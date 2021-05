Los Juegos Reunidos, el Exin Castillos, el Scalextric... todos seguimos recordando con cariño los juegos de mesa y los juguetes de nuestra niñez, aunque prácticamente hayan desaparecido sustituidos, por consolas y videojuegos. Ahora los podemos rememorar gracias al libro ¡Y tiro porque me toca! los juegos y juguetes de nuestra niñez (Diábolo ediciones) en el que Vicente Pizarro (¡Andá!, la merienda..., ¿Quieres un chicle), sigue explorando la vena nostálgica de los que ya pasamos de los 40.

"En este libro -nos comenta Vicente-, se pueden llegar a reconocer hasta cuatro generaciones, ya que engloba juegos que divirtieron y enseñaron a niños de generaciones de los años 60, 70, 80 y parte de los 90. Eso sin contar a los abuelos y padres de estos niños que jugaron e interactuaron con ellos. Vamos, se podría decir que es un libro destinado a niños de 0 a 99 años".

Página de '¡Y tiro porque me toca! los juegos y juguetes de nuestra niñez'

Página de '¡Y tiro porque me toca! los juegos y juguetes de nuestra niñez'

" Las consolas son mucho más individualistas -asegura Vicente-. Un padre aguanta menos jugando con sus hijos (como mucho dos partidas), y como requieren muchos reflejos y habilidad con el mando estos se cansan mucho antes que con una partida de parchís aunque dure una tarde. Aunque he de decir que en los tiempos actuales que corren y más con la pandemia que nos ha hecho quedarnos más en casa, los juegos de mesa se han vuelto a poner de moda y las familias se han vuelto a reunir alrededor de una mesa para disfrutar de una tarde de juegos y diversión".

Supongo que cada uno tendríais vuestro juego o juguete preferido, pero había unos cuantos que todos compartimos: "El juego de mesa por excelencia que haría la media en todas estas generaciones sería el Juegos Reunidos Geyper (unos juegos de mesa que prácticamente no faltaron en ningún hogar español en cualquiera de sus infinitas versiones). Otros juguetes icónicos de los años 70 y 80 -continúa Vicente-, fueron el Exin Castllos, los muñecos de Geyperman y Madelman, por supuesto los coches y circuitos de Scalextric, el Cinexin y en juegos de mesa, los años 80 y parte de los 90 fueron los auténticos triunfadores, los de la marca Cefa encabezados por el famoso Impero Cobra (uno de los juegos más vendidos de la historia en nuestro país)".

Portada de '¡Y tiro porque me toca! los juegos y juguetes de nuestra niñez'

Destacar, como en todos los libros de cultura poular de Diábolo Ediciones, las numerosas fotografías que favorecen nuestro retorno al pasado . "En mis tres libros anteriores el material lo tuve muy cerca porque casi todo era sacado de mis propias colecciones particulares -confiesa Vicente-. En ¡Y tiro porque me toca!, esta labor ha sido mucho más ardua , porque aunque entra bastante material mío personal, es imposible tenerlo todo y además con lo que ocupan físicamente estos juegos he tenido que pedir a varios coleccionistas y rescatar imágenes del archivo digital de internet".

"Con eso ya puedo decir que si todo va bien, habrá una segunda parte con un mix de otras marcas españolas y extranjeras que por espacio físico no han tenido cabida en estar primera parte. Marcas como Dalmau, Falomir, Juegos MB, Mattel, Borrás , etc…" -añade Vicente´.

Pedimos a Vicente que nos comente lo que vamos a encontrarnos en este libro: "Hago una pequeña introducción hablando del origen del juego como lo empezó a conocer la humanidad y de los juegos más tradicionales de la historia . Después entramos de lleno en las marcas de juegos y juguetes que hicieron historia en nuestro país con todas sus creaciones. Marcas tan conocidas como (Geyper, Exin, Cefa o Congost), que ya sólo con todo lo que sacaron al mercado en España, han dado para este primer volumen de ¡Y tiro porque me toca!".

Página de '¡Y tiro porque me toca! los juegos y juguetes de nuestra niñez'

"Pequeñas consolas como las Nintendo con su famoso juego Donkey Kong, Los juegos de Atari, los Commodore 64, La consola de Amstrad, el Spectrum o la Sega fueron la gran variedad de marcas de consolas de cartucho que dieron el pistoletazo de salida para algo que ya no tenía fin… la era futurista de los videojuegos y consolas tal y como las conocemos actualmente. Todas estas marcas convivieron unas mejor que otras toda la década de los años 80, hasta que en los 90 marcas como Sony, Nintendo (que se mantuvo todo este tiempo), y Xbox colapsaron el mercado del videojuego ".

