la energía de esta mujer consiguió lo imposible, que se puede disfrutar en un concierto de 12 minutos que tenía también el sentido de dar escape y alegría a quien lo escuchara. Los fondos conseguidos con la Orquesta Imposible se destinan a entidades que luchan contra la violencia sobre mujeres y niños.