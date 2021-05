VerificaRTVE en 'De pe a pa' de RNE, con Pepa Fernández

En Las mañanas de RNE, de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 13:00 horas, Pepa Fernández presenta ‘De pe a pa’, un programa de información, entretenimiento, diálogo y entrevistas. Comienza con el repaso a las noticias junto a Eva Cordón y Ferrán Grau en la sección “Hilo de actualidad”. Dentro de ella, “El hilo de VerificaRTVE” te cuenta cada semana los bulos y campañas de desinformación que circulan. Verificamos por ti.

Un bulo atribuía la quema de un colegio en Ceuta por parte de los inmigrantes en plena crisis migratoria. El centro educativo y los vecinos nos confirman que “es mentira”. En WhatsApp vuelve la cadena bulera asegurando que este servicio pasará a ser de pago si no reenvías el mensaje a diez contactos. Es completamente falso, lo ha desmentido la propia aplicación (y también que el logo se vaya a poner azul). Y ojo si ves una llamada perdida de un número desconocido. No la devuelvas. Es una estafa que se conoce como “wangiri” o “llama- cuelga” y si llamas te cobrarán con tarificación especial. Te lo explica Borja Díaz-Merry .

(21/05/12) Cuenta falsa de la policía en Instagram, bulos sobre ayudas a mujeres musulmanas y teorías conspirativas sobre las niñas de Tenerife

En Instagram una cuenta se hacía pasar por la Policía de Tarragona. Es falsa. Hemos hablado con esta institución y nos informan que han denunciado la cuenta por suplantar su identidad. En TikTok una mujer musulmana presume en un vídeo de las ayudas que recibe por llevar velo, pero son falsas. Es una cuenta sarcástica. En España las ayudas no se dan por razón de origen o religión sino por el nivel de renta. Por último, algunos han intentado relacionar la desaparición de dos niñas en Tenerife con la presencia allí de un superyate atribuido a Bill Gates. La historia no es cierta. El barco llegó después de que el padre no devolviese las niñas a su madre, momento de la desaparición, y tampoco hay pruebas de que Gates sea el propietario de la embarcación. Escucha cómo lo cuenta Santi Riesco.