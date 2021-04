Documentos TV, 35 años contando las mejores historias y apostando por la producción propia al servicio público

Es difícil hablar de aquello.

Solo sé que nuestra ciudad era muy bonita.

Rosas, castaños

Castaños en flor y montañas de cenizas de color escarlata.

Nos embriagaba el olor de las rosas.

La ciudad de Prípiat estaba pensaba inicialmente para 80000 personas.

Así es como se construyó

y esta fue el diseño original.

La central nuclear de Chernóbil estaba a dos kilómetros y medio

de las afueras de la ciudad de Prípiat.

Yo vivía allí, mi hijo nació allí, mi hija creció allí.

Aquel era mi hogar, mi ciudad.

Nosotros lo construimos.

Y todo se vino abajo en un momento.

¡Qué emociones me suscita aquello!

Prípiat también era una ciudad de rosas.

Y según las estadísticas, por cada 49.000 personas

había treinta mil rosales.

¡Treinta mil!

Solo hay que imaginarse cuántas rosas era eso.

Era un trozo de cielo.

Recuerdo que aquella mañana salí a la calle

y reinaba el silencio absoluto.

Todo el mundo dormía y nadie sospechaba

que se había producido un gran desastre.

El 26 de abril, lo que había sido nuestro orgullo

se convirtió en nuestro dolor.

Después de la tragedia de Chernóbil se procedió a evacuar de sus casas,

colegios y guarderías a muchas personas que se encontraban

en un radio de 30 kilómetros con respecto a Prípiat.

La ciudad fue evacuada en dos horas.

La situación era muy incierta.

Ni siquiera dijeron cuánto tiempo se evacuaría a la población.

Avisaron de que hiciéramos acopio de comida para tres días.

Nada más.

¡Atención, atención!

En relación con un accidente que ha tenido lugar

en la central nuclear de Chernóbil, se está formando un entorno

radiactivo adverso.

Con el objetivo de velar por la seguridad de la población,

y de los niños principalmente, será necesario llevar a cabo

una evacuación temporal de la población

a las ciudades vecinas en la región de Kiev.

Se les recomienda que se lleven su documentación,

lo más esencial y también algo de comida.

Por eso la gente se marchó tal cual estaba vestida por casa.

Algunos incluso dejaron a sus mascotas tras darles comida

para un tiempo.

Muchas personas se marcharon dejando su dinero, sus joyas

y sus pasaportes.

Incluso se marchaban en chanclas.

Lo que no sabían es que la evacuación sería para toda la vida.

Ha quedado documentado que antes del accidente,

en este paraíso la gente vivía cerca de la naturaleza y la respetaba.

Era un lugar utópico en el que la ciencia,

el progreso humano y la naturaleza se daban la mano y vivían en armonía.

Justo después del accidente hubo mucho interés

por rodar noticiarios cinematográficos y crónicas,

y los directores de cine se sintieron de alguna manera

empujados a grabar aquellos momentos, pensando en futuras generaciones.

Fue un enfoque muy optimista, y aquellas imágenes se emplearon

para construir un marco heroico.

La extinción del incendio en el reactor y la evacuación

de las víctimas de la radiación al hospital de Kiev o de Moscú

no fueron más que el inicio de todo.

Tenemos muchas colecciones de DVD, incluidas 15 grabaciones

sobre Chernóbil que se grabaron en Ucrania entre 1974 y 1994,

cuando Ucrania consiguió su independencia.

La portada es muy conceptual y a primera vista

es casi irreconocible,

pero es una foto de Vladimir Schevchenko

que fue el primer director de cine en ir a la zona de Chernóbil

a grabar con su cámara.

Falleció y no pudo participar en el estreno de su película.

Es la primera gran víctima del desastre de Chernóbil.

Se habla a menudo de las consecuencias negativas

de Chernóbil, pero Chernóbil también aceleró la desintegración

de la Unión Soviética y frenó la proliferación

descontrolada de la llamada «energía nuclear pacífica»,

una energía que en realidad es bastante peligrosa.

Creo que la humanidad utilizará la energía nuclear,

pero no tanto como se pensaba en la década de los 70,

porque se asocia con muchos problemas.

