Todas las multas comunicadas a los infractores de Madrid Central serán cobradas con independencia de que la medida se haya anulado, tal y como ha informado este martes el Ayuntamiento madrileño, quien ha precisado que la cantidad recaudada es de 1.393.000 euros en concepto de sanciones desde su puesta en marcha.

@@MEDIA[2089435,IMAGEN]

Además, todas las multas que ya han sido cobradas no serán devueltas. Si bien, una vez decretada la suspensión definitiva, las no comunicadas al ciudadano dejarán de contabilizar.



De esta manera, el Consistorio de Madrid entiende, pese al pronunciamiento del Tribunal Supremo conocido este martes que certifica la anulación de Madrid Central, que la zona de bajas emisiones sigue por el momento en vigor, y que las multas que ya hayan sido comunicadas al infractor no se devolverán. Así lo han explicado a Efe fuentes municipales, que argumentan que las multas ya cobradas o en su defecto comunicadas al sancionado son "actos firmes", y que por tanto se deben abonar.



El Supremo ha desestimado un recurso de Ecologistas en Acción contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de 27 de julio de 2020, por lo que esta decisión deviene firme, pero el Consistorio sostiene que el TSJM puede darle un plazo de hasta dos meses para ejecutar la sentencia.