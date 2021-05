Calahorra, restos de una ciudad romana

Los restos de la antigua Calagurris Iulia Nassica llevan siglos enterrados bajo las calles y casas de Calahorra, la segunda ciudad más grande de La Rioja.

A veces, con tan solo excavar un poco, con cualquier pequeña obra, aparecen importantes monumentos históricos.

Circo romano y cloacas

No sólo se han encontrado restos como las termas, también un acueducto, un arco de medio punto o una de las joyas de la corona: un circo romano que fue referente en toda la zona norte de la

península ibérica.

De él, se conserva un drenaje, un muro semicircular que formaba parte del hemiciclo y varios vasos con escenas circenses que se repartían al público en los espectáculos que abarrotaban

esta instalación.

Pero hay más infraestructuras romanas que todavía están en fase de descubrimiento, como las cloacas.

Excavaciones arqueológicas de las cloacas romanas en la calle San Andrés en Calahorra JOSÉ LUIS ELGUEA / RTVE LA RIOJA

En la calle San Andrés, se excava un tramo de esta importante infraestructura subterránea. Eran el alcantarillado de entonces. Este sistema de desagüe, del siglo I D.C. era todo un avance de la época.

Para las ciudades romanas supone, según nos cuenta, Asun Antoñanzas, arqueóloga encargada de esta excavación, una mejora en su calidad de vida. El agua ya no corre por sus calles, con lo cual no tienes suciedades, no tienes enfermedades y supouso un avance más ne las poblaciones romanas.

En este municipio riojano tan rico en historia y monumentos romanos, cada civilización posterior, fue levantando sus propios edificios encima de los que erigió el Imperio que inauguró Augusto.