La gente cree que la energía nuclear es más beneficiosa

para el medio ambiente, que utilizar combustibles fósiles.

Pero el gran problema de la energía nuclear

es que crea mucha basura nuclear,

y no se sabe qué hacer con esa basura.

En el cuarto piso podrán ver la tienda de ultramarinos

y el centro comercial Arcoíris.

Hoy, Chernóbil es el destino turístico más popular de Ucrania.

Todos los que visitan Ucrania quieren ir a Chernóbil.

En los últimos tres años, el número de turistas

que han visitado la zona de Chernóbil se ha duplicado

con respecto al año precedente, y el año pasado nos visitaron

cerca de 40 000 personas de todo el mundo.

Hay días en los que recibimos a unas 300 personas

en la zona de Chernóbil.

A veces son más y otras, menos.

Ha habido días de hasta mil personas en un solo día.

Hoy, cuando visitas la zona de exclusión,

te encuentras algo parecido al centro de cualquier ciudad,

tanto de Nueva York como de Moscú o Kiev.

Ahora es una especie de Disneyland

muchos turistas, fotos, fotos, y más fotos por todas partes.

¿Es el espíritu de un lugar completamente abandonado?

No.

La gente viene por distintas razones, de lo más variopintas.

Pero la principal es ir a ver la ciudad de Chernóbil.

A la gente le gusta ver a los urbexers

o exploradores de lugares abandonados.

hacer urbex en Europa significa explorar edificios abandonados,

lugares abandonados, y eso incluye subir a los tejados, escalar tejados,

pero también turismo industrial, es decir, visitar plantas, fábricas

e instalaciones abandonadas.

Los viajes a la zona de exclusión son una parte

de la experiencia de exploración.

Este tipo de escalada técnica tan especial es fantástica

para establecer lazos con otras personas.

Gusta y se disfruta mucho.

Mucha gente viene aquí porque ha jugado antes al videojuego

que se ubica en la zona de Chernóbil.

Se han fijado en algo en concreto del juego y viene aquí a verlo

en primera persona.

Hay una película, Stalker, dirigida por Tarkovsky

y está basada en el libro Picnic extraterrestre.

El autor del videojuego escogió el accidente de Chernóbil

y se concentró en la zona de Chernóbil,

combinando aspectos de la película y del libro.

Eso fascinó a mucha gente, que empezó a decir:

«Quiero ir a verlo, lo que he leído, lo que he visto

y a lo que he jugado».

La gente que va a Prípiat altera las habitaciones y se saca fotos

en ellas, y así destroza cosas que nadie debería tocar.

Muchas gracias.

Muchas gracias.

Si entro en una misma habitación siete veces,

cada una de ellas veo cambios.

La gente trae de todo, por ejemplo algunas personas dejan muñecas

en las camas, pero es obvio que la cama tiene 31 años

y está destrozada y que la muñeca es nueva.

Es una fuente de ingresos para el negocio

y para la gestión de la zona de exclusión de Chernóbil,

porque con ese dinero procedente del turismo se paga el salario

de los trabajadores de la zona de exclusión.

El año 2014 fue un año muy malo para Ucrania, pero los trabajadores

de la zona de exclusión mantuvieron su puesto y su salario,

Mucha gente ve la zona de exclusión como una fuente de ingresos.

Eso incluye la deforestación, la recogida de metales y el turismo.

Esto tiene un impacto muy negativo en la zona.

La gente recoge toneladas de chatarra, que forman parte

del legado histórico de la planta nuclear de Chernóbil.

Es muy importante que se pueda mostrar la zona tal cual estaba,

y que se pueda seguir haciendo,

pero sufre alteraciones continuamente y se está echando a perder.

En los últimos once años, la zona ha cambiado radicalmente.

Esperamos conservar al menos varios edificios.

La zona es un lugar de recuerdo para nosotros.

Probablemente seamos los únicos que gastamos nuestro propio dinero

en cámaras y en drones.

Invertimos nuestros fondos en viajar al lugar para sacar fotografías

mientras siga en pie.

Nuestra función es documentarlo, al menos de manera visual,

para que se lo podamos enseñar al mundo; hacer algo significativo.

