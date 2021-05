Des de març de l'any passat, a l'inici de la pandèmia, cap creuer atraca als ports de les Balears. El sector, amb una mescla d’impaciència i esperança, proposa copiar l'experiència canària on, amb estrictes protocols sanitaris, les navilieres operen des del passat novembre. “A les Canàries hi ha tres o quatre vaixells setmanals, i no hi ha hagut cap tipus de problema”, assenyala Pedro Iriondo, delegat a Mallorca de la naviliera alemanya Aida. El Govern balear i altres comunitats autònomes costaneres preparen un full de ruta amb l’objectiu de restablir també els primers circuits, almenys entre ports espanyols, per al mes de juny.

Les normes encara s'han d'aprovar. Les consignatàries proposen PCR per embarcar i desembarcar a passatgers i tripulació. Les excursions a cada escala es farien sempre en grups bombolla. “Necessitam ja llançar un missatge als armadors de que és possible, que Espanya està oberta a operar almenys entre ports nacionals”, demana Beatriz Orejudo, presidenta de la Comissió de Consignataris de la patronal d’Empreses d’Activitats Marítimes.

Les destinacions competidores s'avancen a les Balears Dins del sector hi ha la preocupació de estar fent massa tard. Les grans empreses del sector no esperen, i moltes estan desviant ja les seves escales tradicionals al port de Palma a altres indrets de la Mediterrània, com Turquia, Grècia, Egipte o Israel. Temen que, quan tot hagi passat, els ports espanyols hauran perdut pes. “Els creueristes que havien de venir enguany es veuran obligats a explorar altres rutes, i segurament alguna d’elles tindrà èxit, i serà complicat recuperar-los”, lamenta Alfredo Serrano, director de l’Associació Internacional de Creuers. A més les rutes internacionals són les que realment funcionaven a les Illes, i per aquestes, encara no hi ha data de tornada.