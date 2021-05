Los indultos del ‘procés’ sobre los que debe decidir el Gobierno y a los que el Tribunal Supremo y la Fiscalía se oponen están suscitando mucha polémica en la esfera política. No solo por la batalla que están plantando PP, Vox y Ciudadanos al Ejecutivo, que se abre a concederlos, sino también por la división que se está produciendo también en el seno del PSOE al respecto.

Sin embargo, a lo largo de la historia reciente de la democracia española, han sido múltiples los indultos concedidos por el Gobierno que han suscitado igual o más controversia.

Aquí, el repaso a algunos de ellos:

23F: El indulto a Alfonso Armada en 1988

El general Alfonso Armada fue condenado a 30 años de cárcel en abril de 1983 por rebelión tras su implicación en el golpe de estado fallido del 23F dos años antes y, en la Nochebuena de 1988 recibió el indulto por parte del Gobierno de Felipe González.

En esos cinco años había sufrido varios problemas de salud en Alcalá Meco, donde cumplía condena. Armada había pedido el indulto y había mostrado el arrepentimiento hasta en cinco ocasiones y, finalmente, el Ejecutivo se lo concedió alegando razones de salud y dado que el reo había acatado la Constitución Española. Armada vivió hasta los 93 años y, cuando falleció en 2013, los reyes Juan Carlos y Sofía enviaron el pésame a la familia a título personal a través de un telegrama.

Sin embargo, el mismo Gobierno de González rechazó el indulto a Antonio Tejero, el teniente coronel responsable del asalto al Congreso de los Diputados la noche del 23F. Él no lo había pedido personalmente, pero sí la Archicofradía de la Celeste, Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced. El Tribunal Supremo avaló el indulto no por razones de “justicia” sino de “utilidad”, pero el Ejecutivo rechazó indultarle dado que no había mostrado su arrepentimiento por el intento golpista. Tejero también había sido condenado junto con Armada a 30 años de prisión, pero salió con el tercer grado ese mismo año y accedió a la libertad condicional en 1996 tras cumplir la mitad de su condena.