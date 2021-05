VerificaRTVE en 'De pe a pa' de RNE, con Pepa Fernández

En Las mañanas de RNE, de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 13:00 horas, Pepa Fernández presenta ‘De pe a pa’, un programa de información, entretenimiento, diálogo y entrevistas. Comienza con el repaso a las noticias junto a Eva Cordón y Ferrán Grau en la sección “Hilo de actualidad”. Dentro de ella, “El hilo de VerificaRTVE” te cuenta cada semana los bulos y campañas de desinformación que circulan. Verificamos por ti.

La etiqueta "pucherazo” ha sido una de las más utilizadas por las corrientes desinformativas durante la campaña electoral con más de 20.000 menciones en Twitter. Otros bulos de la jornada electoral están relacionados con el color de las papeletas , con su colocación y con la vigilancia del voto por correo . Estos días también tuvo mucho eco la captura falsa de una cuenta de Correos que negaba la existencia de las cartas con amenazas . Era un bulo. Correos lo negó y no hemos encontrado ese supuesto mensaje en los archivos de internet. Escucha la conversación entre Pepa Fernández y Myriam Redondo .

Esta semana ha habido muchos bulos sobre vacunación . En Asturias la Consejería de Salud ha tenido que desmentir una falsa convocatoria compartida por Whatsapp para vacunarse en un centro comercial. Sobre la importancia de la distribución justa de las vacunas ha hablado la activista Greta Thunberg , pero han tergiversado sus palabras inventando un nuevo bulo. Y en Madrid la campaña electoral ha subido de tono con el cartel de Vox sobre los migrantes menores solos y lo que le cuesta a la Comunidad de Madrid acoger a estos niños. No son 4.700 euros al mes, es un bulo. Te lo explica Borja Díaz-Merry .

(07/04/21) Bulos sobre Pablo Iglesias y los tres tenores

Un bulo afirmaba que Pablo Iglesias, exvicepresidente, no ha dimitido sino que le han cesado. En los decretos del BOE todas las salidas de altos cargos se reflejan como ceses. Asociada a esta idea han circulado bulos sobre el sueldo que cobraría Iglesias. No es vitalicio y al calcularlo nos sale una cifra inferior a la que se había publicado en redes. Pero no todo es política. En el caso del vídeo viral sobre los tres presuntos hijos de Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y Josep Carreras, sus padres son otros. Es un bulo. Te lo explica Borja Díaz-Merry a partir del minuto 10:02.