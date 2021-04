Detectats els primers casos de les variants brasilera i sud-africana a Balears

Les noves variants del virus ja són oficialment entre nosaltres. Els darrers estudis de seqüenciació al laboratori de Son Espases n'han detectat un cas de la brasilera a Mallorca i tres de la sud-africana a Eivissa. També altres deu casos de diferents mutacions amb una cosa en comú, són més resistents a les vacunes. Això sí no semblen ni més greus ni més contagioses que la resta. De fet, els casos detectats són en pacients lleus o fins i tot assimptomàtics. En el cas de la variant sud-africana tots els casos són importants per persones que viatjaren a Tanzània i els Emirats Àrabs. Tot i l'aparició de les noves variants, els estudis confirmen la britànica com la variant més agressiva i dominant. Suposa ja tres de cada quatre contagis.En tots els casos el protocol epidemiològic no varia: aïllar els positius, detectar els contactes estrets i posar-los en quarantena.