Los juegos electrónicos y los videojuegos terminaron por desplazar a estos juegos tradicionales. "Los primeros juegos electrónicos como tal -asegura Vicente-, comenzaron su era en Estados Unidos, Inglaterra y Asia a finales de los años 60 y principios de los años 70, pero no tuvieron un boom en las familias hasta mediados de los años 70 . Se necesitó un período de adaptación a la nueva era de los juegos de casi siete u ocho años hasta que el futuro de luces y sonidos estridentes fueron la tónica en los regalos de cualquier niño".

Página de '¡Y tiro porque me toca! los juegos y juguetes de nuestra niñez'

" Yo echo de menos juegos que hagan pensar a los niños, que el propio juego no te lo dé todo hecho -confiesa-. Que haya interacción y complicidad entre los propios jugadores, o sea, entre los amigos y los familiares con los que compartes la partida. Y entre todas esas cualidades que echo de menos, podría incluirse cualquier juego de los que hemos nombrado".

"De aquel prolífico mercado de juguetes de esos años, como he dicho anteriormente, prácticamente han desaparecido casi todos -nos cuenta Vicente-. Los juegos de habilidades, juegos musicales, juegos de estrategia, culturales o de construcción y montaje, han pasado a ser especies en extinción para los niños de hoy en día . En su momento fueron muy populares los juegos de agua (como los de Geyper), de construcción (como los Exin Castillos, Exin West, o los de Tente), de habilidades (como el Auto Cross, los de bolsillo Geyper, o El Rescate espacial de Congost) y como juegos musicales el Xylomatic fue un boom".

Los juegos y juguetes más cotizados

Como coleccionista de juegos y juguetes, Vicente nos comenta que: "La verdad es que cada vez hay más gente, tanto coleccionistas profesionales como aficionados y fans mismos de los juegos de mesa, que coleccionan juguetes de estas épocas denominados ya “vintage”. Antes en los rastros de viejo, en los almacenes o en las antiguas jugueterías, podías encontrar algún tesorillo de vez en cuando, olvidados en un rincón de una estantería del almacén o en la furgoneta de un vendedor de rastrillo, pero hoy en día cada vez es más difícil conseguir cualquier artículo de este material. La razón principal es que hay más gente buscándolos, los que los compran ya no los revenden y se los quedan para su propia colección y ya no rulan como hace años".

En cuanto a las joyas de su colección, Vicente confiesa que: "Decirte cuál es mi joya sentimental es complicado porque la verdad es que tengo muchas. No cambiaría por nada mi primer juego de Misterio que me regalaron para unas navidades, ni por supuesto la primera edición del Imperio Cobra (que está ya muy cotizada), tampoco mi caja de Juegos Reunidos Geyper de 50 juegos o mis marionetas de Barrio Sésamo. Todas estas son joyas para mí, porque cada vez que las veo o las abro, veo a mis hermanos de niños, veo a mis abuelos y a mis tíos alrededor de una mesa, veo cumpleaños y fiestas de navidad, en definitiva, veo risas, gritos y felicidad, de unos tiempos que no cambiaría por nada. Eso es lo que quiero transmitir con este libro, que cualquiera que lo abra le invadan esos sentimientos y esboce una sonrisa en la cara".

"Los juegos y juguetes más cotizados son junto al Imperio Cobra que he comentado antes, cualquier juego de la marca Cefa con temática de aventuras o de misterio, los muñecos de Geyperman son casi prohibitivos, los castillos de Exin están buscadísimos (sobre todo el Gran Álcazar), muñecos de Madelman y los Gijoe también tienen muchos seguidores. Y, en general, cualquier juego de mesa de los años 70 y 80 en buen estado y con todas sus piezas, es un pequeño tesoro para conservar. Creo que me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado como coleccionista, porque así nadie va a querer desprenderse de ninguno de sus juegos del viejo trastero, je, je, je".

En cuanto a su próximo libro, Vicente Pizarro nos avanza que: "Si todo va bien, va haber una segunda parte de ¡Y tiro porque me toca! Juegos y juguetes de nuestra niñez, para que quede más completa la recopilación que se ha iniciado en el primer volumen. ¡Falta todavía mucho por jugar! Pero te puedo decir que tengo un proyecto en mente bastante avanzado que quizá vea la luz entre medio de todo este batiburrillo de juegos. Sólo te diré una frase: !Planeador abajo!, y como decía Mayra Gomez Kemp, hasta aquí puedo leer".