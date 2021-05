O turismo empeza a recuperarse co remate do peche perimetral e a mellora sanitaria

O que sucedeu nos párking do aeroporto de Lavacolla, en Santiago, pode servir de termómetro das ansias por viaxar que fomos acumulando nos meses de estado de alarma.

Despois de moito tempo baleiros, recuperaron a actividade e mesmo acadaron ocupacións superiores ao 35 por cento. Nada comparable ao cheo que se produciría se estiveramos nunha situación norma, pero abre a porta á esperanza de mellora para o sector.

Nesta ocasión a fin de semana viña seguida do día 17, festivo en toda Galicia.



Canarias, de novo destino preferido dos galegos



Os que saíron de Galicia volveron buscar o sol. Boa parte voaron a Canarias.

A preferencia polo arquipélago constátase tamén no tímido reinicio da actividade das axencias de viaxe. Cada vez son máis as persoas que pasan por elas ou que as consultan por internet preparando as viaxes dun verán e dun outono nos que se agarda que a situación sanitaria permita volver viaxar.