Yo creo que la mejor experiencia es grabar Prípiat de noche:

el lugar está vacío, en la zona reina la paz y la tranquilidad

y brillan la luna y las estrellas.

Hay una señal en el bar de Prípiat, y la vía láctea

empieza desde esa señal.

Nadie ha hecho nunca esa fotografía y tendría un valor incalculable.

El turismo posterior al accidente radiactivo constituye

un nuevo fenómeno para nuestra civilización,

porque no se trata de visitar una ciudad

con un entorno tradicional, sino que la gente

visita un entorno peligroso.

Y cuando digo peligroso

no lo digo solo en términos radiactivos,

porque la zona de Chernóbil, por ejemplo,

incluye los peligros de un bosque salvaje en el que el turista

puede encontrarse fácilmente con una manada de lobos, jabalíes

o alces, es decir, animales de cierta envergadura.

O por ejemplo, caballos de Przewalski que están en peligro de extinción.

Hoy, en la zona de Chernóbil, la fauna es más peligrosa

para los turistas, que la propia radiación.

El número de animales ha aumentado todo lo que permite el entorno.

Hemos documentado cerca de 400 especies de vertebrados

en la zona.

También hay numerosas especies poco comunes que han recuperado

un número aceptable de ejemplares.

Ahora se trata de una gran reserva europea de fauna y flora,

pero no de un parque safari radiado, como muchos creen.

En esta zona sientes algo

que no se puede describir con palabras.

La naturaleza ha logrado superar la radiación y las consecuencias

del desastre de Chernóbil que han ahuyentado a las personas,

porque no pueden vivir allí.

La naturaleza ha recuperado su espacio e incluso ha mejorado.

¿Qué es lo que más me impresionó la primera vez que fui?

Recuerdo que estaba a punto de salir el sol y escuché a los lobos aullando

desde el Bosque Rojo.

En ese momento te asustan los animales, los vigilantes,

la radiación

No tiene olor y no tiene color.

Pero tiene voz.

Es esta.

Todo el mundo sabe cómo es una señal de radiación;

todo el mundo sabe que es sinónimo de peligro, pero nadie sabe

qué significa.

Se trata de un isótopo, un átomo descompuesto.

Se ve el núcleo y, a su alrededor, tres rayos que representan

los tres tipos de radiación: alfa, beta y gamma.

La radiación Alpha es muy potente y contiene partículas radiactivas

muy potentes.

Por suerte no es muy habitual en la zona de Chernóbil estos días,

porque como son tan pesados suelen viajar por el suelo.

La radiación gamma es la principal radiación a la que estamos expuestos

en la zona de Chernóbil.

Por suerte no es tan peligrosa, porque el cuerpo es capaz

de eliminarla.

La radiación beta es algo más preocupante,

porque el cuerpo humano es incapaz de eliminarla.

Algunas plantas recogen la contaminación radiactiva

de manera diferente.

El pino lo hace de una manera, el manzano, de otra.

Puedes comerte una manzana, pero tienes que limpiarle la piel

y el corazón.

Los champiñones son muy peligrosos.

El agua más peligrosa de Prípiat se encuentra cerca del hospital,

donde estaba el puerto de Prípiat.

Tras la explosión, la prioridad fue la extinción de los incendios

en la planta de Chernóbil.

Los primeros en llegar fueron los bomberos,

y mientras desarrollaban sus funciones se expusieron

en gran medida

toda su ropa y calzado se impregnó de radiación.

Cuando los llevaron al hospital,

las enfermeras les retiraron los zapatos y la ropa

y llevaron ese material al sótano, donde todavía sigue.

Continúa siendo material muy radiactivo

porque, como se puede uno imaginar, todas las partículas presentes

en el momento de la explosión se encuentran ahora en el sótano.

Estamos en el sótano del hospital.

Este calzado está ahora infectado.

Cuando se produjo el accidente, cuando se produjo la tragedia

en la central nuclear nos llamaron urgentemente.

Admitimos en el hospital a muchos trabajadores

que llegaron con quemaduras.

Todos venían con náuseas, vómitos y mareos.

Les hicimos un lavado de estómago y tratamos las quemaduras

como solíamos hacerlo.

