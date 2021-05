La ola de solidaridad vecinal que está ayudando a Jimmy

La solidaridad de Sevilla tiene un rostro, el de Jimmy. Es un vendedor ambulante muy conocido en la ciudad. El viernes le quemaron su puesto con toda la mercancía. Tres días después, gracias a las donaciones de vecinos y agentes de la Policía Nacional, cuyas dependencias están muy cerca de su mercadillo, ha recaudado el dinero suficiente para volver a empezar su negocio de más de 30 años.

“Es que no hay palabras, para decir todo lo que me están ayudando. Alguien quería hacerme daño, y mira por dónde le ha salido” él, nos confiesa, no esperaba tanta ayuda. Su amigo Isidro, el quiosquero, fue quien le llamó para contarle que habían quemado su tenderete. Ahora también recauda dinero para Jimmy. “Me dejan sus sobres con su nombre y yo hablo con él y él viene y recoge lo que le estamos dando”, nos dice. Y David Reina es el vecino que se encarga de las donaciones on line. 700 personas ya han colaborado. “A la hora teníamos mil euros y la gente seguía donando”, nos cuenta emocionado, también, por tanta ayuda.

Mientras Jimmy prepara su regreso al negocio tiene claro que, si sobra dinero, ayudará a otra gente. La solidaridad, dice, se comparte.