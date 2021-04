E. Pardo Bazán foi a primeira muller do mundo en escribir novela policiaca

Foi escritora prolífica e tamén lectora empedernida. Lía a Conan Doyle pero parecíalle que aos seus personaxes lles faltaba complexidade psicolóxica. Emilia Pardo Bazán xa se atrevera coa novela negra cando escribira "La gota de sangre", dez anos antes de que empezara a publicar Agatha Christie, converténdose así na primeira muller da literatura universal en estrear este xénero. Inventou a Selvas, un Sherlock Holmes máis castizo co inglés, e decidiu darlle unha segunda parte. "Quería escribir a novela policíaca perfecta, pero non o conseguiu ou alomenos a ela o resultado non a convenceu", explica o editor do libro que agora sae á luz, José María Paz Gago.



A obra levaba anos nos arquivos “Os escritos estaban vellos e tiñan humidade. Houbo que traballar horas, descifrar, para sacar adiante esta publicación“

Hai 50 anos chegaba á Coruña o legado que a filla de Pardo Bazán lle doaba á Real Academia Galega. Mobles, roupas e libros. No medio de todo ese material había 170 "cuartillas" escritas a máquina, "porque a dona Emilia lle gustaba escribir a máquina e sacar fotos con cada un deses aparellos que ía adquirindo, cada cal máis moderno, para parecer unha escritora de verdade", explica o editor. "Os escritos estaban vellos e tiñan humidade. Houbo que traballar horas, descifrar, para sacar adiante esta publicación".