Eran personas que habían estado expuestas a la radiación,

y muchos tenían heridas graves.

En el hospital hay un trozo de tejido que se encontraría en el casco

de un bombero.

Medimos esa pieza y tenía unos 25 o 26 microsieverts

por hora.

Si vas solo y abres las puertas que no debes o te quedas

en un determinado lugar más tiempo del adecuado, puede ser peligroso.

En este momento, los niveles de radiación en la zona que visitan

los turistas son mil veces más bajos que los que registré yo mismo

hace treinta años.

El guía de cada grupo lleva al menos un contador Geiger

para mostrar a los turistas cuál es la dosis acumulada,

que es tan alta como la dosis total registrada en la ciudad de Kiev

en dos o tres días, o como la registrada

durante un par de horas de vuelo en un avión.

La radiación que reciben los turistas de camino a Chernóbil es superior

que la que experimentan allí mismo.

Se especula mucho acerca de lo peligroso o lo seguro que es,

pero lo que sabemos a ciencia cierta es que es inestable.

Cada pieza nuclear tiene una masa distinta

y se puede mover a una velocidad diferente,

dependiendo del viento y del sol.

En la zona de Chernóbil, el cambio es una constante.

Lamentablemente es verdad:

en esta zona hay muchos lugares muy peligrosos.

El lugar más famoso es el reactor número cuatro.

Se trata de una tumba que fue cubierta

con el llamado Nuevo Sarcófago Seguro.

Y el segundo lugar más peligroso es el Bosque Rojo,

que contiene una gran cantidad de isótopos radiactivos.

Tuve la suerte de recorrer el famoso Bosque Rojo, donde hace 30 años

los niveles de radiación eran espeluznantes.

Estuve allí hace seis años.

No puedo afirmar que afectara de alguna manera a mi salud.

El año pasado y el anterior fueron los peores,

cuando ardió el Bosque Rojo.

Sucedió cerca de Prípiat, donde está el lugar más radiactivo.

La radiación y la radiactividad existen, igual que existe la salida

y la puesta del sol.

Eso es innegable.

Lo único que puedes hacer es cooperar.

Es posible vivir con radiación, pero primero hay que entenderla.

Yo llegué aquí en mayo de 1988 y me quedé 21 años.

Diez de ellos los pasé en el equipo de detección radiológica por imagen

del sarcófago de la planta de Chernóbil.

Y cuando empecé a trabajar en la tercera unidad, lo que quería

era ver y entender en primera persona qué había pasado.

Prácticamente todas las visitas eran ilegales, y todas las visitas

guardaban relación con una excesiva radiación.

Obviamente las dosis no quedaban registradas.

Había un acuerdo tácito.

No era una violación, sino casi un delito a ojos

del equipo gestor.

Nadie puede saber qué les pasó a aquellas personas

porque ya han pasado 30 años.

Distintos cuerpos,

distintas formas de afectar a cada uno

Pero cerca del 80% de los merodeadores no se preocupan

por la radiación.

Un stalker o merodeador es una persona

que entra en la zona restringida por su propia cuenta y riesgo

desoyendo las normas, y que regresa.

La radiación solamente mata a quien la teme.

Los merodeadores tienen un dicho: «Sin un contador geiger

llegarás más lejos».

No en todos los territorios de la zona de exclusión

la contaminación es muy alta.

Muchos merodeadores comen frutos del bosque, pero lo hacen

a 30 kilómetros de allí.

Hacerlo a diez kilómetros es una locura.

El agua puede estar contaminada, pero los ríos de dentro de la zona

de exclusión están ahora limpios porque las partículas

se las ha llevado el río al cabo de 30 años.

Los merodeadores saben dónde puedes recoger agua y filtrarla,

y en Prípiat hay lugares en los que puedes recoger mucha agua.

Es agua subterránea y está muy limpia.

En este momento necesitamos agua y vamos a conseguirla del sótano

de un edifico de Chernóbil.

De aquí es de donde sacamos nuestra agua para beber.

Y parece que está limpia.

Sí.

Así que no es radiactiva,

por lo que es buena señal.

Ahora solo tenemos que filtrarla, porque esta planta

está algo oxidada.

