Los dos periodistas españoles asesinados en Burkina Faso, David Beriain y Roberto Fraile, participaron en Morir para contar, un documental sobre periodismo de guerra, estrenado en 2018 y coproducido por RTVE, que este sábado emite 'La noche temática' en homenaje a ambos.

"Si te dedicas a esto, tienes que tener muy claro lo que quieres hacer y adónde vas, sabes el riesgo que conlleva", manifestó Fraile en la película. A su vez, Beriain agradecía el amor y apoyo de su familia a pesar de saber que podría pasar que "un día" sonase "el teléfono y dijesen que David no va a volver".

La cinta se centra en la figura de los periodistas, fotógrafos, cámaras y todos los profesionales los que se juegan su vida para contar los conflictos en todo el mundo. Es "una experiencia visual dura que sumerge a la audiencia en las profundidades del horror", aseguraba el crítico de Hollywood Reporter, Jonathan Holland, que a la vez lo definía como "extrañamente reconfortante".

Mónica G. Prieto, periodista que ha sufrido la muerte de su marido Julio Fuentes en Afganistán en 2001 y el secuestro por el ISIS de Javier Espinosa -padre de sus hijos-, en Siria en 2013, cree que "puede o debería poder evitar que se repita la historia como, por desgracia, se repite, y esa es nuestra mejor arma a la que aferrarse: somos útiles".

Beriain añadía que "en psicología existe un concepto que se llama 'umbral de excitabilidad' , es la cantidad de impulsos que necesita tu cerebro para reaccionar. Por eso se produce muchas veces ese fenómeno que no entiende prácticamente nadie que no lo haya vivido, en el que se dice '¿Cómo puede ser que lo pasen tan mal aquí, en su vida normal?' Pasa porque tardas mucho en volver a conectarte con las cosas sencillas y, a veces, hay gente que no lo consigue ".

El documental comienza señalando el sufrimiento de las familias de los reporteros de guerra. David aseguraba que él había tenido "la suerte" en la vida de que las personas que le han querido, le han "querido de la manera más hermosa y radical posible, que es libre. Aunque eso pueda significar que un día suene el teléfono y diga que David no va a volver. Y hay que entender que eso es una posibilidad, no es solo una forma de hablar ", reconocía.

"Yo me tomo mi trabajo como la resolución de una ecuación. Por un lado tengo el riesgo que asumo y por otro el resultado que obtengo. Si consigo minimizar el riesgo y maximizar el resultado he hecho mejor mi trabajo, porque asumir riesgos no es mi trabajo", aseguraba el navarro , que se definía como "un 'cagueta'". "No soy una persona valiente, pero creo que el miedo es necesario", afirmaba.

Maysun, fotoperiodista que le acompañaba, aseguraba: " La metralla no le cortó ninguna arteria, esa fue la suerte que tuvo porque tuvimos problemas en encontrar una ambulancia, si no hubiera sido por el compañerismo de ciertas personas no lo hubiera contado".

Fue alcanzado por metralla de una granada de mano en Alepo, Siria: "Cuando estábamos con la milicia del Ejercito Libre Sirio que intentaba atacar una posición de francotirador de Al-Asad, cuando uno de los milicianos se disponía a tirar la granada, no sé muy bien qué pasó, y le reventó. Cuando me levanté y vi que me había alcanzado la metralla, lo único que se me vino a la cabeza fue pensar en mis hijos y en vaya 'putada' les voy a hacer si no salgo de aquí".

