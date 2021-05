El pintor, dibujante e ilustrador Joan Mundet (Castellar del Vallès,1956) nos deslumbró con su adaptación al cómic de las aventuras del Capitán Alatriste, de Arturo Pérez Reverte. Pero también lleva años narrando las aventuras de su propio antihéroe de la misma época: Capablanca (Panini, 2019), un joven a merced de los caprichos del destino, y del que ahora nos llega el segundo tomo integral de sus aventuras: Capablanca II (DQómics), en el que veremos su debut como bandolero asaltando al mismísimo Cervantes.

Pero antes de llegar a eso, Joan nos comenta cómo nació el personaje, que mezcla historia y leyenda: "En donde vivo hay una leyenda local sobre un bandolero llamado Capablanca, pero es muy fantasiosa e incongruente, yo quería hacer algo con él, pero no me daba para hacer una historia como yo quería. Hasta que en una publicación del archivo de mi pueblo vi referenciado el nombre de un bandolero que pertenecía a la partida de Perot Rocaguinarda, que estaba en la lista de bandoleros perdonados con la condición de servir en los tercios durante diez años, se llamaba Joan Muntada".

"Después -continúa Joan-, descubrí en otra publicación del archivo a otros dos Muntada, uno fue alcalde y el otro murió asesinado años después, su mujer se llamaba Jerónima Muntada, fue acusada de bruja. Con todo esto ya tenía un espacio concreto donde situar la acción y novelar la relación entre los personajes mezclándola con personajes y hechos históricos de la época.



"Joan Muntada, alias Capablanca es un personaje que va creciendo con el paso del tiempo, se convierte en un sobreviviente en ese convulso siglo de oro" -añade el dibujante-. Para concretarlo utilizo este párrafo: ¿Héroe o antihéroe? ¿Pícaro o bandolero? ¿Soldado o conquistador? ¿Bucanero o corsario? Lo que sí sabemos es que viaja libre de equipaje; que en su bolsa solo lleva una espada, una pistola y algún que otro libro".

En el anterior tomo un jovencísimo Joan Muntada ya leía El Quijote a sus compañeros de celda y es que esa obra es una de las influencias de Capablanca. "Cervantes solo aparece en esta historia en la cuarta parte -asegura Joan Mundet-. He reinterpretado pasajes del libro, como la cabeza parlante, y también consideraciones del prólogo de la segunda parte de El Quijote , especialmente en su enfrentamiento con Jerónimo de Pasamonte".

Como comentábamos, en este tomo asistiremos a su debut como bandolero, asaltando al mismísimo autor de El Quijote: "En este segundo integral se recogen la cuarta y quinta historia, desde que sale de la cárcel, entra en la cuadrilla del bandolero Rocaguinarda asaltando al primer viajero que encuentra en el camino real, que no es otro que don Miguel de Cervantes que se dirige a Barcelona a tantear diferentes editores para una hipotética segunda parte de El Quijote. Cervantes es quien le da el nombre de Capablanca".

Joan Mundet nos comenta quién era este personaje: " Pasamonte fue un soldado que participó junto a Cervantes en la batalla de Lepanto , ahí empezó su rivalidad, algunos estudiosos ven en la primera parte de del Quijote una burla a la persona de Pasamonte, y también otros especialistas abogan por la teoría que la segunda parte apócrifa de El Quijote está escrita por Pasamonte. Aunque otros dicen que pudo ser Lope de Vega. En mi historia me funcionaba mejor por el enfrentamiento entre los dos que fuera Pasamonte".

"La influencia -añade- creo que está en haber conocido Reverte, en compartir y comentar cosas relacionadas con la escritura, la estructura y la disciplina con que trabaja. Eso lo he intentado aplicar en mis obras. Me gustan sus diálogos, me gusta como recrea la acción y salta de un lugar a otro sin que te pierdas ".

Preguntamos a Joan Mundet si Alatriste le influyó en la creación de este personaje: "Ya tenía cosas de Capablanca antes de empezar a ilustrar el personaje de Reverte en el año 2000. Y fue después cuando adapté gráficamente al cómic las dos primeras novelas de Alatriste. Por eso la influencia es casi al revés. Yo no quería hacer un Alatriste 2 así que busqué la manera de que este fuera muy diferente, pero teniendo claro que comparten siglo, reyes y mandamases".

En cuanto a la excelente documentación que observamos en cada viñeta, Joan nos comenta que: "Ya tenía documentación de antes, con Alatriste la amplié cantidad y sigo recogiendo información. Pero hay una cosa que tengo clara: el exceso de información entorpece la narración, así que uso la justa, porque en el fondo estoy realizando ficción encuadrada en un momento histórico que me permita explicar según qué cosas de otra manera. Pero me gusta buscar en libros, papeles y demás, me excita la imaginación".

Sobre el dibujo, Joan añade que: "Te tienes que ajustar a unos parámetros, pero no ahogarte en ellos, a veces una indicación, una sugerencia o una atmósfera es más efectiva que el barroquismo de mucha información. Sigo pensando que Capablanca es una novela gráfica, pero no una novela histórica, nunca lo he pretendido, es una historia novelada en un tiempo determinado, que a lo mejor hubiera sido posible, pero nada más, es eso, una novela gráfica de aventuras".

Joan Mundet

En cuanto a lo que nos espera en el tercer, y último, integral de Capablanca, Joan nos comenta que: "Si todo va bien el tercer integral recogerá las partes sexta y séptima. En la sexta siguen las andanzas por el delta del Ebro, conoce a Aisha y al final se va a Italia a servir al tercio los diez años pertinentes".

"Y en la séptima y última parte, regresa de Italia con 24 años y se encuentra con un panorama extraño en su pueblo: su cuñada, acusada de brujería, su hermanastro con el que está enemistado es el alcalde y su otro hermanastro, amargado, hace todo lo que puede para conseguir liberar a su cuñada. Y hasta aquí puedo leer".

"Los libros de Capablanca son: 1- A cara o cruz – Amaniaco, Cayolargo edicones en B/N, 2- Dos muertes– Amaniaco, Cayolargo edicones en B/N, 3- El pozo del olvido– Amaniaco, Cayolargo edicones en B/N. 4- Te llamaré Capablanca– Amaniaco, Cayolargo edicones en B/N, 5- Cien mil doblones– Amaniaco, Cayolargo edicones en B/N. 6- Adiós a la tierra, 7- Proceso a Jerónima. El primer integral a color de Capablanca (Evolution comics, Panini) recoge los tres primeros libros. El segundo integral a color (DQómics) recoge el cuarto y quinto libro. El sexto ya está hecho y el séptimo en proceso".

Como véis, tenemos muchas razones para no perdernos ese capítulo final de este fantástico cómic de aventuras.