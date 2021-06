Las economías más desarrolladas del mundo, reunidas en el G7, han alcanzado este sábado en Londres un acuerdo "histórico" sobre la reforma del sistema fiscal global, ha anunciado el ministro británico de Economía, Rishi Sunak.

El acuerdo requerirá que los gigantes tecnológicos multinacionales hagan su contribución fiscal, ha dicho Sunak en una declaración colgada en su cuenta de la red social Twitter.

"Estoy encantado de anunciar que hoy, después de años de discusiones, los ministros de Finanzas del G7 han alcanzado un acuerdo histórico para reformar el sistema fiscal global", ha dicho Sunak al término de la reunión, celebrada en el palacete de Lancaster House, en el centro de la capital británica.

“�� At the @G7 in London today, my finance counterparts and I have come to a historic agreement on global tax reform requiring the largest multinational tech giants to pay their fair share of tax in the UK.



��The thread below explains exactly what this means. #G7UK pic.twitter.com/HdcK1HuM91“