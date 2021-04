Más de cien plantas exóticas invasoras en El Hierro

Las plantas exóticas invasoras de las islas son muchas más que el popular rabo de gato, una especie que se ha convertido en una auténtico estorbo en Canarias. Sólo en El Hierro se han detectado más de cien. Un tajinaste del Teide o un simple cactus que pueden representar una seria amenaza si se les saca de su hábitat.

Una planta conocida como alfiler de Eva no desentona pero realmente no debería estar en el Hierro. Lo plantaron sin saber que somete a las especies autóctonas. Por eso mejor erradicarlos. Su lugar es ocupado por el endémico cardón. Un mal que no deja de crecer y que procede de varios frentes.

El capataz de la empresa pública Gesplán, que se encarga de erradicarlas nos explica que las empresas de jardinería a veces suministran plantas que desconocen que son invasoras y luego "la gestión de los residuos que muchas veces están provocando vertidos incontrolados en algunos puntos que suelen ser también vectores de entrada de algunas especies invasoras".