A los turistas legales, a los guías y a los operadores

les interesa reducir el número de merodeadores,

porque ese es su negocio.

Asustan a la gente para que utilicen sus servicios e intentan subrayar

que son necesarios.

La primera vez que fui a la zona me dijeron que no podría ir

sin un guía, que yo no era nadie, que los lobos acabarían conmigo,

que los militares me pegarían un tiro o que moriría por sobreexposición.

Nuestra relación con los guías es tensa, porque sus líderes

tratan con desprecio a los merodeadores.

Creen que ensuciamos la zona y nos tratan

como si fuéramos una amenaza.

A veces, cuando pasan por delante, simplemente nos saludamos,

intercambiamos unas palabras y luego ellos se van por un lado

y yo, por el otro, y listo.

Es decir que no llamo a nadie ni informo de su presencia.

Igual debería, pero no lo hago.

A las empresas legales no les gustan los merodeadores,

pero algunos merodeadores trabajan ahora como guías en esas empresas,

y cuando ven a un merodeador recuerdan tiempos pasados

y quizá hasta se ablanden y le dan un poco de agua.

Es genial que hayáis venido en invierno, porque no hay vegetación

y es posible verlo casi todo.

En algún momento me imagino que dejaré este trabajo

y vendré a visitar Chernóbil, pero no como guía,

sino como turista o visitante.

O como merodeadora, ¿por qué no?

Esto es del año 2000, que fue cuando escuché

por primera vez que los que visitaban ilegalmente la zona recibían

el nombre de merodeadores.

No me gustó, me pareció mal.

Un merodeador, según los hermanos Strugatsky, era un delincuente,

un ladrón que visitaba la zona para llenarse los bolsillos.

Ahora significa algo totalmente distinto.

El problema para un merodeador es lograr entrar

en la zona restringida

y evitar todos los elementos de seguridad, todas las patrullas,

los puntos de acceso y las torres, por ejemplo, y que nadie le vea.

El camino ilegal que conduce hasta la zona de exclusión

tiene entre 35 y 50 kilómetros, depende de la ruta.

Cada ruta es distinta

mayor o menor dificultad y número de árboles,

ciudades en las que puedes pernoctar, cantidad de policías

que te puedes encontrar por el camino

La central nuclear está vigilada por las fuerzas especiales

del ejército,

y si la policía descubre a un grupo de personas,

te puede detener y puedes terminar en la cárcel.

Hace ocho años era difícil entrar en la zona de exclusión.

Al cabo de cinco o seis años ya era posible encontrar

grupos ilegales de 15 o 20 personas en la zona de exclusión.

Los más jóvenes suelen hacerlo para demostrar que son fuertes,

que pueden pasar el alambre de espinos,

dar esquinazo a la policía

o sacar un fotón desde un tejado.

A algunos merodeadores les interesa mucho la historia soviética

y toda la historia nuclear.

Geografía física.

URSS 1982.

¿Cómo puede estar tan bien conservado?

Ahora hay muchos merodeadores de Polonia, de Alemania y de Francia,

pero son más bien turistas.

Los primeros merodeadores, que de verdad exploraban la zona,

eran de Ucrania, Bielorrusia y Rusia.

En Rusia se suele decir que «con ellos puedes llegar

adonde quieras».

Son buenos compañeros de viaje y con ellos sabes

que no habrá problemas para regresar, porque son buena gente.

Si vas habitualmente a la zona de Chernóbil y te quedas en Prípiat,

lo normal es tener tu centro de operaciones.

Allí dejas la comida que no vas a necesitar

durante el camino.

A veces te topas con clanes de merodeadores y en ocasiones

se pueden producir conflictos entre ellos.

Si te metes en el piso de alguien en Prípiat

y te llevas productos que han dejado las personas

que lo han acondicionado,

a esas personas no les hará ninguna gracia cuando se enteren,

y eso puede ser una fuente de conflicto.

Estas fotos son del día de Año Nuevo de 2016 en la zona de exclusión.

Las saqué yo con una antigua cámara soviética.

Fotos en un pueblo, fotos caminando,

esta es en el centro de Prípiat.

Aquel invierno hizo muchísimo frío, veinte o menos 24 bajo cero.

