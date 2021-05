Los Cuerpos de los 24 migrantes fallecidos en El Hierro podrán ser sepultados

Los cadáveres de los 24 migrantes fallecidos el pasado 29 de abril en aguas de El Hierro se descomponen en el Instituto de Medicina Legal de Tenerife desde hace tres semanas.



La autoridad judicial ha dictado la orden de enterramiento tras recibir el informe de la Delegación de Canarias del Instituto Nacional de Toxicología en su sede de La Laguna, que determina que no es posible afirmar sin duda alguna que uno de los cadáveres corresponde al hermano de un varón que la semana pasada se comunicó con el Juzgado para reclamarlo como tal pariente desde el País Vasco. La situación en el anatómico forense ya era insostenible.



El director del Instituto de Medicina legal de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Vega González ha señalado a Telecanarias que las instalaciones están saturadas, "no tenemos posibilidad de alojar aquí a nadie más. Estamos sobrellevando las cosas como podemos porque los cadáveres siguen entrando. Nosotros seguimos haciendo autopsias todos los días, lo que pasa es que como la mayor parte de la gente son de aquí pues los familiares los retiran sobre la marcha"

Cuerpos apilados en las cámaras frigoríficas



Pero a los migrantes fallecidos en la ruta Canaria es difícil que les reclamen. Entre ellos los 24 cadáveres localizados en aguas de El Hierro que llegaron a Tenerife el 28 de abril. Sus cuerpos apilados llevan tres semanas descomponiéndose. Y las Instalaciones del Instituto de Medicina Legal se utilizan al máximo de su capacidad "Y podemos ver que hay dos cuerpos en lugar de uno y poner en la otra cámara los cuerpos unos encima de otros porque no tenemos capacidad para más", nos explica Jesús Vega.



La familia del país vasco facilitó muestras de ADN para cotejar con los fallecidos, retrasando la decisión del juzgado de instrucción número dos de Arona para su inhumación. Los forenses aseguran que conservar los cuerpos para posibles identificaciones no es necesario. "Visualmente no son identificables ya. Con lo cual no los necesitamos para nada y además todos los cadáveres hemos tomado muestras suficientes apra hacer un estudio de ADN. Además hay otra información adicional como son los reportajes fotográficos, las huellas dactilares que se han recopilado"



Aunque deberían recibir sepultura en Arona, ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife y Candelaria han ofrecido sus cementerios para resolver la situación.