El enviado especial a las guerras de Afganistán, Líbano, Irak o Colombia y ahora corresponsal en Washington de RNE, Fran Sevilla , lamentaba la pérdida de otro compañero: "Julio (Fuentes) decía que iba a ser su última cobertura". También se culpaba en el aspecto familiar propio: "Durante muchos años me he perdido la infancia de mis hijos "

El Mundo correspondent Javier Espinosa is greeted by his son as he arrives at the military airbase in Torrejon de Ardoz, near Madrid, on March 30, 2014. Two Spanish journalists taken hostage in Syria by an Al-Qaeda-linked group walked free after six months in captivity and were heading back to Spain today, their friends and colleagues said. Espinosa and Vilanova were seized on September 16 as they tried to cross the Syrian border to Turkey, the latest of scores of journalists captured while covering Syria's civil war. AFP PHOTO / POOL / PACO CAMPOS

Javier Espinosa, secuestrado en Siria junto a Ricardo García Vilanova , valoraba que "ser corresponsal te permite ver historia en primera persona" y la lección que pueden aprender sus hijos: "Yo quiero enseñarles que todo el mundo es importante, tanto un español como un sirio . Que no tienes que dejar de ir porque tengas una familia y lo más importante sea tu entorno, no. Que ellos sepan que su padre considera que hay una serie valores, como son dar la voz a los sirios y que está dispuesto a ir aunque sea más complicado".

El reportero de TVE ha cubierto los principales conflictos de los últimos 25 años, José Antonio Guardiola explica que "piensan que nuestro peligro es 24 horas al día, no ese momento en el que te paran en un control, te encañonan y es el único momento de peligro que has tenido en un día... Desde aquí (España) se vive mal ".

"Cuando me quitaron la venda se me saltaban las lágrimas , y eso que aún iba esposado y con diez tíos con armas alrededor. Pero piensas 'ya puedo salir de aquí'. Desde el avión de las Fuerzas Armadas buscaba a mi madre", afirmaba a propósito del momento de su liberación.

Secuelas del oficio

Sastre aseguraba que tras su secuestro ha tenido que superarlo: "Con tratamiento, intentando que no afecte al ritmo que quiero llevar. Lo estoy llevando como puedo y con la medicación". "Uno piensa que lo lleva bien pero a veces te despiertas con ataques de pánico, pinchazos en el pecho, palpitaciones, taquicardias...", finalizaba.

“Al volver de Afganistán me diagnosticaron depresión“

"Al volver de Afganistán me diagnosticaron depresión, es como si todo el cansancio de los casi ocho años que había pasado allí me llegara de golpe, no podía con mi alma, estaba totalmente cansada, como si me hubiera pasado un camión por encima", afirmaba Mónica Bernabé, la periodista española que más tiempo ha pasado viviendo y trabajando en ese país.

Julio Fuentes, asesinado en Afganistán en 2001, comentaba en delaraciones de archivo: "Siempre me gustó la cobertura de conflictos internacionales y siempre he intentado curarme las heridas lo mejor que he podido, anímicas quiero decir, lo que a veces llaman el famoso síndrome 'postrauma'. Pero abandonarlo definitivamente, no, porque, al fin y al cabo, esta es nuestra vida, nuestra carrera, y dejarlo a esta alturas... aún no me ha sucedido lo que tenía que haberme pasado para tomar esa desición".

Manu Brabo, secuestrado en Libia en 2011, bromeaba: "Todavía hay una colega en Asturias que cada vez que me ve, dice: '¡coño, el secuestrao!'". Pero también compartía la realidad que vives tras sufrir esa experiencia: "Tenía que lidiar con la persona que me había convertido en esos 44 días, que no encaja en el mundo de toda la vida. Hay un desajuste de la hostia. Y llega un momento que te notas que estás apartado del todo"

Lobo, pedía "un cierto acompañamiento. Cuando regresas, muchos amigos te dicen: 'Cuéntame, ¿cómo te ha ido?' Pero es una pregunta retórica porque en realidad les da igual y tú no tienes palabras para contar cómo te ha ido porque acabas de regresar y cuando pasan unas semanas, un mes, tienes palabras y ya a nadie le interesa".

“Si tuviera 20 años en lugar de 61, volvería a hacer periodismo“

El periodista de El País mencionaba "una investigación sobre periodistas de guerra anglosajones: un 25% tiene estrés postraumático". Pero concluía con un mensaje positivo: "Si tuviera 20 años en lugar de 61, volvería a hacer periodismo, haría exactamente lo mismo".