Una noche hizo menos veintiocho,

y cuando quisimos regresar al pueblo

en el que pasábamos la noche no conseguimos encontrar

nuestra casa.

Tuvimos que pasar la noche a la intemperie.

Soy merodeador, y he conocido a gente

que ha violado las normas de seguridad sobre la radiación,

por ejemplo encendiendo hogueras con troncos de la zona.

Al parecer habían medido los niveles de la madera con un contador geiger

y los resultados eran aceptables, por eso echaron la madera al fuego,

pero claro, no habían pensado que los niveles de radiación

aumentarían hasta veinte veces.

Sin duda el bosque es un gran almacén de radioisótopos,

porque cuando los isótopos entran ya no salen de ahí.

Cuando el cesio o el estroncio radiactivos entran en un árbol,

ya no salen de él.

Cuando el árbol se muere, se descompone, y todo pasa al suelo.

Es curioso que, en invierno, estás totalmente solo

porque el 90% de los merodeadores se mueren de miedo

y no están preparados.

Muchos merodeadores beben desmesuradamente.

Es una forma de desconectarse.

Beben vodka, más o menos un litro de vodka

por cada diez kilómetros de viaje.

A mí eso no me parece bien.

Dices que eres merodeador, pero ¿qué significa realmente?

Un merodeador es una persona

que ha entrado ilegalmente en la zona.

¡Ilegalmente!

¿Cómo voy a aprobar algo así?

Es decir, directamente se saltan la ley.

Dentro de diez años tendrán cáncer.

¡Dios no lo quiera, por supuesto!

Pero puede pasarle cualquier cosa.

Esa zona puede ser muy peligrosa.

La radiación ni se siente ni se ve ni se huele.

Tan solo la detecta un dosímetro.

Si lo enciendes, claro.

Resulta una experiencia personal muy interesante.

Está claro que es muy duro recorrer más de 30 kilómetros,

cruzar un río, esquivar a los vigilantes, y al final,

llegar a la ciudad de Prípiat y sentirte un héroe.

Y puedo llegar a entenderlo.

Pero he de decir que los merodeadores tienen dosímetros y no son tontos,

o al menos son tan tontos como cualquier otra persona.

Simplemente es que tienen una visión más abierta que otras personas

sobre los riesgos de la radiación.

En este momento nuestro objetivo no es tanto suprimir esas ganas

y ese movimiento, porque ya es un movimiento y una subcultura.

Nos juntamos por primera vez en febrero.

Era invierno y vino mucha gente.

Decidimos hacerlo al aire libre para que la gente pudiera oírlo todo.

Mi último viaje concluyó el 2 de agosto de 2017.

Fue mi visita número cincuenta, todo un aniversario.

Era la primera vez que estaba en la zona de exclusión.

Regresé unos días después.

Llevaba años soñando con ese viaje y mi sueño se hizo realidad.

Mis padres se oponían, porque saben que hay radiación.

Ellos se marcharon de allí hace veinte años,

y ahora su hijo quería regresar.

Para nosotros, la zona está viva.

De hecho, la mayoría de merodeadores considera la zona

como si fuera un organismo vivo que nos podría castigar

si lo tratásemos mal.

Es un lugar sagrado y lo tratamos como si fuera un templo

Siempre que regreso de allí tengo ganas de volver y descubrir

si hay algo nuevo.

Es un lugar muy especial.

Un lugar al que siempre quieres volver.

Cuando empecé a ir a la zona no había muchas merodeadoras,

o al menos yo no conocía a ninguna.

Pero en 2017 el número de mujeres ya había aumentado mucho.

Ahora ya no me cuesta encontrar a una chica que quiera hacer

la travesía conmigo.

Todavía no he tenido la oportunidad de ir, pero mi intención es hacer

mi primera visita la próxima primavera.

Es algo que me resulta muy interesante

y que me atrae enormemente.

En primer lugar, me interesa, cómo no, ver el reactor,

la ciudad abandonada y el radar Duga al que se puede subir.

Quizá uno de los mejores lugares de la zona es el Duga.

Es una estructura única.

Solo hay tres radares como este en toda la Unión Soviética

y este es el único que existe en la zona de exclusión.

