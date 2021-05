La compañía Blue Origin será la primera en realizar un vuelo turístico al espacio en julio durante unos minutos. Uno de los asientos a bordo se subastará al público en general, ha informado la empresa fundada por el multimillonario estadounidense Jeff Bezos.

“On July 20th, #NewShepard will fly its first astronaut crew to space. We are offering one seat on this first flight to the winning bidder of an online auction. Anyone can place an opening bid by going to https://t.co/6DpTdTxo36. #GradatimFerociter pic.twitter.com/jBMFYX7xHg“