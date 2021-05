La Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua selectividad empezará este año en Murcia este martes 1 de junio y terminará en Andalucía, Ceuta y Melilla. El contenido, diseño y características de las pruebas de acceso a la universidad se fijó en el BOE del pasado 13 de enero (en pdf).

La orden recoge que la selectividad será presencial, pese a las restricciones por el coronavirus. Así, las Administraciones educativas, en colaboración con las universidades, "velarán por que se arbitren los procedimientos necesarios para garantizar su normal celebración en las fechas previstas, con independencia de las medidas excepcionales que pudieran estar implantadas en ese momento".

Los exámenes vuelven a sus fechas habituales y tendrán que celebrarse antes del 18 de junio en convocatoria ordinaria. El pasado año se retrasaron las pruebas hasta el verano por el estado de alarma, empezaron el 23 de junio y acabaron a mediados de julio.

Los exámenes, a los que se presentan cada año más de 200.000 estudiantes en toda España, se realizarán con medidas excepcionales para evitar contagios, como el uso de mascarillas o la multiplicación de sedes, incluyendo pabellones deportivos o recintos feriales.

Las fechas previstas pueden alterarse si los contagios vuelven a subir. El presidente de la conferencia de rectores, José Carlos Villamandos, apunta que, si empeora la pandemia,"se volvería a retrasar la Selectividad, y eso ya sería por acuerdo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Universidades y las comunidades autónomas".

Las medidas anti-COVID en la EBAU 2021

Las últimas medidas de prevención frente al coronavirus acordadas por Educación, Universidades y Sanidad para la EBAU 2021 exigen que no se formen aglomeraciones ni desplazamientos innecesarios.

Para ello aconseja ampliar las sedes del examen; repartir los alumnos en el mayor número de aulas; reducir el aforo de los aseos y servicios; limitar todo lo posible la coincidencia en tiempo y espacio de exámenes en la misma zona del edificio donde se realicen; escalonar las entradas y salidas y permitir al alumno acudir a las sedes más cercanas a su domicilio para reducir los traslados.

Estará prohibido el uso de las mascarillas con válvula y mantener una distancia de seguridad interpersonal inferior al metro y medio. Solo estarán exentos del uso de la mascarilla personas que presenten alguna enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su empleo o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitársela.

No podrán acceder al centro de examen aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad aunque no presenten síntomas y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento domiciliario requerido, o las que se encuentren en período de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con algún positivo.

En cuanto a la ventilación, solo en el caso de que no sea posible conseguir la ventilación adecuada mediante ventilación natural o mecánica, se pueden emplear filtros o purificadores de aire (con filtros HEPA).

Una vez terminada la evaluación, será obligatorio que el alumnado abandone el aula inmediatamente y hacerlo de forma escalonada para evitar aglomeraciones.Si una persona empieza a tener síntomas de COVID-19 deberá irse a su casa lo antes posible y si, por cualquier motivo, hubiera que atenderle, se le llevará a un espacio separado de uso individual.