Es un receptor.

La catástrofe de Chernóbil lo ha salvado para nosotros.

La zona es un lugar romántico.

Este lugar nos ha unido.

Solemos ir allí para disfrutar de su atmósfera.

Damos un paseo, descansamos, visitamos ciudades

y pueblos abandonados

Notas cómo te sube la adrenalina cuando lo ves de primera mano

y sientes la atmósfera de Prípiat por la noche, cuando subes

por la noche al piso 16 de un edificio en una ciudad fantasma

en la que no hay ninguna luz encendida,

cuando miras al horizonte,

donde está la central nuclear de Chernóbil,

que está encendida, como si fuera una enorme nave espacial.

Otros merodeadores cuentan otras historias.

Los padres de muchos de nosotros fueron los que retiraron todo.

La catástrofe de Chernóbil requirió el trabajo

de 300 000 limpiadores para despejar los restos de la catástrofe.

En 1986 y 1987: trescientas mil personas.

Para limpiar el tejado del tercer bloque y lo que quedaba

del cuarto bloque se quiso activar unos robots especiales

que se empleaban para limpiar desechos radiactivos

cerca del cuarto bloque.

Sin embargo no fue posible, porque los altos niveles de radiación

los habían estropeado.

Por esa razón se optó por utilizar a personas: soldados.

¡Atención, equipo!

Coronel, el escuadrón del óblast de Dnipropetrovsk

ha llegado a Chernóbil para eliminar las consecuencias del desastre

de la planta nuclear de Chernóbil.

Los jóvenes que realizaron la descontaminación

recibieron el nombre de biorrobots.

Aquellos cadetes subieron corriendo a lo alto del sarcófago

y en dos minutos echaron abajo tres o cuatro paladas

de la superficie expuesta, y salieron corriendo.

Para algunos resultó letal.

La liquidación pervive.

La historia de Chernóbil es una de las historias más profundas

y duras del período soviético, de Ucrania y de todo el mundo,

porque los primeros días y semanas se intentó ocultar información

sobre lo que había sucedido en aquella catástrofe.

Glasnost también es sinónimo de libertad de expresión

sobre cuestiones profesionales que afectan a la vida y a la salud

de nuestro pueblo.

Ahora hay más de veinte plantas nucleares en Ucrania,

por lo que cualquier residente tiene derecho a saber cómo funcionan.

Levantaron centrales nucleares a pesar de que en los reactores

de sus proyectos había incluso 40 defectos.

En Rusia hay una palabra para definir una edificación

hecha a toda velocidad.

Algunos reactores fueron construidos en cuatro años,

porque el equipo de constructores se empeñó en sacarlo adelante.

Sin embargo, no era algo seguro, y la calidad del resultado final

no fue el mejor.

Yo no tengo ninguna duda de que en Chernóbil murieron

más personas por suicidio que por las enfermedades provocadas

por la radiación aguda.

Es cierto que se produjo un aumento en el número de cánceres,

debido a un intenso estrés psicológico causado por el hecho

de saber que se estaba recibiendo radiación o que uno vivía

en una zona contaminada.

A consecuencia del estrés, de las depresiones

y de las dificultades económicas, las defensas bajan

y eso puede resultar fácilmente en un aumento del número de cánceres.

Pero no están provocados directamente por la radiación.

La gente cree que si no ve la radiación es porque no existe,

pero no es cierto.

Creo que muchos de los que lucharon contra el fuego aquel 26 de abril

vivieron pocas semanas o meses más,

pero los limpiadores desconocían en gran medida

el grado de peligrosidad.

Mi padre fue uno de ellos.

Empezó con un contrato de un año y lo fue ampliando.

Me imagino que mi madre tendría mucho miedo,

pero lo que me ha contado es que habló con mi padre

sobre lo peligroso que era su trabajo,

pero que él continuó trabajando allí porque estaba bien pagado.

Trabajó allí cuatro años y luego regresó a Kiev,

ya bastante enfermo.

Falleció seis años más tarde.

A mí la radiación es algo que da mucho miedo.

Yo fui uno de los limpiadores del accidente de Chernóbil.

