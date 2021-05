Aumenta a plantación de eucalipto antes da entrada en vigor da lei que pode prohibila ata 2025

Os plantóns de eucalipto da variedade nitens son un dos produtos máis buscados esta primavera. En moitas comarcas é unha das principais opcións dos propietarios de terras que quedan sen uso polo peche de pequenas explotacións gandeiras ou os que xa non viven do rural pero seguen conservando as propiedades familiares.

Esta variedade, resistente ás xeadas, é unha alternativa ao abandono do monte e ao crecemento espontáneo de bosques autóctonos en comarcas do interior e de media montaña onde outras variedades non resisten.



Os viveiros tiveron que facer novas sementeiras

Nos viveiros que abastecen a estes propietarios detectouse un incremento da demanda dende o anuncio da moratoria, a principios de ano. A lei que a fará posible, chamada de "recuperación das terras agrarias", foi aprobada hoxe no Parlamento Galego cos votos favorables do PP, a abstención dos deputados do PSdeG-PSOE e a oposición do BNG.

As présas por plantar, antes de que entre en vigor, provocaron un renovado interese dos propietarios de montes.

Os viveiros tiveron que facer máis sementeiras e algún mesmo pediu novas remesas de semente aos seus proveedores australianos, tratando de ter listas as plantas antes de que remate a temporada, coa chegada do verán.