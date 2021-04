Son moitos os que estes días observan na Ría de Pontevedra o ambiente propio dunha vibrante película bélica. Son os “boinas verdes” da Armada.

”Galicia ofrécenos un escenario moi realista para determinados teatros. Os cambios de mareas, as correntes e altura de ondas permítenos acadar un nivel de adestramentos moi necesario para nós”, explica o coronel Pedro Martínez, Comandante da FGNE. Nos exercicios reproducen, por exemplo, o que sería a entrada dos operadores nun pais en conflito, integrándose con outras unidades coa axuda de helicópteros.

Loita contra a piratería



Combater a piratería e o terrorismo marítimo é un dos retos aos que se enfronta esta forza de elite da Armada. Actualmente ten unha unidade despregada na Operación Atalanta, no Océano Índico.

Entre as súas misión máis sonadas, a liberación do atuneiro vasco “Alakrana”, secuestrado en 2009 na costa de Somalia.

”Outra das máis coñecidas foi a liberación en Mali dunha refén francesa, a petición do presidente Sarkozy. Foi a única ocasión en que unha nación solicita a outra nación que lle liberen a un refén”.

Explican tamén que en situación reais, como nas operación no Índico, intevirían de noite e por sorpresa para achegarse ao obxectivo.

Adestran en Galicia ata o día 23 deste mes.