Puedo afirmar que se ocultó mucha información sobre cuestiones

de salud.

Lo viví en primera persona.

Acudíamos a los servicios médicos, pero no indicaban correctamente

los datos sobre la radiación que estaba recibiendo la gente.

No nos podemos permitir cometer errores.

Si me alejo un paso de las normas establecidas,

pueden suceder cosas terribles.

Por eso, por las altas dosis de radiación, los turnos de trabajo

duran pocos minutos.

A veces ponía el dosímetro precisamente en puntos

en los que la radiación era muy alta, porque necesitaba pasar un tiempo

con mi esposa, que estaba embarazada.

Lo entregaba con la esperanza de que dijeran que la exposición

era excesiva y que me enviarían de vuelta a Kiev.

Sin embargo, cuando volvía a Chernóbil

para recoger el mismo dosímetro, me decían que mis cantidades

eran correctas.

Yo era ingeniero, acababa de licenciarme.

Me habían confiado tareas muy comprometidas y era tan ingenuo

como los merodeadores actuales.

Conservo una fotografía muy poco habitual.

Estoy al lado de las unidades cinco y seis, a poco más de diez metros

de los reactores tres y cuatro, los que explotaron.

Esta es una medalla por ser uno de los limpiadores del accidente.

Slavutich se fundó un año después del desastre.

La idea era construir una ciudad en la que pudieran vivir

los trabajadores de la planta.

Pero tenía que estar fuera de la zona de exclusión

y debía ser fácil acceder a ella desde la central.

Estoy convencido de que esta ciudad es especial,

precisamente porque está habitada por héroes.

Este es un monumento en su memoria.

Puede que no haya otro igual.

Aquí están las almas de los que sacrificaron su vida

para que nosotros pudiéramos vivir,

y en este icono podemos ver a varios niños retratados.

El obispo Longin se preocupó mucho por los niños que habían contraído

alguna enfermedad por causa de la tragedia de Chernóbil.

Conozco a muchas personas que han venido a la zona de Chernóbil

y han encontrado la inspiración aquí, en este lugar y en esta atmósfera.

Lo cierto es que la atmósfera me impresionó.

Era la localización perfecta para organizar en ella

talleres de fotografía, porque aquí puedes enseñar a los alumnos

cómo profundizar en un sentimiento y transformarlo en imagen.

Algo que también me llamó mucho la atención en la zona fue la calma

que se respiraba.

En Chernóbil me centré en levantar una instalación al lado de la noria,

con cintas de goma.

En las obras de arte, lo más importante es el nombre.

El nombre de la instalación es Fukushima,

porque allí tienen el mismo problema.

Deberíamos centrarnos tanto en Chernóbil como en Fukushima.

Hoy vemos el resultado del desastre de Chernóbil.

Una planificación insuficiente llevó a Fukushima.

Tan solo dos semanas más tarde, nuestros sistemas de observación

registraron: yodo, 131 Cesio, 134; Cesio 137,

y otros radioisótopos accidentales.

16 días bastaron para que los radioisótopos de Fukushima

volasen por toda Eurasia, por todo el continente

y por todo el territorio.

Desconocemos cuándo tendrá lugar el próximo desastre

en una central nuclear, pero hay algo que no admite dudas

sucederá.

La cuestión es cuándo, nada más.

Recibimos a muchos visitantes de Japón, y especialmente

de la zona de Fukushima.

No solo turistas al uso, sino también autoridades destacadas

que estudian cómo es nuestro turismo después de sufrir

un accidente radiactivo

y cómo eso ha contribuido a la recuperación económica,

psicológica y social de la zona afectada por el accidente.

Prípiat y Chernóbil son una droga

quien lo experimenta una vez quiere volver

y visitar otros lugares.

Para mí esta zona es una vía de escape de la civilización.

Soy una admiradora de la cultura posapocalíptica.

Es increíble ver una ciudad abandonada

y tomada por la naturaleza.

Hasta se respira un aire diferente aquí.

Hay que vivirlo para comprenderlo.

El bucle que va del paraíso a la catástrofe, luego a la pesadilla

y al trauma y de ahí de nuevo al paraíso convierte este lugar

en el destino idóneo para turistas.