La revisión continua de la estrategia de vacunación del Gobierno dificulta saber a quién se está vacunando contra el coronavirus actualmente en España y qué vacunas corresponden a cada grupo.

Por ello, hemos recogido las principales preguntas y respuestas, a partir de los documentos redactados por el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones y los acuerdos alcanzados en la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial.

Sanidad ha decidido que la vacunación sea en adelante por edades, de mayor a menor, y no por colectivos. Pero existen dos excepciones al criterio de edad. Por un lado, aquellas personas con patologías de alto riesgo . A este grupo se les está vacunando paralelamente a las personas de entre 70 y 79 años. Por otro, la edad tampoco será el factor para establecer el turno de las personas reclusas en centros penitenciarios, aunque sí para determinar cuál es la vacuna idónea para cada interno, según recoge la estrategia.

Margarita del Val: "Las vacunas no son milagros, pero son seguras"

De este grupo (el número 7) forman parte las personas con trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido y lista de espera para este, personas en hemodiálisis y diálisis peritoneal, enfermedad oncohematológica, cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, cáncer de órgano sólido metastásico, pacientes que reciben radioterapia por tumores de localización torácica con riesgo de neumonitis, infección con VIH inmunodeprimidos , personas con inmunodeficiencia primaria y personas con Síndrome de Down mayores de 40 años.

Según especifica el documento, en cualquier caso, no será necesaria la realización de pruebas serológicas ni antes ni después de estas vacunaciones para verificar si se poseen anticuerpos contra la COVID-19 y es irrelevante si la infección se ha pasado de forma asintomática o sintomática.

Las personas menores de 65 años que hayan pasado la COVID-19 solo recibirán una dosis de la vacuna cuando hayan pasado seis meses de la infección, según la actualización 5 de la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad. El nuevo criterio se ha fijado a partir de la evidencia científica existente, que muestra que "obtienen una respuesta inmune muy satisfactoria con una sola dosis, que no mejora con la administración de una segunda dosis". No obstante, para las personas de 65 años o más que hayan pasado el COVID-19 sí se ha mantenido la pauta de dos dosis.

¿Son estas vacunas eficaces contra las nuevas variantes?

Depende de las variantes. El riesgo de reinfección y de pérdida de eficacia de las vacunas "se considera bajo" para la variante británica, según el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Esto no es así en el caso de las variantes sudafricana y brasileña, que por el momento circulan de forma muy puntual en España. "El impacto podría ser alto en caso de que la incidencia aumentase de forma considerable, ya que estas variantes podrían reducir de forma significativa la efectividad de algunas vacunas", advierten los técnicos del Ministerio de Sanidad.

Ante esta situación, farmaceuticas como AstraZeneca ya han anunciado que están trabajando en un antígeno efectivo ante estas mutaciones. No obstante, el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la OMS ha avalado el uso de dicha vacunas en países donde circulen variantes. Según han defendido desde la OMS, incluso si se reduce la protección que otorgan estas vacunas, especialmente frente a enfermedades graves, "no hay razón para no recomendar su uso".